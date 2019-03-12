أيام عراقية بالمسرح العالمي

بغداد – الزمان

تستعد دائرة السينما والمسرح لاقامة فعاليات مهرجان ايام مسرحية عراقية تزامنا مع الاحتفاء بيوم المسرح العالمي للفترة من 23 الى 27 أذار الجاري بمشاركة فنية تونسية ومغربية اضافة الى فرق مسرحية من العراق . الى ذلك يشارك العراق و لأول مرة في مسابقة (نهام) الخليج للفنون الشعبية والغناء التراثي والذي يقام في دولة قطر .. حيث تنافست فرقة فنون البصرة (الايقاعات والفن الشعبي) بقيادة الفنان سعد اليابس والتابعة لدائرة السينما والمسرح مع مجموعة من فرق الدول العربية التي تعنى بالفولكلور الغنائي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي على حصد جوائزها الفنية والمالية وفقا لصفحة دائرة السينمافي (فيسبوك) .لتحصد المرتبة الثالثة وتفوز بجائزة كتارا. وتطلق كلمة (نهام) على من يحترف الغناء للبحارة عند صيد اللؤلؤ في الخليج العربي .