أين نحن من قسمة الارث؟ – ناجح صالح

الارث الذي تركه الأب أثار خصومات بين الابناء فكان هذا الارث نقمة ولم يكن نعمة ، فكل من هؤلاء الأبناء يريد ان يستحوذ على النصيب الاكبر من الارث دون الرجوع الى القسمة العادلة التي ذكرها القرآن الكريم ، فهذا واحد من الابناء يقيم في دار ابيه وله زوجة وابناء ، اما بقية اخوته بما فيهم الذكور والاناث فهم بعد ان تأهلوا للزواج فارقوا دار ابيهم الذي لم يعد يتسع لهم وسكنوا دورا مستقلة .

الابن الذي بقي في دار ابيه سوغت له نفسه بان هذه الدار اصبحت ملكا له فراح يماطل اخوته ويرفض ان تكون هناك قسمة بينه وبينهم .. في حين ان اخوته يريدون حقوقهم المشروعة فحسب ولا يريدون اثارة غبارها في دور القضــــــــــاء .

هذا الابن الذي ينكر حقوق اخوته .. أي انسان هو ! ماذا نقول عنه سوى انه لص يحتويه طمع وجشع وانه قطع صلة الرحم بل اغتالها وعصى امر الله في مسألة خطيرة كمســـــــألة الارث .

ان ما يكدر صفو النفس ويجرحها ويؤذيها ان تقتحم حياة بعض الناس هذا السلوك السيء ليكون وصمة عار على جبينهم وبصمة سوداء في سيرتهم.

واخطر ما في الامر ان بعض هؤلاء الناس يستهينون باخواتهم الاناث ليسرقوا حقوقهن في هذا الميراث الذي فرضه الله وكأن الانثى ليست بشرا تشبههم في الخلق وانها تستحق ما لها وما عليها دون البخس بحقوقها .. ولكن ما تزال النظرة الجاهلية تساور النفوس المريضة ، وتبقى طاعة الله وخشيته هي الحكم الفصل في كل مسألة او قضية يدور حولها خــــلاف .