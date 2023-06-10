أول مجلس نواب عراقي

دبي – محسن حسين

من الصور التي احتفظ بها هذه الصورة لأول مجلس نواب عراقي منتخب عام 1924 بعد إقامة النظام الملكي. كان الدستور ينص على ان البرلمان يتشكل من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وسمي مجلس الاعيان.

ويجري انتخاب مجلس النواب من المؤهلين من ابناء الشعب اما مجلس الشيوخ (مجلس الأعيان) فيعين من قبل الملك. وقد جرت عشر انتخابات في الفترة ما بين سنة 1925 وثورة 14 تموز 1958 التي اطاحت بالعهد الملكي.

جرت انتخابات اول مجلس نيابي عراقي في تاريخ البلاد المعاصر يوم الخامس عشر من تشرين الثاني 1924.

يقول المؤرخ عصام الفيلي لم تنج هذه الانتخابات من السلبيات اذ لم تتوفر فيها جميع المستلزمات الضرورية لاجراء انتخابات ديمقراطية. وشهدت تلك الفترة الصراع على ولاية الموصل التي كانت تركيا تطالب بها لكن الصراع انتهى بعد صدور قرار عصبة الامم بضم ولاية الموصل إلى العراق في السادس عشر من كانون الاول سنة 1925.

كان معظم النواب ينتمون إلى اسر دينية او عشائرية او تجارية معروفة بمعنى انهم كانوا من الوسط الارستقراطي.

السؤال الذي يفرض نفسه هل كان النائب يتقاضى راتبا؟ وان كان له راتب فكم كان؟ وهل كان له راتب تقاعدي؟ وهل كان له حرس خاص تدفع الدولة رواتبهم؟ وهل كان هو وعائلته يمنحون جوازات دبلوماسية؟ وهل كانوا يعالجون على حساب الدولة في الخارج؟

ليس لدي جواب على هذه الاسئلة واتركها للمؤرخين ولمتابعي اخبار العراق ايام زمان.