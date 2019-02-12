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فاتح عبد السلام
قال عراقي لصاحبه :
– ياأخي الامريكان ناس طيبون
– كيف؟
– وغشيمون
– كيف؟
–وناس مؤمنون
– اي قل لي كيف ؟
– ياأخي طلبوا منهم اسقاط النظام السابق المجرم وأسقطوه.
–أي والله.
– بعدها طلبوا منهم حل الجيش العراقي المعتدي على الجمهورية الاسلامية وحلّوه.
– أي والله.
–ثم طلبوا منهم التصدي لارهاب القاعدة الكافرة وتصدوا.
–أي والله.
–وطلبوا منهم تدمير تنظيم داعش الزنديق بالطائرات وجاءوا بالقاصفات ودمروه.
–أي والله.
–يعني ما قصّروا بشيء ، فقط اشارة من اصبع احدهم الجالس في المنطقة الخضراء ، وترى شبيك لبيك الامريكان بين يديك .
– أي والله.
– يعني ماذا نريد أكثر من هذا الدلال؟
– أي والله.
– تصوّر الآن يريدون طردهم طرد الكلاب ، وهم موافقون بقلب طيب.
– أي والله.
– يعني هل انت شايف أطيب من هؤلاء الفقراء.
–لا والله.
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