إتحاد الكرة يؤشر أبعاداً إيجابية في زيارة روسيا

بغداد- الزمان

أكد عضو اتحاد الكرة رئيس الوفد العراقي في روسيا غالب الزاملي، أن تواجد منتخب العراق لكرة القدم في روسيا البلد المحظور دولياً في هذا الوقت له أبعاد وجوانب ايجابية للعراق.وقال الزاملي في تصريح صحفي لقد اوصلنا بحضورنا الى روسيا في ظروفها الحالية رسالة للعالم نوحي من خلالها أننا كسرنا حاجز العزلة بدخولنا روسيا المحظورة دوليا. وبين أن موقف العراق مشرف بهذا الجانب وله أبعاد ايجابية لمنتخباتنا، مبينا ان هذا الموقف لن تنساه روسيا وبالتأكيد سيكون هناك تعاون مستقبلي مع هذه الدولة الثرية والمعروفة رياضياً حيث ستفتح زيارتنا آفاق التعاون المشترك من خلال اقامة المعسكرات وتبادل الخبرات وغيرها من الامور التي تخدم كرتنا والرياضات الاخرى في العراق.

وبين أن فرحة الروس كانت كبيرة باستقبال أول منتخب يصلهم كونهم متعطشين لعودة كرة القدم وباقي الالعاب الرياضية لبلدهم بعد القرار الدولي بحظر وعزل رياضة روسيا فضلا عن الجاليات العراقية التي استقبلتنا بحفاوة والتي كانت سعيدة وعلى راسهم القنصل العراقي ماجد الكناني الذي كان قد جهز كل الاحتياجات وكان موقفه رائعا ومتميزاً مع وفد العراق الكروي.

وذكر الزاملي حين وصلنا الى المطار كان في استقبالنا نسوة روسيات يقدمن لنا قطعة خبز نغمزها بالملح، ما جعلنا نستغرب بشأنه كونهم يتبعون نفس عاداتنا بهذا الخصوص اي بمعنى الموروث الشعبي العراقي نتمالح ليكون بيننا خبز وملح.