أيناس طالب لـ (الزمان): رمضان 2023 يشهد تعافي الدراما العراقية وأتمنى التصاعد
بغداد ـ أحمد وليد
جمالها البصري الأخاذ، وتلقائيتها، وتعليمها الأكاديمي، وشخصيتها المتزنة، جعل منها قبلة للمخرجين المحليين والعرب، في أسناد الأدوار.. أول ظهور فني لها، كان في سن السادسة عشر في مسلسل (اللهيب) .. تميزت الفنانة أيناس طالب ( 42 عاما)، خريجة معهد الفنون الجميلة، بقدرتها الفائقة على أداء مختلف الأدوار.. المفارقة أنها تسلقت القمة في أدوارها الأولى عندما أدت أدوار البطولة، ووقفت أمام فنانين كبار، وبلغت ذروة نجاحاتها في مسلسلي مناوي باشا و أرجوحة النار، ليصل رصيدها الفني الى 48 عملا دراميا.
وعلى الرغم من تميزها في أداء الأدوار الجادة، لكن كان لها حضورا في تجسيد بعض الادوار الكوميدية، لاسيما في مسرحية (ملعب النار) وهو العمل الذي جمعها مع الفنان حيدر منعثر .. ولم تكتفي بنجاحاتها في مجالي المسرح والدراما، أذ أقتحمت طالب أسوار الاعلام، لتكمل دراستها في جامعة البتراء الأردنية، وتحصل على شهادة البكلوريوس في الصحافة، ثم انخرطت في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة.
(الزمان) ألتقت طالب وكان معها هذا الحوار الذي تحدثت فيه عن كواليس مشوارها الفني وأحلامها المستقبلية ومحاور اخرى.
{ كيف كانت بدايات دخولك المجال الفني؟
- آمنت بصقل الموهبة اكاديمياً؛ لذلك عندما أدركت موهبتي في الفن والموسيقى تقدمت الى معهد الفنون، وقُبِلتُ في قسم الموسيقى، ثم تحولت الى قسم المسرح، الذي أتاح لي فرصة النجومية وأنا طالبة أسير على الطريق السوي نحو النجومية.
{ ما اول عمل فني لك؟
- في عام 1995 فزت بجائزة أفضل ممثلة واعدة، وأول وقوف لي أمام الكاميرا كان مع المخرجة رجاء كاظم في مسلسل (اللهيب) وانا في سن السادسة عشرة بالإضافة إلى بعض الأعمال التاريخية منها والبدوية
{ ما العمل الذي تعتقدين انه كان جواز مرورك للأضواء؟
- أهم أدواري:ارجوحة النار وبرج العقرب وقضية دكتور س ومناوي باشا ورجال الظل و فاتنة بغداد و الهروب ساعة الصفر.
{ ما افضل أعمالك؟
- معظم تجاربي هي علامة في الدراما العراقية وسجلت حضور كبير لدى المتلقي العراقي .
{ لماذا درستي الاعلام، على الرغم من كونه ليس مجالك؟
- لا فارق.. إنما يكملان بعض.
{ ماذا أضافت لك دراسة الأعلام؟
- أضافت الكثير بمعنى إدراك الشبه الكبير بين صياغة الخبر او المقال الصحفي وأداء ممثل محترف.
{ كيف وجدت تجربتك في مجال تقديم البرامج؟
- شيقة وناجحة ولا فاصل بين التمثيل وتقديم البرامج وكلاهما متداخلان.
{ من المخرج الذي تفضلين العمل معه؟
- الذي يتخذ الواقع قاعدة لتحليق المخيلة في فضاءات المطلق محظوظة لأنني عملت مع اغلب المخرجين العراقيين واهمهم.
{ كيف تقيمين الاعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الماضي ؟
- شهد رمضان 2023 عافية الدراما العراقية، أتمنى التصاعد.. إن شاء الله.
{ ما سبب مغادرتك العراق عام 2003.
- معظم مشاهير العراق تواروا.. داخل وخارج الوطن إتقاء الفتنة.
{ انت من برج الدلو المعروف عنه برج عاطفي، ما لذي خسرتيه بسبب هذه العاطفة؟
- العاطفة يعني فعل إنساني، ولا خسارة في موقف نبيل، حتى لو تنصل المستفيد من الاعتراف بما هو مسجل عند الرب، إنما العاطفة والعقل يتحكمان بشعوري.
{ كيف تنظرين الى مستوى الدراما العراقية، وهل مازالت متخلفة عن الدراما العربية؟
- تخطت التخلف وتقدمت الساحات الفنية الأخرى في هذا العام، اؤكد.. إن شاء الله تستمر في تصاعد.