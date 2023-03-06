أيام ويحل الشهر الكريم – فائز جواد

أيام قلائل ونودع شهر شعبان لنستعد جميعا لاستقبال الشهر الكريم رمضان الذي بدات عوائلنا الكريمة بالاستعداد و التحضير الى عاداته وتقاليده مع الدعاء ان يكون مناخ رمضان للعام الحالي معتدلا رفقا بالصائمين ، يقينا ان في هذا الشهر الكريم فرصا عظيمة اولا للتخلص من عادات المشرب والماكل طوال العام والابتعاد من العادات السيئة والاهم التقرب للباري عزوجل في ادائنا الطقوس الدينية من الصلاة واداء الفرائض . ويقينا امنياتنا تتضاعف ان ترحمنا بعض القنوات العربية والمحلية من البرامج والاعمال الدرامية التي لاتليق بخيرات الشهر، خاصة ان عجلة الدرما والبرامج الرمضانية بدات تدور لجذب المشاهدين لمشاهدتها وبكل تاكيل عودتنا ( الشرقية ) على حزمة من البرامج الانسانية التي تعين المواطن العراقي فضلا عن حزمة أخرى من البرامج المنوعة والدرامية التي ستكون مفاجاة حلوة للمشاهدين ليستمتعوا بعد الفطور والسحور ببرامجها التي اعدت بمهنية ومصداقية ويقينا الامنية تشمل كل قنواتنا الفضائية والمحلية للاسهام بتفعيل البرامج الانسانية والمنوعة المفيدة في هذا الشهر الكريم .