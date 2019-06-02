أصوات جديدة تصدح في أمسية رمضانية

إبتهالات وبازار للحرف اليدوية في وداع الشهر الفضيل

بغداد – فائز جواد

تحت شعار (رمضان رسالة سلام) اقامت دائرة الفنون الموسيقية ومديرية التراث الشعبي مساء الخميس الماضي سهرة رمضانية اسعدت الجمهور الذي تفاعل مع مفردات الامسية التي تتزامن مع الايام الاخيرة للشهر الكريم ، الحفل الذي حضره جمهور نخبوي وعدد من الشخصيات الثقافية والسياسية والادبية وبحضور الوزير السابق والنائب الحالي رائد فهمي ومدير التراث الشعبي عبد القادر الساعدي والاعلامي اللبناني حسين جرادي والملحن الرائد محسن فرحان ونزار الهنداوي،تضمن معرضا للصور الفوتغرافية وبازار للحرف اليدوية في اجواء تميزت بنكهة الجلسات الفلكلورية من الواقع البغدادي الذي اسعد العوائل التي تابعت الامسيىة ، معاون مدير عام دائرة الفنون الموسيقية الذي افتتح الامسية قال بكلمته ( ونحن نحيي امسياتنا في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان المحبة نتمنى لهذا البلد ان يجمعنا مع الامان والسلام وتحقيق العدالة بين افراده ، نحن في دائرة الفنون الموسيقية نسعى وضمن خططنا التطويرية ان نجعل الموسيقى والغناء فعلا مساهما في تجميل ليالي بغداد واضفاء السعادة في نفوس العائلة العراقية التي عانت من حماقات الحروب ووحشية الجماعات المتطرفة ، واليوم وفي هذه الليلة نقدم الوان من الغناء الفلكلوري والاناشيد التي تحمل الطابع الديني والصوفي ونقدم شكرنا للمايسترو علي خصاف وفرقته على جهودهم المتواصلة كذلك شكرنا الى الملحن الرائد محسن فرحان لمتابعته واختياره اصواتا جديدة ستكون مفاجاة حفلنا ، ونقدم شكرنا لوزير الثقافة والاثار والسياحة عبد الامير الحمداني الذي تعذر حضوره اليوم بسبب العلاج متمنين له الصحة والتواصل لاعادة الالق لوزارتنا ).

وتضمن الحفل قصيدة في سكون الليل كلمات جليل خزعل الحان زياد خاف واداء المجموعة ، وقدمت المطربة اديبة ابتهال الهنا ،وقدم المطرب نجم عبد قصيدة جهلت عيون الناس كلمات الشاعر المتنبي والحان نجم عبد احمد ، المطربة غادة قدمت ابتهال ربي سبحانك كلمات عبد السلام امين والحان موفق البياتي ، المطرب الشاب محمد الاصيل قدم ابتهال رمضان هل كلمات الشاعرة نجاة الماجد والحان علي خصاف. لتختتم الامسية الصوت الجديد نور العيون التي ادت وبشكل رائع صفق لها الجمهور كثيرا ابتهال حبيبي يامحمد كلمات حسن الخزاعي والحان الملحن محسن فرحان ، وا تم توزيع هدايا تقديرية للمشاركين في الامسية الرمضانية ، وتالفت اللجنة الفنية للامسية من عماد جاسم رئيسا والمايسترو علي خصاف عضوا ومدير العلاقات والاعلام عبد الامير كاظم عضوا.