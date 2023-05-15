أيمي‭ ‬بوب‭ ‬أول ‭ ‬امرأة‭ ‬تدير‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة

جنيف- (أ ف ب) – أصبحت الأميركية إيمي بوب في سن 49 عاما الاثنين أول أمرأة تتولى منصب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ووعدت بتحديث هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة للنهوض بشكل أفضل بالتحديات التي يشكلها التغير المناخي.
وبوب نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة استفادت من دعم كبير لا لبس فيه من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
كانت تنافس المدير العام الحالي للمنظمة البرتغالي أنطونيو فيتورينو الذي كان مرشحا لولاية ثانية على رأس المنظمة التي كان يتولى فيها هذا المنصب منذ 2018. لكنه سحب أخيرا ترشحه بعد دورة أولى من التصويت بالاقتراع السري أظهرت تقدما كبيرا لمنافسته.
ستتولى بوب مهامها في 1 تشرين الأول/اكتوبر كما أوضحت المنظمة في بيان أعلنت فيه فوزها.