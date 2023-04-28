إتحاد الأدباء يستذّكر السيد جاسم

بغداد – الزمان

يقيم الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق ،جلسة استذكار للمفكر المغيب عزيز السيد جاسم ،اليوم السبت بمشاركة عدد من الادباء والنقاد والباحثين.وتضمنت دعوة الاتحاد ان (الجلسة التي سيشارك فيها عدد من الادباء والنقاد والباحثين لا ستذكار السيد جاسم ستقام بمقر الاتحاد في تمام الساعة التاسعة صباحا من اليوم السبت وفي قاعة الجواهري). وكان الاتحاد قد دشن مبناه بعد حملة تأهيل كبرى. واعرب الاتحاد في بيان سابق عن (شكره للأديبات والأدباء والجمهور الثقافي وهو يسهم في افتتاح مبناه الجديد بعد تأهيله وافتتاح متحف الأدباء، بما يعزز أواصر المحبة والإخلاص للمؤسسة الثقافية العريقة، والانتماء لخط الإبداع والمعرفة). فيما نظم منظمة اهالي الناصرية للثقافة والتنمية ،حفل استذكار بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لرحيل وزير الثقافة والسياحة والاثار الاسبق عبد الامير الحمداني. وقال بيان انه (بمناسبة الذكرى الاولى على رحيل الحمداني ،اقامت المنظمة حفل استذكار وتوقيع كتاب امير دوشي ،الذي حمل عنوان احتضان اللهب ،يتضمن مقاطع شعرية وفلسفية يقتفي بواسطتها الكاتب سيرة الصحراء ،المساحة التي تحوي روح الماضي ولهب المستقبل التي شغفت زميله الحمداني).