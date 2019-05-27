إبن ملجم – شامل حمد الله بردان
ابن ملجم و الظلام
يقتل الفجر الوليدا
رمت مهرا لقطام
ينهك العهد الرشيدا
غلت شمسا للزمان
كنت وعدا فوعيدا
تجمع ثأر الشراة
قطم تعطيك نهودا
رب سيف سل يوما
يطلب المجد البعيدا
رب سيف صال بغيا
كان في البغي سديدا
اي راس ذاك تبغي
عنك يزداد صدودا
في شفاه صائمات
تذكر الرب الحميدا
اي بطش من حقود
صرت للنار المزيدا
مال كتف للجدار
حث للضرب زنودا
مد عينا للطريق
يظهر الدرب ركودا
ليس يدري ليت وقتا
يدلف مشيا وئيدا
ليت منك الجفن يغفو
يجعل الله سدودا
مثل ليل الدار هذي
ارسل القوم جنودا
تهبر النُصلُ نبيا
ساوى بالشيخ العبيدا
***
بئس فكر جال طيفا
تكره الاصنام هودا
يا ابن ملجم تلك عاد
صار للترب وسيدا
ثم جائتك ثمود
تصرع جيدا فجيدا
ان للنوق معاجز
تخرق الصخر العنيدا
فتعاطى اشقى قوم
وتعاطيت العهودا
اي حور توعدان
تأتي كفرا وكنودا
تضرب القرن انتقاما
تخصب الوجه الودودا
***
اي صوم كنت فيه
لعلي كان عيدا
تبكر له فطورا
ليس تمرا او ثريدا
بعض ماء بل ريقا
يغسل النزف الشريدا
“فزتُ” لكن احفظوه
وامنعوا عنه الردودا
احسنوا “تلك وصايا”
وارفعوا عنه قيودا
اطعموه خير زاد
فِضت اوجاعا وجودا
***
مثل يوم العامري
يوم رددنا النشيدا
لا فتى الا علي
عدل سيف وحدودا.