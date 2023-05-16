أول متحف للشمع‮ ‬يخلّد كبار المشاهير

الرياضيون في‮ ‬المقدّمة ونجوم الفن‮ ‬يستقبلون جمهورهم

بغداد‮ – ‬ علي‮ ‬كاظم

اصبح العراق البلد الثاني‮ ‬بعد الامارات‮ ‬يتم فيه افتتاح متحف للشمع‮ ‬يضم شخصيات فنية ورياضية عراقية وعالمية في‮ ‬مدينة جوي‮ ‬لاند في‮ ‬حي‮ ‬الجامعةً‮ ‬ببغداد‮ ‬،‮ ‬وتم افتتاح متحف الشمع في‮ ‬احتفال حضر شخصيات رياضية وفنية‮ ‬يتقدمهم النجم‮ ‬يونس محمود الذي‮ ‬خلده المتحف بتمثال رائع،‮ ‬وايضا حضر فيصل نجل الكابتن الراحل احمد راضي،‮ ‬قادما من عمان‮ ‬ونجوم منتخب العراق السابق امثال ليث حسين وحبيب جعفر وعلي‮ ‬حسين رحيمة وسمير كاظم والشاعر عزيز الرسام وعدد من الشعراء ونجوم الفن‮ . ‬وضم المتحف القيصر كاظم الساهر والشاعر الراحل عريان سيد خلف،‮ ‬اضافة الى نجوم هوليود منهم النجمة العالمية انجيلا جولي‮ ‬والممثل البريطاني‮ ‬الكوميدي‮ ‬مستر بن والنجم الامريكي‮ ‬مورغان فريمان ساحر الكرة ميسي‮ ‬والنجم البرتغالي‮ ‬رونالدو ونجوم اخرين تم اختيارهم بعناية‮ . ‬والقى المدير المفوض للشركة‮ ‬جابر عبد الله‮ ‬غضبان‮ ‬كلمة في‮ ‬بداية الحفل وتحدث فيهاعن مدينة جوي‮ ‬لاند التي‮ ‬ستكون متنفساً‮ ‬للعوائل العراقية وقال ان‮ (‬الشركة تبذل قصارى جهدها لتقديم افضل الخدمات لهم واكد ان‮ (‬هذا المتحف سيستقبل شخصيات اخرى في‮ ‬المستقبل‮ ‬مصنوعة من الشمع لمشاهير عراقيين وعالميين بعد الاقبال المتزايد من زوار‮ ‬مدينة العاب جوي‮ ‬لاند والتقاط الصور مع نجومهم المفضلين‮) . ‬وقد ادار حفل افتتاح متحف الشمع حسين سعيد راشد مدير الادارة في‮ ‬الشركة كل التسهيلات وتذليل الصعاب حتى خرج حفل الافتتاح بابهى صوره‮). ‬

ووقف النجم‮ ‬يونس محمود امام تمثاله وبدأ‮ ‬يمازح نفسه وهو في‮ ‬غاية السعادة والتقط عدة صور مع التمثال‮. ‬

اما فيصل نجل الراحل احمد راضي‮ ‬فتحدث للقنوات الفضائية التي‮ ‬غطت احتفال افتتاح المتحف قائلا‮ (‬انه سعيد ان‮ ‬يرى تمثال والده الذي‮ ‬قدم الكثير للكرة العراقية ومن الجميل ان‮ ‬يتذكره الناس كلما‮ ‬يزورون المتحف وقدم كل الشكر لادارة المدينة‮).‬