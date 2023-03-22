أول مؤتمر للمياه في الأمم المتحدة:مليارا انسان يشربون من مصادر ملوثة بجراثيم الفضلات

الامم‭ ‬المتحدة‭ -‬نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬المياه‭ ‬منذ‭ ‬حوالى‭ ‬نصف‭ ‬قرن،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬البشرية‭ ‬‮«‬كسرت‭ ‬دورة‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬مليارات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للخطر‭.‬

وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬والذي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6500‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬دول‭ ‬وحكومات‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كسرنا‭ ‬دورة‭ ‬المياه،‭ ‬ودمرنا‭ ‬الأنظمة‭ ‬البيئية‭ ‬ولوثنا‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نستنزف‭ ‬من‭ ‬البشرية‭ ‬مادتها‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استهلاكنا‭ ‬المفرط‭ ‬والاستخدام‭ ‬غير‭ ‬المستدام‭ ‬للمياه،‭ ‬ونتسبب‭ ‬في‭ ‬تبخرها‭ ‬برفع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الكوكب‮»‬‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬‮«‬شريان‭ ‬الحياة‭ … ‬وحقا‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭.‬

تعاني‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬من‭ ‬شح‭ ‬المياه‭ ‬وتواجه‭ ‬أخرى‭ ‬كميات‭ ‬غزيرة‭ ‬منها‭ ‬بسبب‭ ‬كثافة‭ ‬المتساقطات،‭ ‬أو‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تلوث‭ ‬المياه،‭ ‬وتكرر‭ ‬المآسي‭ ‬يدفع‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعنية‭ ‬بالموارد‭ ‬المائية‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭) ‬والذي‭ ‬نُشر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬‮«‬الخطر‭ ‬الوشيك‭ ‬لحدوث‭ ‬أزمة‭ ‬مياه‭ ‬عالمية‮»‬‭. ‬قال‭ ‬المؤلف‭ ‬الرئيسي‭ ‬ريتشارد‭ ‬كونور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬سيتأثرون‭ ‬بأزمة‭ ‬المياه‭ ‬العالمية‭ ‬هذه‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬السيناريو‭ ‬المتبع‭… ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬سيعاني‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و50‭%‬‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬خدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ونحو‭ ‬20‭-‬25‭%‬‭ ‬من‭ ‬شح‭ ‬المياه‭ ‬الصالحة‭ ‬للشرب‮»‬‭. ‬وحتى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭ ‬النسب‭ ‬المئوية،‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬يتزايد‭ ‬ومعه‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتأثرين‭ ‬بهذه‭ ‬المشكلة‭.‬

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬لعكس‭ ‬الاتجاه‭ ‬مع‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مراحيض‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2030‭.‬‮ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬المراقبين‭ ‬قلقون‭ ‬بشأن‭ ‬نطاق‭ ‬هذه‭ ‬الالتزامات‭ ‬وتوافر‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لتنفيذها‭.‬

وقال‭ ‬ستيوارت‭ ‬أور‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬لحماية‭ ‬الطبيعة‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬المياه‭ ‬سيئة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬مع‭ ‬عالمنا‭ ‬الذي‭ ‬يزداد‭ ‬احترارا‭ ‬بسرعة،‭ ‬سيكون‭ ‬الوضع‭ ‬أسوأ‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬واقتصادات‭ ‬مرنة‭ ‬إذا‭ ‬وضعت‭ ‬الحكومات‭ ‬والشركات‭ ‬سريعا‭ ‬سياسات‭ ‬وممارسات‭ ‬واستثمارات‭ ‬تعترف‭ ‬بقيمة‭ ‬الأنهار‭ ‬والبحيرات‭ ‬والأراضي‭ ‬الرطبة‭ ‬وتعيد‭ ‬إصلاحها‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يقول‭ ‬جيلبير‭ ‬هونغبو،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعنية‭ ‬بالموارد‭ ‬المائية،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬تتولى‭ ‬تنسيق‭ ‬عمل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬هيئة‭ ‬مخصصة‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬المطلوب‭ ‬والوقت‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬صالحنا‮»‬‭.‬‮ ‬

لم‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬أي‭ ‬مؤتمر‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1977‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجاهلها‭ ‬طويلًا‭. ‬في‭ ‬عالم‭ ‬ازداد‭ ‬فيه‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬العذبة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأربعين‭ ‬عامًا‭ ‬الماضية‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭%‬‭ ‬تقريبًا‭ ‬سنويًا،‭ ‬يسلط‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمياه‭ ‬أولاً‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬بصدد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يصير‭ ‬معممًا‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬،‭ ‬ويزداد‭ ‬سوءًا‭ ‬مع‭ ‬تأثير‭ ‬الاحترار‭ ‬العالمي،‭ ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬قريبًا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بمنأى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفاقة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬أو‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭.‬‮ ‬

وهكذا،‭ ‬يعيش‭ ‬نحو‭ ‬10‭%‬‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬وصل‭ ‬فيها‭ ‬الإجهاد‭ ‬المائي‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬أو‭ ‬حرج‭. ‬ووفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬خبراء‭ ‬المناخ‭ ‬التابعين‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬الاثنين،‭ ‬يعاني‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬‮«‬حاد‮»‬‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬خلال‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬‮ ‬

ويسلط‭ ‬الوضع‭ ‬الضوء‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬انعدام‭ ‬المساواة‭. ‬يقول‭ ‬ريتشارد‭ ‬كونور‭ ‬‮«‬أينما‭ ‬كنت،‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬غنيًا‭ ‬بما‭ ‬يكفي،‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الماء‭ .‬‭.. ‬كلما‭ ‬كنت‭ ‬أفقر،‭ ‬كنت‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لأن‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬شدد‭ ‬الممثل‭ ‬مات‭ ‬ديمون،‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لمنظمة‭ ‬Water‭.‬org‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬‮«‬يتأثرن‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متناسب‮»‬‭ ‬بأزمة‭ ‬المياه‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬ملايين‭ ‬الفتيات‭ ‬خارج‭ ‬المدارس‭ ‬لأنه‭ ‬يتعين‭ ‬عليهن‭ ‬إحضار‭ ‬المياه‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تكمن‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬تلوث‭ ‬المتاح‭ ‬منها،‭ ‬بسبب‭ ‬انعدام‭ ‬أنظمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬أو‭ ‬تهالكها‭.‬‮ ‬

يشرب‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ملياري‭ ‬شخص‭ ‬المياه‭ ‬الملوثة‭ ‬بالبراز،‭ ‬مما‭ ‬يعرضهم‭ ‬للكوليرا‭ ‬والديزنطاريا‭ (‬الزحار‭) ‬والتيفوئيد‭ ‬وشلل‭ ‬الأطفال‭. ‬هذا‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬التلوث‭ ‬بالأدوية‭ ‬أو‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬أو‭ ‬مبيدات‭ ‬الآفات‭ ‬أو‭ ‬اللدائن‭ ‬الدقيقة‭ ‬أو‭ ‬المواد‭ ‬النانوية‭.‬