أين إتحاد المحامين العرب منا ؟ – وليد عبد الحسين جبر

اصدرت مؤسسة افاق العدالة للدعم القانوني في بغداد بيان مهم جدا جاء فيه ” في كثير من الاحيان نسمع ان هناك اجتماعات وسفرات في مؤتمرات المكتب الدائم للمحامين العرب وحضور ممثلين عن محامي العراق ولسنوات طويلة الا اننا لم نسمع او نطلع على البيانات والتوصيات التي تصدر عن هذه المؤتمرات ومدى اهميتها للمحامي العراقي في مجال عمله المهني نطلب من السادة الذين يحضرون هذه الاجتماعات اطلاع الهيئة العامة للمحامين عن البيانات والتوصيات التي تصدر، واتحاد المحامين العرب هو عبارة عن منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1944، مقرها الدائم في القاهرة ، وتتكون بشكل أساسي من جمعيات ونقابات المحامين المنتخبة في الوطن العربي ، ولها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو و اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب صفة مراقب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم صفة مراقب، و الاتحاد الإفريقي صفة مراقب، عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية ، و عضو في نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، و عضو في الاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا UIA.

غير اننا كمحامين عراقيين لا نعرف حتى اللحظة كيفية اختيار ممثلينا في هذا الاتحاد ومدة اختيارهم ، ودورهم ونشاطاتهم فيه ، فليس من باب التقليل من دور هكذا اتحاد مهم ولكن صدقا لم نسمع سوى البيانات و الاجتماعات لم نر دور واقعي للاتحاد ولمن فيه ، لذلك ارى ان بيان مؤسسة افاق العدالة يؤشر على حالة سلبية من الضروري الالتفات اليها والاهتمام بها من قبل نقابة المحامين العراقيين الموقرة طالما هي احدى مكونات هذا الاتحاد ولها الدور الاول والاخير في اختيار ممثلي العراق في هكذا اتحاد دولي ، املين ان يُختار الاكفأ والاعلم والاكثر قدرة على اداء دور ريادي يليق باسم العراق وبتاريخ نقابة المحامين العراقيين العتيد.