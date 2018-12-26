أيام لاتنسى في إسطنبول – طارق الجبوري

ظل التردد يراودني منذ عودتي قبل ايام من اسطنبول في ما عسى ان اكتب عن مدينة كل شيء فيها يتحدث عن تاريخ طويل زاخر بالاحداث التي لابد ان تترك بصماتها في طبيعة سكانها وجغرافيتها وعلاقاتها.. غير ان اهداء الزميل الدكتور احمد عبد المجيد لي كتابه الرائع (يوميات أرمينيا..) حفزني لتناول بعض مشاهداتي في اسطنبول التي امضيت فيها اكثر من تسعين يوما لم اشعر فيها بالضجر او التعب برغم معاناة مراجعة مستشفى مديبول وساحاول قدر الامكان في هذا المقال او سواه ان اكون وفيا لاهل مدينة لم يشعرنا اهلها بالغربة حيث تكون الابتسامة ورحابة الصدراول ما يلقاه الزائر وهو يهبط من طائرته في مطار اتاتورك لتخفف عنه رهبة عدم اجادة اللغة التركية.. وبقدر ما ساكون وفيا لاهل اسطنبول فان الامانة الصحفية تقتضي الالتزام بالحقيقة وعدم المبالغة سواء في الاشارة الى الايجابيات وهي لاتعد ولا تحصى او ذكر بعض السلبيات التي قد يجدها اي زائر سواء في اسطنبول ام سواها فليس هنالك من كمال تام الا لله سبحانه وتعالى. وهنا لابد من الاشارة الى اني هنا ساتعمد الابتعاد عن المعلومات الكثيرة والمتشعبة عن اسطنبول في ويكبيديا.. هذه المدينة التي تعد ثاني اكبر مدينة في العالم مساحة وسكانا اضافة الى كونها عاصمة تركيا الاقتصادية والمالية لاركز على مشاهدات زائر عربي تطأ قدمه لاول مرة اراضا تركية ومنها اسطنبول… في طريقنا من المطار الى محل سكننا يجلب الانتباه تلك الخضرة والاضواء التي تبهرنا خاصة واننا في العراق نعاني الاجهاز على المناطق الخضر.. لم تكن المسافة بعيدة لنصل الى مجمع باتي شهير في القسم الاوربي من اسطنبول.. وصلنا في وقت متأخر وكان بانتظارنا مرشد من المستشفى الذي اصطحبنا مشكورا انا وزوجتي واحدى بناتي الى مجمع لم نرغب في السكن فيه فما كان منه الا اخذنا الى باتي شهير ذلك المجمع الذي يضم اضافة لفندق ضخم شقق سكنية بمساحات مختلفة كما يحتوي المجمع على حدائق ومسبح واسواق تتوفر فيها انواع السلع والبضائع كما انه يتميز بنظام امني حيث لايمكن الدخول الى المجمع من دون بطاقة دخول الكترونية وغيرها من المميزات الكثيرة والمتنوعة.. وليس من باب المبالغة القول ان اسطنبول لا تشعر زائرها بالضجر والملل بل تبهره بجمال طبيعتها وهندسة حدائقها ومياه البحر التي تحيطها ناهيك عن معالم ابنيتها التاريخية التي تدعوك الى ان تسابق الزمن لاكتشاف وزيارة ما امكن من مناطقها.. لم نضع برنامجا محددا لجولاتنا بل كنا نقتنص الوقت للقيام بسفرات بحرية تستغرق اكثر من ساعة في عبارات كبيرة تتوفر فيها وسائل الخدمة اضافة الى شرح لابرز المناطق التي تمر بها العبارة التي يستقلها السياح من امثالنا او غير السياح ممن يترجلون منها عند وقوفها في بعض المناطق.. ولابد للزائر الى اسطنبول ان يأكل سمك السلمون في مطاعم تمتد على طول ساحل بحر مرمرة وقرب مناطق حجز التذاكر للعبارات فهي وجبة غذائية شهية ورخيصة.. اخيرا اكتفي هنا بهذا القدر لنعاود الحديث عن جانب اخر من مشاهداتنا في اسطنبول في ايام لاتنسى.

اسطنبول