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فاتح عبد السلام

من‭ ‬أين‭ ‬يلتفت‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يجد‭ ‬مَن‭ ‬يقف‭ ‬ضده‭ . ‬وكذلك‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬يلتفت‭ ‬يجد‭ ‬ترامب‭ ‬أمامه‭ ‬واقفاً‭ ‬ضده‭ . ‬هذه‭ ‬صورة‭ ‬مرعبة‭ ‬في‭ ‬ثنائية‭ ‬قاسية‭ ‬وغامضة‭ ‬وجديدة‭ ‬في‭ ‬السياة‭ ‬الدولية‭ ‬نسيتها‭ ‬الدول‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬،‭ ‬صورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قطبا‭ ‬مصير‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬الارض،‭ ‬رئيس‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ثمّ‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬الاخر،‭ ‬العالم‭ ‬بأجمعه‭ .‬

في‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬تبق‭ ‬دولة‭ ‬معنية‭ ‬بالشأن‭ ‬السوري‭ ‬وعموم‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬إلاّ‭ ‬وانتقدت‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬قواته‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رأوا‭ ‬فيه‭ ‬انتصاراً‭ ‬لهم‭ ‬محذّرين‭ ‬من‭ ‬خطوة‭ ‬لاحقة‭ ‬غير‭ ‬معلومة‭ ‬لترامب‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ .‬

وزير‭ ‬دفاع‭ ‬ترامب‭ ‬استقال‭ ‬في‭ ‬طيات‭ ‬قرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬المفاجيء‭ ‬والمثير‭ ‬للجدل‭.‬

ترامب‭ ‬ماض‭ ‬في‭ ‬خطواته‭ ‬لا‭ ‬يشغل‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المعوقات‭ ‬،يبدو‭ ‬أنه‭ ‬لايزال‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬نظرية‭ ‬أطلقها‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬كلامه‭ ‬قبل‭ ‬شهور‭ ‬حين‭ ‬قال‭ :‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬أنت‭ ‬لا‭ ‬تقاس‭ ‬بمقدار‭ ‬ما‭ ‬تعهدت‭ ‬به،‭ ‬ولكن‭ ‬بمقدار‭ ‬ماحققته‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

لكن‭ ‬هل‭ ‬كان‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬مفاجئاً‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬متشاوراً‭ ‬بشأنه‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬واسرائيل‭ ‬والاردن‭ ‬والسعودية‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬اعلامية‭ ‬موثوقة‭ ‬وقريبة‭ ‬من‭ ‬انقرة‭ ‬وتل‭ ‬ابيب‭ . ‬أين‭ ‬المفاجأة‭ ‬اذن‭ ‬؟‭ ‬

الاطراف‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الصراع‭ ‬السوري‭ ‬هي‭ ‬المتفاجئة‭ ‬نسبياً‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬متضررة‭ ‬او‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬الانسحاب‭ .‬

هذا‭ ‬الانسحاب‭ ‬يشبه‭ ‬مَن‭ ‬يمشي‭ ‬ويقدم‭ ‬خطوة‭ ‬ثم‭ ‬يؤخر‭ ‬أخرى‭ ‬لسبب‭ ‬عارض‭ ‬،‭ ‬فالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬لكي‭ ‬نتفاجأ‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬الاخير‭ ‬،‭ ‬وانما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الاعداد‭ ‬للقفزة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬خطواتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مابين‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬والخليج‭ ‬العربي‭ .‬

اين‭ ‬المفاجأة‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬،‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬سحب‭ ‬ألفي‭ ‬جندي‭ ‬امريكي‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬لا‭ ‬يعادل‭ ‬شيئاً‭ ‬يذكر‭ ‬بالقياس‭ ‬الى‭ ‬سحب‭ ‬قوات‭ ‬امريكية‭ ‬عملاقة‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬

السابق‭ ‬أوباما‭ ‬،‭ ‬وحينها‭ ‬لم‭ ‬يتفاجأ‭ ‬أحد‭ . ‬

أعود‭ ‬وأقول‭ ‬،‭ ‬أين‭ ‬المفاجأة‭ ‬إذن‭ ‬؟‭ ‬

سؤال‭ ‬لايمكن‭ ‬تلمس‭ ‬اجاباته‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬التحالفات‭ ‬والاصطفافات‭ ‬الدولية‭ ‬الجديدة‭ .‬