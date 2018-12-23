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فاتح عبد السلام
من أين يلتفت الرئيس الامريكي دونالد ترامب يجد مَن يقف ضده . وكذلك العالم كله، من أين يلتفت يجد ترامب أمامه واقفاً ضده . هذه صورة مرعبة في ثنائية قاسية وغامضة وجديدة في السياة الدولية نسيتها الدول منذ انتهاء الحرب الباردة ، صورة أن يكون قطبا مصير السياسة في الارض، رئيس هناك في الولايات المتحدة ثمّ في الطرف الاخر، العالم بأجمعه .
في الساعات الاخيرة ، لم تبق دولة معنية بالشأن السوري وعموم الشرق الاوسط إلاّ وانتقدت قرار ترامب في سحب قواته العسكرية من سوريا ، حتى المستفيدين من القرار رأوا فيه انتصاراً لهم محذّرين من خطوة لاحقة غير معلومة لترامب بعد الانسحاب .
وزير دفاع ترامب استقال في طيات قرار الانسحاب المفاجيء والمثير للجدل.
ترامب ماض في خطواته لا يشغل نفسه في المعوقات ،يبدو أنه لايزال يعمل على وفق نظرية أطلقها في سياق كلامه قبل شهور حين قال :في النهاية، أنت لا تقاس بمقدار ما تعهدت به، ولكن بمقدار ماحققته في النهاية.
لكن هل كان قرار ترامب مفاجئاً إذا كان متشاوراً بشأنه مع تركيا واسرائيل والاردن والسعودية بحسب مصادر اعلامية موثوقة وقريبة من انقرة وتل ابيب . أين المفاجأة اذن ؟
الاطراف الصغيرة في أرض الصراع السوري هي المتفاجئة نسبياً سواء كانت متضررة او مستفيدة من الانسحاب .
هذا الانسحاب يشبه مَن يمشي ويقدم خطوة ثم يؤخر أخرى لسبب عارض ، فالولايات المتحدة لم تخرج من الشرق الاوسط لكي نتفاجأ في قرارها الاخير ، وانما هي في مرحلة الاعداد للقفزة الجديدة في خطواتها في المنطقة مابين البحر المتوسط والخليج العربي .
اين المفاجأة في قرار ترامب ، اذا كان سحب ألفي جندي امريكي من سوريا لا يعادل شيئاً يذكر بالقياس الى سحب قوات امريكية عملاقة من العراق في قرار الرئيس
السابق أوباما ، وحينها لم يتفاجأ أحد .
أعود وأقول ، أين المفاجأة إذن ؟
سؤال لايمكن تلمس اجاباته إلا في قراءة التحالفات والاصطفافات الدولية الجديدة .