أين الكهرباء المجاني؟ – حسين الصدر

-1-

جاء في احدى الصحف المحلية انّ عضواً من أعضاء مجلس النواب صرّح قائلاً :

( انّ الطاقة الكهربائية التي تصل الى المواطن اليوم أشبه بالمجانية )

ثم اردف ذلك القول بقول آخر جاء فيه :

( العراق الدولة الوحيدة في العالم اليوم في توفير الكهرباء بالمجان للمواطنين)

وهو قول يثير الدهشة والاستغراب الشديد .

-2-

ما نسمعه من المواطنين هو الشكوى من قوائم الكهرباء التي تصلهم وبأرقام ومبالغ تثقل كواهلهم .

ويتساءلون :

أين هي الطاقة الكهربائية لكي ندفع عنها الأجور ؟

-3-

وكاتب السطور يتلقى الفواتير وقد جاءتْه احدى الفواتير وهي تُطالبه بدفع مازاد عن ستة ملايين دينار فأين هي المجانية المزعومة ؟

-4-

انّ مراعاة الدقة في التصريحات والاقوال مطلوبة وضرورية ليس من ممثلي الشعب وحدهم بل منا جميعاً

-5-

ولا أدري كيف تغافل صاحب التصريح عن الاخبار المتداولة عن مجهولية مصير ما يستوفي من اجور الكهرباء من الناس باعتباره احد مظاهر الفساد المالي والاداري ؟

ولو كان تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية مجانيا لما أثير مِثْلُ خبر جهالة مصيرِ المبالغ المستوفاة من اجور الكهرباء ؟

-6-

ونحن على أتم الاستعداد للكشف عمّا نحتفظ به من فواتير الكهرباء التي دُفعت ليطمئن صاحب التصريح انّ مجانية الكهرباء من الأوهام وليست من الحقائق .

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