أيام السينما العراقية تنطلق اليوم

بغداد – وسن العبدلي

تنطلق اليوم الخميس فعاليات المهرجان السنوي لايام السينما العراقية – الدورة الثانية الذي تقيمه دائرة السينما والمسرح ويتواصل حتى 14 أيار الجاري بمشاركة العديد من الافلام العراقية الروائية القصيرة لمخرجي وفناني السينما العراقية والتي ستنطلق بعروضها على صالة وسينما مسرح الرشيد ، والافلام التي تم اختيارها من قبل لجنة مشاهدة الافلام هي: موسيقى المطر للمخرج رياض شهيد، ميشغان باب الاغا للمخرج جميل النفس حريجة ،المانيا على السريع للمخرج ياسر موسى ،خط اسود للمخرج عدي عباس ،سكرة للمخرج محمد عبد الأمير،غرفة ساندي بيل للمخرج حسن العزاوي ،عتبة للمخرج احمد رحيم ،ido للمخرج سامان مصطفى ،اسكافي الجنة للمخرج حيدر حسين ، نجلاء للمخرج حليم زهراوي ،استمرارية للمخرج محمد فوزي،هارموني سامر سالم ،كجي با للمخرج دانا كريم ،122 للمخرج كاريموك ،بيت فارغ للمخرج اكو عزيز ،صوت من بعيد للمخرج شاخوان عبد الله، التسجيل للمخرج هوارز محمد ،شيرين للمخرج زيد شكر ،سكيتش للمخرج عدي عبد الكاظم ، حلم على الحائط للمخرج اياد العيداني ،سنارة للمخرجة ازهار علي،ملاك للمخرجة ايمان الفارس.

وضمن منهاج فقرات المهرجان تقام ورشة تدريبة في فن الاخراج السينمائي يومي 12 و13 ايار الحالي باشراف المخرج السوري باسل الخطيب الذي يحل فيلمه الروائي الطويل الحكيم ضيفا على المهرجان وهو من بطولة دريد لحام وصباح الجزائري.