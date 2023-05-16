إتحاد الرماية يوقّع عقداً تدريبياً مع مدرّبة إيرانية
بغداد- الزمان
وقّع الاتحاد العراقي المركزي للرماية عقداً تدريبياً مع المدربة الإيرانية فاطمة حسين تتولى بموجبه تدريب المنتخبات الوطنية للمسدس الهوائي ولمختلف الفئات العمرية . ورحّب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي بالمدربة الإيرانية آملاً لها التوفيق والنجاح والتميز في مهمتها المقبلة.
ابرام اتفاقية
وقال حمودي ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ملتزمة مع الاتحادات الرياضية الوطنية كافة من خلال إبرام التعاقدات مع الكفاءات التدريبية الأجنبية، مؤكداً ضرورة تعاون إتحاد اللعبة مع المدربة الجديد وان يؤمن لها الاقامة الملائمة وسبل النجاح بعملها. وأضاف حمودي بأنه يأمل من الاتحاد منح المدربة المساحة الكافية لاختيار اللاعبين واللاعبات المؤهلين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة. من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العراقي للرماية صبيح مراد عن إمتنانه لرئيس اللجنة الأولمبية لرعايته إتحاده وإنتداب المدربة الايرانية الثانية بعد ان تم التعاقد سابقا مع مدربة ايرانية لتدريب منتخبات البندقية آملاً ان يشكل ذلك الإضافة المطلوبة للرماية العـــــــراقية. وأضاف مراد ان الاتحاد عازم على تشريف اللعبة والظهور عند حسن ظن اللجنة الأولمبية من خلال الارتقاء بالرماية العراقية وتوسيع قواعدها وخلق منتخبات قادرة على الظهور بمستويات ونتائج مشرفة. هذا وقد حضر توقيع العقد عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية إبراهيم خليل والأمين المالي للجنة الأولمبية احمد صبري. ومن جهة أخرى بحضور عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية إبراهيم البهادلي أقامت اللجنة الانتخابية المكلفة باجراء إنتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات، المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة كربلاء المقدسة. هذا وأفرزت إنتخابات الهيئة الادارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة كربلاء المقدسة عن فوز السيد سعد عبدالحميد علي بمنصب الرئيس، والسيد مؤيد عبيس حسن بمنصب نائب الرئيس، والسيدة آيات حسين علي ممثلة للعنصر النسوي.