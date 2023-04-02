إتحاد الكرة: لا صحة لتعليق عمل يونس محمود

بغداد- الزمان

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، حقيقة تعليق عمل نائب رئيس اتحاد الكرة يونس محمود في الاتحاد.وقال عضو الاتحاد كوفند عبد الخالق في تصريح صحفي أمس إن هناك أنباءً تحدثت عن تعليق عمل يونس محمود في اتحاد الكرة وأود أن أؤكد بأن لاصحة للأخبار المتداولة عن تعليق عمله في اتحاد الكرة.

وبين بالقول جمعتني جلسة يوم أمس مع يونس محمود وهو متحمس في عمله ولديه الكثير من الأفكار تطوير الكرة العراقية ونحن متمسكون بوجود محمود معنا في اتحاد الكرة ولن نفرط به ابداً.يذكر أن أنباءً انتشرت عن استقالة محمود بسبب تصريحاته المتلفزة عن عمل اتحاد الكرة.