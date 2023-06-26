إتحاد السيارات يعلن عن أول عراقي يتأهل بأولمبياد الألعاب الإلكترونية في سنغافورة

بغداد – الزمان

اعلن الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية، ، عن تأهل أول متسابق عراقي في أولمبياد الالعاب الالكترونيه بسنغافورة آلتي تقيمها شركة فيا.

دراجات نارية

وقال الكابتن قتيـــــــبة الطائي امين سر الاتحاد أن (المتســــــــابق الذي يمثل العراق من خلال اتحاد السيارات والدراجات النارية في بطولة الالعاب الالكترونية بسنغافورة فاضل الجبوري تاهل إلى المرحلة الثانية للمنافـــسة على نهائي الابطال).

مبيناً أن (المرحلة التالية سيشارك بها أبطال العالم ومن ضمنهم العراق الذي سيتنافس عل إحدى الحلبات العالمية لرياضة السيارات بفئة الالعاب الالكترونية.

وكان الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية أعلن في وقت سابق عن مشاركة العراق في أولمبياد الألعاب الإلكترونية والتي ستقام في سنغافورة، في منتصف شهر حزيران الجاري).

يذكر أن نادي العراق للسيارات والدراجات النارية تأسس عام 2019 ويقع مقره بشارع فلسطين في بغداد، ويقيم فعاليات سنوية على المستوى المحلي كما يشارك رسميا بتمثيل العراق في المحافل الدولية