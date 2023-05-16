

أيناس طالب لـ‮ (‬الزمان‮): ‬رمضان‮ ‬2023‮ ‬يشهد تعافي‮ ‬الدراما العراقية وأتمنى التصاعد

بغداد ـ أحمد وليد

جمالها البصري‮ ‬الأخاذ،‮ ‬وتلقائيتها،‮ ‬وتعليمها الأكاديمي،‮ ‬وشخصيتها المتزنة،‮ ‬جعل منها قبلة للمخرجين المحليين والعرب،‮ ‬في‮ ‬أسناد الأدوار‮.. ‬أول ظهور فني‮ ‬لها،‮ ‬كان في‮ ‬سن السادسة عشر في‮ ‬مسلسل‮ (‬اللهيب‮) .. ‬تميزت الفنانة أيناس طالب‮ ( ‬42 عاما‮)‬،‮ ‬خريجة معهد الفنون الجميلة،‮ ‬بقدرتها الفائقة على أداء مختلف الأدوار‮.. ‬المفارقة أنها تسلقت القمة في‮ ‬أدوارها الأولى عندما أدت أدوار البطولة،‮ ‬ووقفت أمام فنانين كبار،‮ ‬وبلغت ذروة نجاحاتها في‮ ‬مسلسلي‮ ‬مناوي‮ ‬باشا‮ ‬و أرجوحة النار،‮ ‬ليصل رصيدها الفني‮ ‬الى‮ ‬48‮ ‬عملا دراميا‮.‬

وعلى الرغم من تميزها في‮ ‬أداء الأدوار الجادة،‮ ‬لكن كان لها حضورا في‮ ‬تجسيد بعض الادوار الكوميدية،‮ ‬لاسيما في‮ ‬مسرحية‮ (‬ملعب النار‮) ‬وهو العمل الذي‮ ‬جمعها مع الفنان حيدر منعثر‮ .. ‬ولم تكتفي‮ ‬بنجاحاتها في‮ ‬مجالي‮ ‬المسرح والدراما،‮ ‬أذ أقتحمت طالب أسوار الاعلام،‮ ‬لتكمل دراستها‮ ‬في‮ ‬جامعة البتراء الأردنية،‮ ‬وتحصل على شهادة البكلوريوس في‮ ‬الصحافة،‮ ‬ثم انخرطت في‮ ‬تقديم عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة‮. ‬

‮(‬الزمان‮) ‬ألتقت طالب وكان معها هذا الحوار الذي‮ ‬تحدثت فيه عن كواليس مشوارها الفني‮ ‬وأحلامها المستقبلية ومحاور اخرى‮.‬

‮{ ‬كيف كانت بدايات دخولك المجال الفني؟

‮- ‬آمنت بصقل الموهبة اكاديمياً؛ لذلك عندما أدركت موهبتي‮ ‬في‮ ‬الفن والموسيقى تقدمت الى معهد الفنون،‮ ‬وقُبِلتُ‮ ‬في‮ ‬قسم الموسيقى،‮ ‬ثم تحولت الى قسم المسرح،‮ ‬الذي‮ ‬أتاح لي‮ ‬فرصة النجومية وأنا طالبة أسير على الطريق السوي‮ ‬نحو النجومية‮.‬

‮{ ‬ما اول عمل فني‮ ‬لك؟

‮- ‬في‮ ‬عام‮ ‬1995‮ ‬فزت بجائزة أفضل ممثلة واعدة،‮ ‬وأول وقوف لي‮ ‬أمام الكاميرا كان مع المخرجة رجاء كاظم في‮ ‬مسلسل‮ (‬اللهيب‮) ‬وانا في‮ ‬سن السادسة عشرة بالإضافة إلى بعض الأعمال التاريخية منها والبدوية

‮{ ‬ما العمل الذي‮ ‬تعتقدين انه كان جواز مرورك للأضواء؟

‮- ‬أهم أدواري‮:‬ارجوحة النار وبرج العقرب‮ ‬وقضية دكتور س ومناوي‮ ‬باشا‮ ‬ورجال الظل‮ ‬و فاتنة بغداد و الهروب ساعة الصفر‮.‬

‮{ ‬ما افضل أعمالك؟

‮- ‬معظم تجاربي‮ ‬هي‮ ‬علامة في‮ ‬الدراما العراقية وسجلت حضور كبير لدى المتلقي‮ ‬العراقي‮ .‬

‮{ ‬لماذا درستي‮ ‬الاعلام،‮ ‬على الرغم من كونه ليس مجالك؟

‮- ‬لا فارق‮.. ‬إنما‮ ‬يكملان بعض‮.‬

‮{ ‬ماذا أضافت لك دراسة الأعلام؟

‮- ‬أضافت الكثير بمعنى إدراك الشبه الكبير بين صياغة الخبر او المقال الصحفي‮ ‬وأداء ممثل محترف‮.‬

‮{ ‬كيف وجدت تجربتك في‮ ‬مجال تقديم البرامج؟

‮- ‬شيقة وناجحة ولا فاصل بين التمثيل وتقديم البرامج وكلاهما متداخلان‮.‬

‮{ ‬من المخرج الذي‮ ‬تفضلين العمل معه؟

‮- ‬الذي‮ ‬يتخذ الواقع قاعدة لتحليق المخيلة في‮ ‬فضاءات المطلق محظوظة لأنني‮ ‬عملت مع اغلب المخرجين العراقيين واهمهم‮.‬

‮{ ‬كيف تقيمين الاعمال الدرامية في‮ ‬الموسم الرمضاني‮ ‬الماضي‮ ‬؟

‮- ‬شهد رمضان‮ ‬2023 عافية الدراما العراقية،‮ ‬أتمنى التصاعد‮.. ‬إن شاء الله‮.‬

‮{ ‬ما سبب مغادرتك العراق عام‮ ‬2003‮.‬

‮- ‬معظم مشاهير العراق تواروا‮.. ‬داخل وخارج الوطن إتقاء الفتنة‮.‬

‮{ ‬انت من برج‮ ‬الدلو‮ ‬المعروف عنه برج عاطفي،‮ ‬ما لذي‮ ‬خسرتيه بسبب هذه العاطفة؟

‮- ‬العاطفة‮ ‬يعني‮ ‬فعل إنساني،‮ ‬ولا خسارة في‮ ‬موقف نبيل،‮ ‬حتى لو تنصل المستفيد من الاعتراف بما هو مسجل عند الرب،‮ ‬إنما العاطفة والعقل‮ ‬يتحكمان بشعوري‮.‬

‮{ ‬كيف تنظرين الى مستوى الدراما العراقية،‮ ‬وهل مازالت متخلفة عن الدراما العربية؟

‮- ‬تخطت التخلف وتقدمت الساحات الفنية الأخرى في‮ ‬هذا العام،‮ ‬اؤكد‮.. ‬إن شاء الله تستمر في‮ ‬تصاعد‮.‬