أول اضراب نوعي في بريطانيا..شلل في الخدمات الصحية والجيش يتدخل للمساعدة

لندن‭-‬الزمان‭ ‬

نفذت‭ ‬طواقم‭ ‬فرق‭ ‬الإسعاف‭ ‬إضرابًا‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬وويلز،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬الخلاف‭ ‬على‭ ‬الأجور‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭. ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬لسد‭ ‬النقص‭ ‬الضروري‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬سواق‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف

وأدت‭ ‬مساعدات‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬المخصصة‭ ‬للطاقة‭ ‬وغلاء‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬اقتراضها‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬13‭,‬9‭ ‬مليارا‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاءات‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬‮«‬أعلى‮»‬‭ ‬مستوى‭ ‬اقتراض‭ ‬لشهر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تسجيل‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬الشهرية‭ ‬في‭ ‬1993‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬توقعات‭ ‬خبراء‭ ‬الاقتصاد‭.‬

لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعيدا‭ ‬من‭ ‬الذروة‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬المساعدات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬خصوصا‭ ‬51،4‭ ‬مليارا‭ ‬تم‭ ‬اقتراضها‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2020‭. ‬وتدفع‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬خصوصا‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مقتربا‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬بالمئة،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭.‬‮ ‬‭ ‬وتحدد‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬حدًا‭ ‬أقصى‭ ‬لفواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭ ‬وتدفع‭ ‬الفرق‭ ‬لشركات‭ ‬الطاقة‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬مساعدات‭ ‬أخرى‭ ‬لكلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬خصوصا‭ ‬للأكثر‭ ‬فقرا‭.‬

واعتبارا‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل،‭ ‬سيكون‭ ‬سقف‭ ‬الفواتير‭ ‬للأفراد‭ ‬أقل‭ ‬سخاء‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬الحكومة‭ ‬أوائل‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الدعم‭ ‬للشركات‭.‬

والعامل‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الاقتراض‭ ‬البريطاني‭ ‬هو‭ ‬كلفة‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬التي‭ ‬زادت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬نظرا‭ ‬للارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬التضخم‭ ‬الذي‭ ‬ترتبط‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬عليها‭.‬‮ ‬

ففي‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬بلغت‭ ‬فوائد‭ ‬الدين‭ ‬الحكومي‭ ‬7‭,‬3‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬تعكس‭ ‬في‭ ‬ستين‭ ‬بالمئة‭ ‬منها‭ ‬تأثير‭ ‬التضخم‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬البريطاني‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمتين‭ ‬العالميتين‭ ‬للوباء‭ ‬وحرب‭ (‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭) ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬اتخذنا‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬لدعم‭ ‬ملايين‭ ‬الشركات‭ ‬والعائلات‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬هانت‭ ‬كشف‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬ميزانية‭ ‬تقشف‭ ‬لطمأنة‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حالة‭ ‬هلع‭ ‬بسبب‭ ‬الميزانية‭ ‬الضخمة‭ ‬والضعيفة‭ ‬التمويل‭ ‬لرئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقة‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬هانت‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬إجراءات‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬ستساعد‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬يتطلب‭ ‬قرارات‭ ‬صارمة‭ ‬لإعادة‭ ‬ماليتنا‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬أسس‭ ‬سليمة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬إجمالي‭ ‬ديون‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية،‭ ‬باستثناء‭ ‬مصارف‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬2477،5‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬98،7‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬125،9‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬لكنه‭ ‬انخفض‭ ‬0،3‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭. ‬تسببت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإضرابات‭ ‬في‭ ‬إشاعة‭ ‬شعور‭ ‬بالبؤس‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬مع‭ ‬تهديد‭ ‬عمال‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬وشرطة‭ ‬مراقبة‭ ‬الجوازات‭ ‬أيضًا‭ ‬بإفساد‭ ‬عطلة‭ ‬الأعياد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رفض‭ ‬الحكومة‭ ‬قبول‭ ‬المطالب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأجور‭.‬‮ ‬

يطالب‭ ‬الموظفون‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني‭ ‬بزيادات‭ ‬في‭ ‬الرواتب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التضخم‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬مع‭ ‬بلوغه‭ ‬حاليًا‭ ‬نحو‭ ‬11‭%‬‭ ‬والذي‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬غلاء‭ ‬معيشة‭ ‬منذ‭ ‬جيل‭.‬‮ ‬

قالت‭ ‬المسعفة‭ ‬كيرستن‭ ‬ريد‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬كراولي‭ ‬بجنوب‭ ‬انكلترا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬رواتب‭ ‬كافية‭ ‬مقابل‭ ‬ما‭ ‬نستحقه‭. ‬من‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬مهمة‭ ‬كبيرة‭. ‬أوقات‭ ‬عملنا‭ ‬مروعة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬وأضافت‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬في‭ ‬نوبات‭ ‬مدتها‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬مع‭ ‬استراحة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دقيقة،‭ ‬لكن‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬النوبات‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭. ‬فهي‭ ‬عادة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

تبادلت‭ ‬الحكومة‭ ‬والنقابات‭ ‬اللوم‭ ‬حول‭ ‬الخسائر‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬نتيجة‭ ‬الإضرابات،‭ ‬وحذر‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬إجهاد‭ ‬نظام‭ ‬يعاني‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬أزمة‭. ‬أضرب‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬الملكية‭ ‬للتمريض‭ (‬RCN‭) ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬وويلز‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إضرابهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬106‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الجمعية‭. ‬وفي‭ ‬مقال‭ ‬كتبه‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬دايلي‭ ‬تلغراف‭ ‬اتهم‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬ستيف‭ ‬باركلي‭ ‬النقابات‭ ‬باتخاذ‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬واعٍ‮»‬‭ ‬بالتسبب‭ ‬بالأذى‭ ‬للمرضى‭.‬

وردت‭ ‬رايتشيل‭ ‬هاريسون،‭ ‬السكرتيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للنقابات‭ ‬جي‭ ‬إم‭ ‬بي‭ ‬GMB‭ ‬union‭ ‬لتصف‭ ‬تعليقات‭ ‬الوزير‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مهينة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عمال‭ ‬الإسعاف‭ ‬غاضبون‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحاولة‭ ‬الفظة‭ ‬والمهينة‭ ‬لتحويل‭ ‬الانتباه‭ ‬عن‭ ‬الفوضى‭ ‬الحكومية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬NHS‮»‬‭. ‬هددت‭ ‬النقابات‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬كلًا‭ ‬من‭ ‬ممرضات‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬وطواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإضرابات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬إذا‭ ‬أصرت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬موقفها‭. ‬وشكل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬موظفين‭ ‬خط‭ ‬اعتصام‭ ‬خارج‭ ‬قاعدة‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬في‭ ‬كراولي‭. ‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬اتحاد‭ ‬GMB‭ ‬ليب‭ ‬ويتفيلد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الإضراب‭ ‬هو‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أجر‭ ‬عادل‭. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬خُفضت‭ ‬الرواتب‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الماضية،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬بالإمكان‭ ‬الاستمرار‭ ‬هكذا‮»‬‭.‬‮ ‬

توقف‭ ‬الأربعاء‭ ‬موظفو‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬الدولة‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬ومسؤولو‭ ‬الاتصالات‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬وتجمع‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬موظفًا‭ ‬معتصمين‭ ‬خارج‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬إسعاف‭ ‬وست‭ ‬ميدلاندز‭ ‬في‭ ‬لونغفورد‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬انكلترا‭ ‬خلف‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الخدمة‭ ‬الوطنية‭ ‬الصحية‭ ‬تحت‭ ‬الحصار‮»‬‭.‬‮ ‬

وبينما‭ ‬عبر‭ ‬سائقو‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬عن‭ ‬تأييدهم‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لأبواقهم،‭ ‬قال‭ ‬ممثل‭ ‬نقابة‭ ‬يونايت‭ ‬Unite‭ ‬ستيف‭ ‬تومسون‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الإضراب‭ ‬محاولة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالخدمات‭ ‬وتحسينها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الأجور‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬بهذا‭ ‬نحن‭ ‬نبلغ‭ (‬الحكومة‭) ‬بأننا‭ ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بحدوث‭ (‬تدهور‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭). ‬لن‭ ‬نتراجع‭. … ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬تستيقظ‭ ‬الحكومة‭ ‬وتدرك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬خطر‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أدريان‭ ‬بويل،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الملكية‭ ‬لطب‭ ‬الطوارئ،‭ ‬إن‭ ‬نظام‭ ‬الطوارئ‭ ‬تعرض‭ ‬‮«‬لضغط‭ ‬هائل‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭. ‬ووصف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬ما‭ ‬رأيناه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتأخير‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬المرضى‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الأسرة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬أقسام‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬كانت‭ ‬تتوقع‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬يشقوا‭ ‬طريقهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬حتى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬تهدد‭ ‬حياتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬لإذاعة‭ ‬تايمز‭ ‬راديو‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬المصابون‭ ‬بالسكتات‭ ‬الدماغية‭ ‬والنوبات‭ ‬القلبية‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬الأمامي‭. ‬الآن،‭ ‬وبسبب‭ ‬التأخير،‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حال‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬زيادات‭ ‬متواضعة‭ ‬لعمال‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أوصت‭ ‬بها‭ ‬هيئات‭ ‬مستقلة‭ ‬لمراجعة‭ ‬الأجور‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬ومساعدة‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬صارمين‭ ‬ونخفض‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وانتقدت‭ ‬الجمعية‭ ‬الملكية‭ ‬للتمريض‭ ‬موقف‭ ‬الحكومة‭ ‬واتهمت‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬ستيف‭ ‬باركلي‭ ‬بتبني‭ ‬أسلوب‭ ‬تفاوض‭ ‬‮«‬متعنت‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الأخيرة‭.‬‮ ‬

وحذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الممرضين‭ ‬سينفذون‭ ‬إضرابا‭ ‬أوسع‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬في‭ ‬عدم‭ ‬الاكتراث‭ ‬لمطالب‭ ‬طواقم‭ ‬التمريض‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬إن‭ ‬الممرضين‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬ينضموا‭ ‬إلى‭ ‬الإضرابين‭ ‬الأخيرين‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى،‭ ‬سيعلنون‭ ‬عن‭ ‬مواعيد‭ ‬الإضراب‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفضوا‭ ‬بغالبية‭ ‬ساحقة‭ ‬العرض‭ ‬المالي‭ ‬الأخير‭ ‬للحكومة‭ ‬الاسكتلندية‭. ‬استعان‭ ‬الوزراء‭ ‬بنحو‭ ‬750‭ ‬عسكريًا‭ ‬لقيادة‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬والقيام‭ ‬بأدوار‭ ‬لوجستية‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬إضراب‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬الأربعاء‭.‬‮ ‬‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إصرار‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتفاوض،‭ ‬تشير‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬يدعمون‭ ‬الممرضين،‭ ‬وبدرجة‭ ‬أقل‭ ‬العمال‭ ‬الآخرين‭ ‬المضربين‭. ‬وأظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬لشركة‭ ‬يوغوف‭ ‬YouGov‭ ‬نُشر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬ثلثي‭ ‬البريطانيين‭ ‬يدعمون‭ ‬الممرضين‭ ‬المضربين،‭ ‬وأن‭ ‬الدعم‭ ‬يصل‭ ‬بالمثل‭ ‬إلى‭ ‬63‭%‬‭ ‬لطواقم‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭.‬