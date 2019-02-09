الأوساط الأكاديمية والقضائية تواصل الإشادة بمآثر الدكتور حسن الجلبي

إتحاد الحقوقيين العرب ينعى فقيه القانون

بغداد – الزمان

نعى اتحاد الحقوقيين العرب الاكاديمي والخبير القانوني الكبير حسن الجلبي ووصفه فقيه القانون الدولي.

وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان الراحل (رفد المكتبة العربية والدولية بالمئات من الكتب والبحوث التي تناولت الشؤون المتعلقة بالقانون الدولي كما كان مرجعا للامم المتحدة في كل ما يتعلق بشؤون القانون الدولي وتخرج على يده المئات من المتخصصين بالقانون الدولي). واشاد (الاستاذ شبيب المالكي الامين العام لاتحاد الحقوقيين العرب بمواقف الدكتور الجلبي ودعمه لاتحاد الحقوقيين العرب وبالتشجيع على تأسيس الاتحاد عام 1975). واكد ان (العراق والامة العربية، بل العالم فقدوا شخصية حقوقية فذة. رحمه الله واسكنه الله فسيح جناته والهم ذويه واصدقائه وعارفي فضله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون). وواصلت المؤسسات القضائية والمرجعيات العلمية والبحثية العراقية، اصدار بيانات النعي بشأن الجلبي، الذي رحل الاسبوع الماضي في بيروت.

اعمدة القانون

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود (أن ذكرى الأستاذ الدكتور حسن الجلبي ستبقى خالدة). واضاف المحمود في بيان أن (المحكمة الاتحادية العليا تنعى عموداً من أعمدة القانون الدولي العام الذي تخرج بفضل علمه العميق أجيال من القانونيين، في العراق وفي العالم العربي). واكد (لقد مات الجلبي ، ولكن ذكراه ستبقى خالدة على مر الزمن، رحم الله استأذنا الكبيـر واسكنه في عليين).

كما نعت مؤسسة بحر العلوم الخيرية ومعهد العلمين للدراسات العليا في النجف رحيل (رمز من رموز الحركة العلمية والثقافية العراقية واحد كبار فقهاء القانون الدولي والدستوري في العالم العربي وشيخ القانونيين في العراق، الذي وافته المنية يوم 6 شباط الجاري). واضاف بيان تلقته (الزمان) ان (الراحل الجلبي امتاز بتفانٍ واخلاص في مسيرته العلمية طوال أكثر من نصف قرن من الزمن، شهدت له الجامعات العربية والمحافل الدولية نشاطاً حيوياً أنعكس في نتاجه العلمي، من مؤلفات وأبحاث قيمة وأصبح رائداً من رواد القانون الدولي والدستوري ليس على صعيد العراق فحسب، وانما على صعيد العالم العربي، وأمتازت نتاجاته العلمية وابحاثه القانونية في نهاية الستينات والسبيعنات على صعيد تقويم مسارات الامم المتحدة وقانونية قراراتها وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية تؤكد المنحى الذي أراد تثبيته من أجل نصرة الشعوب وعدالة قضيتها). واشار البيان الى ان الراحل (صاحب تجربة رائدة في تطوير مسيرة التعليم العالي في عالمنا العربي، أقترن اسمه منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي باسم الجامعة الاسلامية في لبنان، وقد انيطت به مسؤولية رئاستها منذ انطلاقتها في 1995 وحتى 2016 وحرص على تطوير التعليم الجامعي في العراق، فقد نهض مع المرحوم الدكتور محمد مكية ورفاقه في منتصف الستينات من القرن الماضي بخطوة رائدة في تأسيس جامعة الكوفة الاهلية التي وأدها النظام المقبور وهي في المهد. وساهم الراحل الجلبي في دعم الجهود العلمية لتأسيس معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الاشرف باعتباره اول مؤسسة اكاديمية في التعليم العالي الأهلي في العلوم القانونية والسياسية). واوضح البيان ان (النجف وسماحة المرحوم الدكتور السيد بحر العلوم كرماه إثناء زيارته للعراق عام 2010 ومنحه معهد العلمين وسام الاستحقاق العلمي عام 2013 وذلك تقديراً لجهوده العلمية الكبيرة التي بذلها طوال عقود سبعة في مجالات القانون الدولي والدستوريـ ومن مؤلفات وبحوث واستشارات ومشاركات علمية متميزة وما قدمه من خدمات جليلة في تخريج أجيال من القانونيين في العراق وخارجه وتثمينا لجهوده في إدارة وتطوير مشاريع أكاديمية رصينة).

حادث مؤسف

الى ذلك نعى رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم عضو الهيئة العامة للتيار سالم البدري الذي توفي أثر حادث مؤسف في محافظة ذي قار. ونقل بيان لمكتبه عن الحكيم قوله (ببالغ الحزن و الاسى ننعى رحيل المهندس سالم سعيد البدري عضو الهيئة العامة في تيار الحكمة الوطني الذي وافاه الاجل اثر حادث مؤسف). وأضاف (اننا اذ نستذكر مآثر الفقيد ومواقفه الوطنية في الدفاع عن تراب الوطن حيث كان من أوائل الملبين لفتوى المرجعية الدينية العليا وله دور فاعل في تقديم الدعم اللوجستي للمقاتلين، نتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد ولاصدقائه ومتعلقيه ولابناء تيار الحكمة الوطني ونبتهل الى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته). وكان البدري قد وافته المنية امس أثر حادث مؤسف).