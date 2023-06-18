أين‭ ‬أنت‭ ‬يا‭ ‬حزب‭ ‬الحمير؟

فاتح عبدالسلام

قبل‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬أعلن‭ ‬مواطن‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬المحافظات‭ ‬عن‭ ‬تأسيس‭ ‬حزب‭ ‬الحمار،‭ ‬تقديراً‭ ‬لصبره‭ ‬وعمله‭ ‬المخلص‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬أصحابه،‭ ‬وظننا‭ ‬للوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬انه‭ ‬يتهكم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التسمية‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬جادا‭ ‬وظهر‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬ودافع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬‭ ‬حزبه‮»‬،‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬الاسم‭ ‬والحزب‭ ‬لم‭ ‬يظهرا‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬الأحزاب‭ ‬المسجلة‭ ‬قبيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬وطوي‭ ‬الأمر‭. ‬النزوع‭ ‬نحو‭ ‬الحيوانات‭ ‬والنباتات‭ ‬لالتماس‭ ‬الصفات‭ ‬الجميلة‭ ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬عناوين‭ ‬سياسية‭ ‬بارزة،‭ ‬مسألة‭ ‬عريقة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬أحزاب‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬شعارات‭ ‬ترتسم‭ ‬على‭ ‬اعلامها،‭ ‬فالحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬شعاره‭ ‬الحمار‭ ‬والحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شعاره‭ ‬الفيل‭.‬

فيما‭ ‬أحزاب‭ ‬الخضر‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬أوربا،‭ ‬وفي‭ ‬بريطانيا‭ ‬يدخل‭ ‬حزب‭ ‬الخضر‭ ‬الانتخابات،‭ ‬كل‭ ‬دورة،‭ ‬وحوله‭ ‬قلة‭ ‬من‭ ‬محبيه‭ ‬وانصاره‭ ‬ورواده‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬ان‭ ‬تتحقق‭ ‬امانيهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساحة‭ ‬خضراء‭ ‬أكبر‭ ‬يفترشها‭ ‬القرار‭ ‬السياسي‭ ‬ويراعي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وطموحاتهم‭. ‬وأعضاء‭ ‬هذا‭ ‬يبدون‭ ‬للعيان‭ ‬انهم‭ ‬أصحاب‭ ‬قضية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سواهم‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تنال‭ ‬المكاسب‭ ‬الانتخابية‭ ‬دائماً‭. ‬وفي‭ ‬دول‭ ‬اوربية‭ ‬يتقدم‭ ‬حزب‭ ‬الخضر‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬نحو‭ ‬مراكز‭ ‬البرلمان‭ ‬والحكومة،‭ ‬لكنّ‭ ‬هناك‭ ‬تبايناً‭ ‬واضحاً‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬الى‭ ‬آخر،‭ ‬كما‭ ‬انّ‭ ‬الفوز‭ ‬منقطع‭ ‬وغير‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬انتخابية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الباهرة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬الخضر‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬

حين‭ ‬حقق‭ ‬حزب‭ ‬الخضر‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬انتخابية‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬فباتوا‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬حزب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬ودخلوا‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2005‭.‬

حيوانات‭ ‬مفترسة‭ ‬ومقززة‭ ‬تليق‭ ‬شعارات‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬الأحزاب‭ ‬تتحاشى‭ ‬أن‭ ‬تقرن‭ ‬شعاراتها‭ ‬بأسماء‭ ‬حيوانات‭ ‬وصورها،‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬والعراقي‭ ‬الفطن‭ ‬وهم‭ ‬أربعون‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬الاقل،‭ ‬أن‭ ‬يطلقوا‭ ‬لقب‭ ‬الافاعي‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬أو‭ ‬لقب‭ ‬العقارب‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬آخر‭ ‬أو‭ ‬لقب‭ ‬الديناصور‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬ثالث‭.‬

كم‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الحمير‭ ‬الحقيقيين‭ ‬الانقياء‭ ‬الصابرين،‭ ‬لا‭ ‬المستحمرين‭ ‬الساذجين،‭ ‬ليكون‭ ‬داخل‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬لعلّه‭ ‬يضخ‭ ‬فيها‭ ‬حياة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬موجودة‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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