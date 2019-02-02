السجالات تتواصل بشأن كركوك وإدارة المحافظة تتهم نائبة تركمانية بالمغالطة

إئتلاف العبادي معلّقاً على بيان لحزب البارزاني: تخافون من خيالكم وتخططون لأمر خطير

بغداد – الزمان

تواصلت امس السجالات بين ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بشأن كركوك ومن جهة اخرى بين ادارة المحافظة ونائبة تركمانية. ووصف ائتلاف النصر اعضاء الحزب الديمقراطي بأنهم خائفون من خيالهم. وقال عضو الائتلاف علي السنيد في بيان تعقيبا على بيان سابق للحزب الديمقراطي ان ما صدر من الحزب الديمقراطي هو (تصريحات غير مسؤولة، وإن ردة الفعل في بيانهم على شيء لم يقله العبادي، دليل على انهم خائفون من خيالهم وانهم يعملون ويتحركون وفق شيء خطير يخافون الكشف عنه)، على حد قوله. وبحسب السنيد فإن العبادي (وحّد كركوك وارجعها الى أهلها، من دون سفك قطرة دم واحدة، واحترم جميع مواطني كركوك مهما كانت مكوناتهم)، وأضاف ان (الاطراف الخائفة من وحدة العراق ووحدة كركوك، عدت وجود القوات العراقية في كركوك، احتلالا اجنبيا، رغم ان هذه القوات هي من حررت العراق من عصابات داعش الارهابية ودافعت عن العراق وكركوك وكردستان، وتصدت لكل مؤامرات الانفصال وتقسيم العراق). وكانت كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الاتحادي قد اتهمت العبادي بالسعي الى(زعزعة الأجواء السياسية الإيجابية) من خلال تصريحاته بشأن الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها.وقالت في بيان انه (رداً على تصريح السيد حيدر العبادي بشأن تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها والذي يهدف من ورائه زعزعة الأجواء السياسية الإيجابية في العراق، تؤكد الكتلة أن الجهود التي تبذل من جانب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان هي ثمرة زيارة الرئيس البارزاني ولقائه الزعماء والأحزاب السياسية في بغداد وتعبّر عن رؤى سياسية جديدة ومسؤولة تجاه مكونات الشعب العراقي عموما ومكونات كركوك والمناطق المتنازع عليها خصوصا لضمان الأمن والاستقرار بوجود قوات مشتركة ساهمت معا في دحر الإرهاب وحمت مكونات الشعب العراقي من بطش وإرهاب داعش، كما أنه تاكيد على إدارة تلك المناطق من قبل مكوناتها) وأضافت أن (الأجواء السياسية الحالية تسهم في تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق الأخرى استناداً إلى المادة 140 من الدستور العراقي، وهناك ترحيب ودعم وطني ودولي وإقليمي لاستتباب الأمن والاستقرار في تلك المناطق بوجود قوات مشتركة)، مشيرة إلى أن (هذه الرؤية السياسية المسؤولة هي تأكيد على إنهاء عسكرة كركوك التي نتجت عن النهج والسياسات الخاطئة للحكومة السابقة والتي تجاوزت فيها على الدستور العراقي بزج القوات المسلحة في الخلافات السياسية)، بحسب البيان. ونقل عن العبادي قوله خلال لقائه النائب عن كركوك حسن توران الأربعاء الماضي أن استقرار كركوك يمثل (صمام أمان) للعراق، مضيفاً (اننا لن نسمح بأي صفقات على حساب أمنها واستقرارها). في غضون ذلك، قالت إدارة كركوك، ان بيان مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني بخصوص الوظائف في المحافظة تضمن (جملة مغالطات).وقال المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك راكان الجبوري في بيان (اننا في الوقت الذي نستغرب صدور بيان حمل جملة من المغالطات التي لا تنطبق على واقع العمل في محافظتنا العزيزة, نود التأكيد أن أبواب محافظ كركوك مفتوحه لجميع مواطني المحافظة وممثلي محافظتنا في مجلس النواب ومنهم خديجة التركماني)، مضيفا أن (ملف التوازن في توزيع المناصب لا يمكن له أن يخرج من دون موافقه ممثلي المكون التركماني وتوقيعهم، وإذا كانت السيدة خديجة لا تعلم بها فعليها سؤال المخولين بالتوقيع)، بحسب تعبير البيان الذي اكد أنه (لم يجر حتى الان أي تعيين أو فرز في ديوان المحافظة ودائرة صحة كركوك)، مشيراً الى أن المحافظ (كان قد وجه قبل أكثر من شهر كتاباً رسمياً لجميع دوائر المحافظة يلزمها باعتماد آلية التعيين وفق نسبة 32 بالمئة قبل أن تصدر النائبة بيانها يوم امس) ومضى المكتب قائلاً (في الوقت الذي نستغرب صدور هذا البيان الذي حمل جملة من المغالطات والمعلومات التي لا تنطبق بما هو في الواقع, كان الأجدر أن تقف النائبة مع جهود إدارة المحافظة والنائب أرشد الصالحي وأحمد حيدر قاسم وجمال محمد شكور ومحمد تميم وخالد المفرجي ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات طورهان المفتي في مسعاهم وجهودهم ومساندتهم للإدارة في ضمان تجهيز عادل للكهرباء وتوفير موازنة عادلة لمواطنيها وتلبية طموحات ومطالب مواطني كركوك)، مؤكدا ان (أبواب محافظة كركوك مفتوحة لتبيان حقيقة واقع التوازن وجهود ممثلي مكوناتها بتحقيق التفاهم والتنسيق والتوافق).

وكانت النائبة قد تحدثت عن وجود تمييز عرقي لتولي المناصب في كركوك عبر إقصاء التركمان من المؤسسات وقالت في بيان امس في وقت سابق من يوم امس ان (الوظائف في كركوك تخصص لمكون عربي من الحويجة حصرا رغم وجود كفاءات تركمانية مؤهلة من نفس المؤسسة معروفين بالنزاهة والكفاءة وينطبق عليهم الوصف الوظيفي) ، مضيفة ان (عدم وجود رقابة على عملية التوظيف في المحافظة ادى لتسلم شخصيات لمناصب مهمة رغم عدم استحقاقها ضمن الوصف الوظيفي).وابدت التركماني (استغرابها لعدم قيام اللجنة المشكلة من الحكومة الاتحادية بمهامها لتطبيق الادارة المشتركة بالاعتماد على الكفاءة والنزاهة)، مضيفة ان (الحكومة الاتحادية اليوم معنية بمتابعة هذا الامر ومعرفة ما يحدث في المحافظة ولماذا يتم تهميش المكون التركماني في كركوك ، لان الادارة المحلية لا تشرك التركمان في ادارتها وترشيحاتها) داعية البرلمان الى (التحقيق في الموضوع وضمان العدالة التي في ضوئها تدخلت الحكومة الاتحادية بفرض سلطة قانون).

وخلصت الى القول انها ( تتابع المؤسسات وسوف تقدم تقارير تفصيلية عن وضع المحافظة للجان المختصة في البرلمان).