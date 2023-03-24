أين الكهرباء المجاني؟ – حسين الصدر
-1-
جاء في احدى الصحف المحلية انّ عضواً من أعضاء مجلس النواب صرّح قائلاً :
( انّ الطاقة الكهربائية التي تصل الى المواطن اليوم أشبه بالمجانية )
ثم اردف ذلك القول بقول آخر جاء فيه :
( العراق الدولة الوحيدة في العالم اليوم في توفير الكهرباء بالمجان للمواطنين)
وهو قول يثير الدهشة والاستغراب الشديد .
-2-
ما نسمعه من المواطنين هو الشكوى من قوائم الكهرباء التي تصلهم وبأرقام ومبالغ تثقل كواهلهم .
ويتساءلون :
أين هي الطاقة الكهربائية لكي ندفع عنها الأجور ؟
-3-
وكاتب السطور يتلقى الفواتير وقد جاءتْه احدى الفواتير وهي تُطالبه بدفع مازاد عن ستة ملايين دينار فأين هي المجانية المزعومة ؟
-4-
انّ مراعاة الدقة في التصريحات والاقوال مطلوبة وضرورية ليس من ممثلي الشعب وحدهم بل منا جميعاً
-5-
ولا أدري كيف تغافل صاحب التصريح عن الاخبار المتداولة عن مجهولية مصير ما يستوفي من اجور الكهرباء من الناس باعتباره احد مظاهر الفساد المالي والاداري ؟
ولو كان تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية مجانيا لما أثير مِثْلُ خبر جهالة مصيرِ المبالغ المستوفاة من اجور الكهرباء ؟
-6-
ونحن على أتم الاستعداد للكشف عمّا نحتفظ به من فواتير الكهرباء التي دُفعت ليطمئن صاحب التصريح انّ مجانية الكهرباء من الأوهام وليست من الحقائق .