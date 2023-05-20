إتحاد الفروسية يقيم بطولة العراق بالقفز الأولمبي

بغداد – الزمان

أقام الاتحاد العراقي للفروسية يوم الجمعة بطولة أندية عموم العراق بالقفز الاولمبي بطولة العراق لتسمية المنتخبات الوطنية بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الأستاذ رعد حمودي ونائبه الأول الدكتور عقيل مفتن ونائبه الثاني السيد سمير الموسوي.

وشهدت البطولة تنافساً متقارباً بتجاوز الحواجز وتسجيل الأوقات حيث تشكل نتائجها معياراً نوعياً عند المدربين لتسمية فرسان المنتخب الوطني للفروسية والذي تنتظره مشاركات ببطولات خارجية مقبلة.

بطولة دولية

وقال رئيس الاتحاد العراقي للفروسية الدكتور عقيل مفتن ان العراق مقبل على بطولة دولية تقام لأول مرة في تأريخ اللعبة اذ ستقام في بغداد بطولة “بغداد الدولية” بمشاركة كل منتخبات الشرق الأوسط، مؤكدا ان الاتحاد الدولي للعبة اعلن عن موعد البطولة في جدول المسابقات الذي نشر مؤخراً اذ تم إختيار شهر تشرين الأول المقبل موعداً لانطلاقها.

واشاد مفتن بدور اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لدعمها اتحاد الفروسية وكل الاتحادات الوطنية بغية عودة الرياضة العراقية الى الواجهة من جديد. وافرزت نتائج اليوم الاول للبطولة عن فوز الفارسة ان شاء الله سعد بالمركز الاول ومحمد اياد بالمركز الثانية ومصطـــــفى مفتن بالمركز الثالث.