

إتحاد الرماية‮ ‬يوقّع عقداً‮ ‬تدريبياً‮ ‬مع مدرّبة إيرانية

بغداد‮- ‬الزمان

وقّع الاتحاد العراقي‮ ‬المركزي‮ ‬للرماية عقداً‮ ‬تدريبياً‮ ‬مع المدربة الإيرانية فاطمة حسين تتولى بموجبه تدريب المنتخبات الوطنية للمسدس الهوائي‮ ‬ولمختلف الفئات العمرية‮ . ‬ورحّب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي‮ ‬بالمدربة الإيرانية آملاً‮ ‬لها التوفيق والنجاح والتميز في‮ ‬مهمتها المقبلة‮. ‬

ابرام اتفاقية

وقال حمودي‮ ‬ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ملتزمة مع الاتحادات الرياضية الوطنية كافة من خلال إبرام التعاقدات مع الكفاءات التدريبية الأجنبية،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ضرورة تعاون إتحاد اللعبة مع المدربة الجديد وان‮ ‬يؤمن لها الاقامة الملائمة وسبل النجاح بعملها‮. ‬وأضاف حمودي‮ ‬بأنه‮ ‬يأمل من الاتحاد منح المدربة المساحة الكافية لاختيار اللاعبين واللاعبات المؤهلين للمشاركة في‮ ‬الاستحقاقات الدولية المقبلة‮. ‬من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العراقي‮ ‬للرماية صبيح مراد عن إمتنانه لرئيس اللجنة الأولمبية لرعايته إتحاده وإنتداب المدربة الايرانية الثانية بعد ان تم التعاقد سابقا مع مدربة ايرانية لتدريب منتخبات البندقية آملاً‮ ‬ان‮ ‬يشكل ذلك الإضافة المطلوبة للرماية العـــــــراقية‮. ‬وأضاف مراد ان الاتحاد عازم على تشريف اللعبة والظهور عند حسن ظن اللجنة الأولمبية من خلال الارتقاء بالرماية العراقية وتوسيع قواعدها وخلق منتخبات قادرة على الظهور بمستويات ونتائج مشرفة‮. ‬هذا وقد حضر توقيع العقد عضو المكتب التنفيذي‮ ‬للجنة الأولمبية إبراهيم خليل والأمين المالي‮ ‬للجنة الأولمبية احمد صبري‮. ‬ومن جهة أخرى بحضور عضو المكتب التنفيذي‮ ‬للجنة الأولمبية الوطنية العراقية إبراهيم البهادلي‮ ‬أقامت اللجنة الانتخابية المكلفة باجراء إنتخابات فروع اللجنة الأولمبية في‮ ‬المحافظات،‮ ‬المؤتمر الانتخابي‮ ‬لفرع اللجنة الأولمبية في‮ ‬محافظة كربلاء المقدسة‮. ‬هذا وأفرزت إنتخابات الهيئة الادارية لفرع اللجنة الأولمبية في‮ ‬محافظة كربلاء المقدسة عن فوز السيد سعد عبدالحميد علي‮ ‬بمنصب الرئيس،‮ ‬والسيد مؤيد عبيس حسن بمنصب نائب الرئيس،‮ ‬والسيدة آيات حسين علي‮ ‬ممثلة للعنصر النسوي‮.‬