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فاتح عبد السلام

قال‭ ‬عراقي‭ ‬لصاحبه‭ ‬:

–‭ ‬ياأخي‭ ‬الامريكان‭ ‬ناس‭ ‬طيبون

–‭ ‬كيف؟

–‭ ‬وغشيمون

–‭ ‬كيف؟

–وناس‭ ‬مؤمنون

–‭ ‬اي‭ ‬قل‭ ‬لي‭ ‬كيف‭ ‬؟

–‭ ‬ياأخي‭ ‬طلبوا‭ ‬منهم‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬المجرم‭ ‬وأسقطوه‭.‬

–أي‭ ‬والله‭.‬

–‭ ‬بعدها‭ ‬طلبوا‭ ‬منهم‭ ‬حل‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬المعتدي‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬وحلّوه‭.‬

–‭ ‬أي‭ ‬والله‭.‬

–ثم‭ ‬طلبوا‭ ‬منهم‭ ‬التصدي‭ ‬لارهاب‭ ‬القاعدة‭ ‬الكافرة‭ ‬وتصدوا‭.‬

–أي‭ ‬والله‭.‬

–وطلبوا‭ ‬منهم‭ ‬تدمير‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الزنديق‭ ‬بالطائرات‭ ‬وجاءوا‭ ‬بالقاصفات‭ ‬ودمروه‭.‬

–أي‭ ‬والله‭.‬

–يعني‭ ‬ما‭ ‬قصّروا‭ ‬بشيء‭ ‬،‭ ‬فقط‭ ‬اشارة‭ ‬من‭ ‬اصبع‭ ‬احدهم‭ ‬الجالس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬،‭ ‬وترى‭ ‬شبيك‭ ‬لبيك‭ ‬الامريكان‭ ‬بين‭ ‬يديك‭ .‬

–‭ ‬أي‭ ‬والله‭.‬

–‭ ‬يعني‭ ‬ماذا‭ ‬نريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الدلال؟

–‭ ‬أي‭ ‬والله‭.‬

–‭ ‬تصوّر‭ ‬الآن‭ ‬يريدون‭ ‬طردهم‭ ‬طرد‭ ‬الكلاب‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬موافقون‭ ‬بقلب‭ ‬طيب‭.‬

–‭ ‬أي‭ ‬والله‭.‬

–‭ ‬يعني‭ ‬هل‭ ‬انت‭ ‬شايف‭ ‬أطيب‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفقراء‭.‬

–لا‭ ‬والله‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية