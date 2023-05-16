أول متحف للشمع يخلّد كبار المشاهير
الرياضيون في المقدّمة ونجوم الفن يستقبلون جمهورهم
بغداد – علي كاظم
اصبح العراق البلد الثاني بعد الامارات يتم فيه افتتاح متحف للشمع يضم شخصيات فنية ورياضية عراقية وعالمية في مدينة جوي لاند في حي الجامعةً ببغداد ، وتم افتتاح متحف الشمع في احتفال حضر شخصيات رياضية وفنية يتقدمهم النجم يونس محمود الذي خلده المتحف بتمثال رائع، وايضا حضر فيصل نجل الكابتن الراحل احمد راضي، قادما من عمان ونجوم منتخب العراق السابق امثال ليث حسين وحبيب جعفر وعلي حسين رحيمة وسمير كاظم والشاعر عزيز الرسام وعدد من الشعراء ونجوم الفن . وضم المتحف القيصر كاظم الساهر والشاعر الراحل عريان سيد خلف، اضافة الى نجوم هوليود منهم النجمة العالمية انجيلا جولي والممثل البريطاني الكوميدي مستر بن والنجم الامريكي مورغان فريمان ساحر الكرة ميسي والنجم البرتغالي رونالدو ونجوم اخرين تم اختيارهم بعناية . والقى المدير المفوض للشركة جابر عبد الله غضبان كلمة في بداية الحفل وتحدث فيهاعن مدينة جوي لاند التي ستكون متنفساً للعوائل العراقية وقال ان (الشركة تبذل قصارى جهدها لتقديم افضل الخدمات لهم واكد ان (هذا المتحف سيستقبل شخصيات اخرى في المستقبل مصنوعة من الشمع لمشاهير عراقيين وعالميين بعد الاقبال المتزايد من زوار مدينة العاب جوي لاند والتقاط الصور مع نجومهم المفضلين) . وقد ادار حفل افتتاح متحف الشمع حسين سعيد راشد مدير الادارة في الشركة كل التسهيلات وتذليل الصعاب حتى خرج حفل الافتتاح بابهى صوره).
ووقف النجم يونس محمود امام تمثاله وبدأ يمازح نفسه وهو في غاية السعادة والتقط عدة صور مع التمثال.
اما فيصل نجل الراحل احمد راضي فتحدث للقنوات الفضائية التي غطت احتفال افتتاح المتحف قائلا (انه سعيد ان يرى تمثال والده الذي قدم الكثير للكرة العراقية ومن الجميل ان يتذكره الناس كلما يزورون المتحف وقدم كل الشكر لادارة المدينة).