إتحاد الفروسية يقيم فعالية القفز الأولمبي

بغداد – ساري تحسين

بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن أقام الاتحاد العراقي للفروسية الجمعة فعالية القفز الاولمبي لتسمية المنتخبات الوطنية. وشهدت التصفيات تنافساً متقارباً بتجاوز الحواجز وتسجيل الأوقات حيث تشكل نتائجها معياراً نوعياً عند المدربين لتسمية فرسان المنتخب الوطني للفروسية الذي تنتظره مشاركات ببطولات خارجية مقبلة. وقال رئيس الاتحاد العراقي للفروسية ان (العراق مقبل على أقامة بطولة دولية تقام لأول مرة في تأريخ اللعبة اذ ستقام في العاصمة بغداد بطولة “بغداد الدولية” بمشاركة كل منتخبات الشرق الأوسط، مؤكدا ان الاتحاد الدولي للعبة اعلن عن موعد البطولة في جدول المسابقات الذي نشر مؤخراً اذ تم إختيار شهر تشرين الأول المقبل موعداً لانطلاقها). واشاد مفتن (بدور اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لدعمها اتحاد الفروسية وكل الاتحادات الوطنية بغية عودة الرياضة العراقية الى الواجهة من جديد).