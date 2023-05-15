أيمي‭ ‬بوب‭ ‬أول ‭ ‬امرأة‭ ‬تدير‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة

جنيف‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصبحت‭ ‬الأميركية‭ ‬إيمي‭ ‬بوب‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬49‭ ‬عاما‭ ‬الاثنين‭ ‬أول‭ ‬أمرأة‭ ‬تتولى‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬ووعدت‭ ‬بتحديث‭ ‬هذه‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للنهوض‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بالتحديات‭ ‬التي‭ ‬يشكلها‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

وبوب‭ ‬نائبة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

كانت‭ ‬تنافس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬للمنظمة‭ ‬البرتغالي‭ ‬أنطونيو‭ ‬فيتورينو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتولى‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬منذ‭ ‬2018‭. ‬لكنه‭ ‬سحب‭ ‬أخيرا‭ ‬ترشحه‭ ‬بعد‭ ‬دورة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬بالاقتراع‭ ‬السري‭ ‬أظهرت‭ ‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬لمنافسته‭.‬

ستتولى‭ ‬بوب‭ ‬مهامها‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬فوزها‭.‬