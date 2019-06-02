شهق الناس

أين العراق يا صاحبي ؟ – ياس خضير البياتي

لا أحد في هذا الكون يريد استمرار نزيف العراق، وان تتوقف مسيرة وطن كان الاحلى والارقى بين الأمم، ومضرب الامثال حضارة وحضورا وتطورا، ويضئ الأمم بعنفوانه، لا يغفو له جفنْ.. منذُ الآزلْ، و(الشموس جميعا عليها تدور). وقد تعلمنا من تاريخ العراق انه كلما اشتدت المحن عليه، كان عصيا وعنيدا من اجل ان يبقى سيد الأوطان، فهو كما يقول الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، هو (سليل المجد والحسب/ هو الذي كل من فيه حفيد نبي).

وقصة العراق واحواله ونكساته في السنوات الأخيرة تدمي القلب بالجراح العميقة، بعد ان أنتكست راياته، وأصبح في آخر الأوطان تخلفا وتعاسة وفقرا، رغم انه وطن النخيل والانبياء والمعارف، والتاريخ والجغرافيا، وملهم البشرية، ابجدية وعلما. فماذا حل بوطن الرافدين الذي يموت العراقي عطشا، ومرضا بالكوليرا والاوبئة، وأسنة الأنهر والمجاري والمزابل بعد ان كان عراقا حقيقيا بتألقه وعنفوانه؟

ولأن العراق دخل في ظلام كبير بعد الاحتلال، وتدهور امنه، فأن أي مول ينشئ، وشارع يبلط، ومطعم يقام هنا وهناك، يصبح حلما عراقيا نادرا، ومحل افتخار من الآخر، لكن هذا الحلم الجميل ما واقعيته امام الكل، لأننا اليوم نتحدث عن جزء من الأجزاء الكبيرة، نتحدث عن الكرادة ومطاعمها ومقاهيها، او المنصور ومثلجاتها، وشارع المطار المشجر الذي تم تبليطه بهدف المباهاة امام الضيوف، ومول استثمره لص من لصوص العملية السياسية ليأخذ ما تبقى من دنانير العباد، هذا هو الظاهر الجميل في مناطق محدودة، ولكن المخفي هو الأعظم والأحزان ،فبغداد ليست الكرادة او المنصور ،هي مدينة مساحتها وعدد سكانها اكبر من الكثير من الدول ، مدينة مركبة بأحيائها التي تبلغ المئات في الكرخ والرصافة ،لكنها مريضة بحاضر الفقر والموت والنكسات ،يكفيك ان تتجول في مدارسها ومؤسساتها واسواقها وشوارعها ،لتعرف كم قسى عليها الزمن ،واذلها الرعاع واللصوص ،واغتالوا جمالها ونقاءها ،وثقافتها .أين شارع الرشيد الذي كان ملعبا ولاعبا يتباهى بتراثه وشخصيته المعمارية ، وشبابيك الأرابيسك ، ومحلاته ومقاهيه البغدادية بينما اصبح اليوم مرعبا يصلح لأفلام الاشباح والرعب . اين الميدان وشارع الجمهورية والرصافي وحافظ القاضي وسوق الصفافير وباب الشرقي وملامحهم الجميلة، حيث شرفات البيوت البغدادية متآكلة واسيجتها متساقطة والوانها قاتمة، ولم يعد في هذه الأماكن الا القبح والفوضى، والعربات الخشبية، ونفايات تمتلئ شوارعها، وصور القادة المقززة، وجيوش الشحاذين، واصوات المولدات وغبارها الأسود.

أليس ظلماً ان يختصر البعض بغداد بالكرادة والمنصور والنوادي الاجتماعية وبهرجتها ونفاقها، وينسى مآسي ومزابل ومستنقعات وبيوت وشوارع ومدارس الصدر والشعب والاعظمية والحرية والرحمانية والشواكة وبغداد الجديدة والدورة والبياع وأبو غريب والصليخ والحسينية وراغبة خاتون والكاظمية والعطيفية والفضل والرشاد والكمالية والراشدية والشعلة وحي العامل وغيرها الكثير. أليس الاجدر بنا ان نبحث عن حياة الانسان ومشكلاته واحزانه وفقره وتعليمه وطعامه واحلامه وآدميته بدل الذهاب الى بناء بهرجة الحياة. نعم نحتاج الى بناء مقهى ومول ومطعم في كل العراق، لكن الأهم هو بناء الانسان، لأنك مهما بنيت من هذه المبهرجات ومصائد المال، فلن يكون هناك وطن!

لا تقل لي يا صاحبي، اننا بلد الكبرياء والعزة ، فقد مات شعب العراق قهرا وموتا منذ ان أصبحنا ثورا وجمهوريين وفدائيين وعقائديين وديمقراطيين، لأنها جلب لنا كوارث الحروب، وغزوات القبائل، وظلم الحكام والاحزاب ،وثقافة المكارم والعطايا ،وتوزيع الحصص والمؤن بميزان الذل، كأننا بلد زراعة الفجل والبصل، لا ارض النفط والرافدين والخيرات ، مثلما جلبت لنا أيضا المآتم والاحزان، حيث ضاق الوطن بالمقابر بدلا من المصانع ودور العلم والثقافة ،وقتلت جذوة الامل في حياة الشباب، فضاقت بهم شوارع ومقاهي الوطن بانتظار العمل والحياة والامل!

الوطن ياصاحبي ليس شارعا جميلا، ومولا يبيع الأوهام، ومطعما لملء البطون، الوطن هو انسان يعيش بكرامة في وطن يرفع رايات المواطنة، ويبتكر السعادة لمواطنيه، ويؤسس نظاما مدنيا، وقوانين متقدمة في فهم الحياة، وطن يسكن فيه المواطن بخدمات ترتقي بإنسانيته: تعليم يصنع له عقلاً علمياً مبتكراً، وصحة علاجها السعادة وجودة الحياة، ومواطنة محصنة بالحقوق المتساوية، وحقوق في العمل والرعاية الاجتماعية، ومتقاعد سعيد ينام على وسادة الوطن بلا دموع، وخدمات تنير بيوت الناس بالكهرباء، وماء نقي ينعش النفوس، وكرامة يحكمها القانون .لأننا اليوم بنا من الحزن ما تبكي له المدن والأمم، ونصرخ نريد الوطن انساناً.

نعم هناك شارع مشجر، ومولات جميلة، ومطاعم راقية، وصور شحيحة لبغداد الجميلة، لكن هناك بالمقابل جياع ، ومزابل ، ومستنقعات، ومخدرات، وطائفية، وعشائر تتقاتل، ولصوص سياسة، ومحافظات جائعة، وعطشى، ومشردة، ومغتصبة بقوة السلاح، مدن نصفها مدمر بلا جسور، ومهجرة بلا انسان.

هناك يا صاحبي، جنوبي، مصاب بالحسد، ومظلوميته اكتوت بذوي القربى (وظلم ذوي القربى اشد مضاضة من وقع الحسام المهند)، حيث تسحق انسانيته بالجوع والفقر والبطالة، وتنهب ثرواته، وتسمم اسماكه، ويقتل بالأفيون، وشمالي، لا يجد من يحميه، يستيقظ صباحا على مدينته ليجدها نصفها مدمرة، والأخرى تحت انتداب الغريب، وشرقي، تقطع بساتينه وتحرق مزارعه، وتسرق ثرواته، وتسلب هويته، وغربي، يبحث عن نصف اهله في سجون الوطن، وخيمات الذل والتهجير، ومكتوب عليه مواطن تحت التجربة.

ماذا بقي من وطن …أين العراق ياصاحبي؟