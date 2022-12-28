أين المصيبة في المال من المصيبة في الدين ؟ – حسين الصدر

-1-

قديماً قال الشاعر :

أبُنيَّ إنَّ مِنَ الرجالِ بهيمةً

في صورةِ الرجُلِ السميعِ المُبصِرِ

فَطِنٌ لِكلّ مصيبةٍ في دِينِهِ

واذا أُصيبَ بدينِهِ لمْ يَشْعُرِ

-2-

وما ان ارتفع سعر صرف الدولار في السوق العراقية حتى بدأت البكائيات تملأ الاسماع وتدعو بالويل والبثور .

كما أنَّ أسعار المواد الغذائية بل سائر المواد الأخرى تتصاعد يوماً بعد يوم

وهذا هو الهاجس الذي أرعب الملايين من المواطنين .

-3-

وهناك اليوم اتجاه مرعب يمهّد لشيوع ثقافة زواج المثليين ، وبدأت أعلام المثليين ترتفع هنا وهنا .

والسؤال الآن :

أيُّهُما الأخطر على الحاضر والمستقبل :

ارتفاع سعر الدولار في السوق أم اباحة زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء ؟

والجواب واضح وصريح .

انّ الانسان المسلم لا يسعه السكوت ازاء هذا الاختراق الصريح للثوابت الاسلامية ، وهذا الانحدار الاخلاقي الفظيع الذي يلّوث الاجواء بأخطر السموم والجراثيم .

-4-

وقد اطلعت على قرار مهم صادر عن المحكمة العالمية لحقوق الانسان في ستراسبورغ – فرنسا حيث أجمع :

” 47 قاضيا من 47 دولة في مجلس أوربا وهم أعضاء في محكمة ستراسبورغ على ما يلي :

“لا يوجد حق في نفس- الزواج الجنسي”

استندت الجملة إلى عدد لا يحصى من الاعتبارات الفلسفية والأنثروبولوجية القائمة على النظام الطبيعي والفطرة السليمة والتقارير العلمية وبالطبع القانون الوضعي في الحالة الأخيرة ، على وجه الخصوص ،

استند الحكم إلى المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .

ولا سيما المادة 17 من قانون سان خوسيه والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

قررت المحكمة أن مفهوم الأسرة لا يفكر فقط في “المفهوم التقليدي للزواج ، أي اتخاذ الرجل والمرأة” ، ولكن أيضًا أنه لا ينبغي أن يُفرض على الحكومات “التزامًا بـ” زواج مفتوح لأشخاص من نفس الجنس “

وقالت المحكمة

الدول لها حرية حجز الزواج فقط للأزواج من جنسين مختلفين

-5-

ورحم الله الشاعر العربي الكبير عمر أو ريشة حيث قال :

أنا مِنْ أُمّةٍ تَجُوسُ حماها

جاهلياتُها بِلا استئذانِ

تركتْ مِشعلَ النبوةِ في الليلِ

وأرَخَتْ للتيه كُلَّ عِنانِ

لو مَشتْ في سنا هُداهُ لكانَ

النجمُ في رِكْبها من النُدمانِ

-6-

ان غلاء الاسعار عقوبةٌ ربانية على كل مجتمع تُنتهك فيه الخطوط الحمراء .

-7-

ولا يجوز على الاطلاق – وبكل المعايير والموازين – أنْ يكون العراق فريسة لأهواء الشاذين ومغامراتهم الدنيئة

ألا هل بلغت ؟

اللهم اشهد