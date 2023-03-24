إتحاد السباحة: إنتهاء إختبارات اللاعبين لزجهم بمنهج تدريبي جديد

بغداد- الزمان

اختتم الاتحاد العراقي للسباحة والالعاب المائية الاختبارات الأولية للاعبي السباحة الاولمبية من اجل اعداد منهاج علمي لإعدادهم للاستحقاقات المقبلة. وذكر الاتحاد في بيان أن الاختبارات شملت لاعبي المنتخبات الوطنية والاندية لفئات الناشئين والشباب والمتقدمين على مدار يومين . وأضاف، أن الاختبارات الأولية لممارسي اللعبة المسجلين في سجلات الاتحاد سواء لاعبين منتخبات وطنية او اندية تمت تحت إشراف اللجنتين الفنية بالاتحاد لتثبيت ارقام المختبرين وقدراتهم وفق أسس ومعايير علمية من أجل وضع دراسة علمية وفنية لتصنيف المستويات واخذها بنظر الاعتبار اثناء وضع المنهاج التدريبية حسب قدرات كل لاعب بالتعاون مع المدربين والهدف الاساسي هو تطوير مستوى اللعبة. و اشار الى ان مجلس ادارته يولي اهمية كبيرة للجوانب الفنية و العلمية في اعداد لاعبيه للاستحقاقات المقبلة وانه سيسعى لرفع كفاءة المدربين بجميع الفعاليات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل الفنية التي تصب لصالح اللعبة بالعراق.