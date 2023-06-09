إبن النفيس يجري عملية جراحية معقّدة ونادرة لمريضة عشرينية

بغداد – الزمان

سجلت مستشفى ابن النفيس التابع لدائرة صحة الرصافة ببغداد نجاح عملية جراحية نوعية لا تخلو من التعقيد لمريضة في ربيعها الثاني ، وذكر مدير المستشفى علي محي الشمري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (حالة المريضة تصنف كونها من الحالات النادرة حيث سجلت خامس حالة من هذا النوع على مستوى البلاد)، موضحا ان (العملية تم اجراها تحت اشراف فريق طبي عراقي مختص في جراحة الصدر والاوعية الدموية وتكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء التام).

وقال رئيس الفريق الطبي المشرف على العملية عقيل سلمان يسر ان (المريضة والبالغة من العمر 14 عام تماً احالتها من دائرة اللجان الطبية وهي تعاني من ناسور قصبي مريئي جراء مضاعفات ثقب القصبة الهوائية كما تعاني ايضا من مرض وهن العضلات الذي جرى تشخيصه قبل اقل من خمسة اشهر تقريبا)، مضيفاً ان (المريضة ادخلت على اثر ذلك وحدة التنفس الاصطناعي باحدى مستشفيات العاصمة فترة ما يقارب 20 يوما على جهاز التنفس الاصطناعي واجريت لها بعد ذلك عملية وضع قصبة هوائية اصطناعية خارجية عن طريق ثقب القصبة في المنطقة العنقية وهي بحجم اربعة سنتيمترات).

إختناق شديد

واوضح يسر أن (المريضة بعد مرور شهر تقريبا من وضع القصبة الهوائية الخارجية باتت تعاني من حالات اختناق شديدة نتيجة صعوبة التنفس والبلع وعدم القدرة على الكلام ما اضطر الفريق الطبي الى الاسراع باجراء تداخل جراحي اخر من خلال فصل القصبة الهوائية عن المريئ ومن ثم خياطة منهما من مكان الناسور ووضع قصبة صناعية خارجية وبعد مرور اسبوع تحت العناية المركزة تم رفع القصبة الهوائية الخارجية وعودة المريضة لوضعها الصحي الطبيعي)، لافتا الى ان (العملية اجريت تحت التخدير العام استمرت زهاء الاربعة ساعات متواصلة). وتابع ان (العملية اجريت بمساعدة الفريق الطبي الى جانبه كل من الدكتور انس عبد الحميد ، الدكتور حيدر عجيل ، طبيب التخدير رفل رجب ، والممرضين بتول عدنان ، وماهر ياسمين ، مساعد مخدر اسيل مزهر)، لافتا الى ان (المستشفى سجلت خلال الفترات السابقة نجاح العديد من العمليات المعقدة والنادرة البعض منها كانت يتطلب سفر المريض الى خارج البلاد لتلقي العلاج يأتي ذلك في ظل الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمة وزارة الصحة الاتحادية ودائرة صحة الرصافة من خلال توفير الاجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة فضلا عن وجود طواقم طبية وصحية تمتلك الخبرة والكفاءة ضمن هذا التخصص الطبي الدقيق) على حد قوله.