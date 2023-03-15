أول موقف أمريكي من وساطة الصين والسعودية تريد الاستثمار في إيران

الرياض‭ – ‬الزمان‭- ‬اديس‭ ‬ابابا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

في‭ ‬اول‭ ‬موقف‭ ‬علني‭ ‬لواشنطن‭ ‬من‭ ‬المصالحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬السعودية،‭ ‬أثنى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الأربعاء‭ ‬بشكل‭ ‬حذر‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬خصم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لوساطتها‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬يفيد‭ ‬المنطقة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬لصحافيين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬إثيوبيا‭ ‬‮«‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرنا،‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬التوترات‭ ‬وتجنب‭ ‬النزاع‭ ‬وردع‭ ‬أي‭ ‬تصرفات‭ ‬خطيرة‭ ‬ومزعزعة‭ ‬للاستقرار‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إيران‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬جيد‮»‬‭.‬‮ ‬

‭ ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬الجدعان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬استثمارات‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬‮«‬سريعا‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬اتّفقت‭ ‬القوتان‭ ‬الاقليميتان‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬ما‭ ‬أنهى‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرت‭ ‬سنوات‭. ‬ويعد‭ ‬الموقف‭ ‬السعودي‭ ‬الجديد‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬نجاح‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬بحيث‭ ‬انتقلت‭ ‬العلاقة‭ ‬الى‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ . ‬ولم‭ ‬تبد‭ ‬الرياض‭ ‬أي‭ ‬تحفظ‭ ‬إزاء‭ ‬العقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬والتي‭ ‬تعيق‭ ‬أي‭ ‬استثمار‭ ‬لحلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬بالاخص‭ ‬في‭ ‬ايران‭ . ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬فإن‭ ‬الرياض‭ ‬ستلعب‭ ‬جيدا‭ ‬بالورقة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭ ‬طهران‭ ‬اشد‭ ‬الحاجة،‭ ‬ولفتت‭ ‬المصادر‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تبقى‭ ‬هكذا‭ ‬الى‭ ‬الابد‭ ‬تضرر‭ ‬حلفاؤها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولبنان‭ ‬واليمن‭. ‬وقال‭ ‬الجدعان‭ ‬في‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬2023‮»‬‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬الاستثمارات‭ ‬السعودية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬سريعا‭.‬‭ ‬إذا‭ ‬جرى‭ ‬الالتزام‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أمرا‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬سريعا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سبب‭ ‬يمنع‭ ‬ذلك‭. ‬إيران‭ ‬جارتنا‭ ‬وكانت‭ ‬وستظل‭ ‬كذلك‭ ‬لمئات‭ ‬السنين‭. ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬أرى‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقة‭ ‬عبر‭ ‬الاستثمارات‭ (..) ‬طالما‭ ‬نلتزم‭ ‬بالاتفاق،‭ ‬ونحترم‭ ‬السيادة،‭ ‬ولا‭ ‬نتدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬أعلنتا‭ ‬الجمعة‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المقطوعة‭ ‬منذ‭ ‬2016‭ ‬خلال‭ ‬شهرين،‭ ‬إثر‭ ‬مفاوضات‭ ‬استضافتها‭ ‬الصين،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬قد‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تغييرات‭ ‬إقليمية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬كبرى‭. ‬وانقطعت‭ ‬العلاقات‭ ‬عندما‭ ‬هاجم‭ ‬محتجّون‭ ‬إيرانيون‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بعدما‭ ‬أعدمت‭ ‬المملكة‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬شيعيًّا‭ ‬معارضًا‭ ‬يُدعى‭ ‬نمر‭ ‬النمر‭. ‬وتعدّ‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلاميّة‭ ‬والسعوديّة‭ ‬أبرز‭ ‬قوّتَين‭ ‬إقليميّتَين‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬وهما‭ ‬على‭ ‬طرفَي‭ ‬نقيض‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الملفّات‭ ‬الإقليميّة،‭ ‬وأبرزها‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬حيث‭ ‬تقود‭ ‬الرياض‭ ‬تحالفًا‭ ‬عسكريًا‭ ‬داعمًا‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًّا،‭ ‬وتَتّهم‭ ‬طهران‭ ‬بدعم‭ ‬الحوثيّين‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬أبرزها‭ ‬صنعاء‭.‬

ويُذكر‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬وتمنع‭ ‬الدول‭ ‬والشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لخنقها‭ ‬اقتصاديا،‭ ‬وهي‭ ‬عقوبات‭ ‬لطالما‭ ‬أيدتها‭ ‬الرياض‭.‬

وقال‭ ‬الجدعان‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ونحن‭ ‬كذلك‭ ‬نوفر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لهم‮»‬‭.‬