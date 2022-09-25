أول إحصائية عن نسبة الكرد في العراق والبارزاني: الأخوة الكردية العربية أقوى من خلافات السياسيين

كوسرت‭:‬كركوك‭ ‬أثبتت‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬كردستانيتها

‭ ‬بغداد‭ -‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬التخطيط‭ ‬العراقية،‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬يشكلون‭ ‬نسبة‭ ‬14‭%‬‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

وهي‭ ‬اول‭ ‬إجابة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تصدرها‭ ‬وزارة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬لعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬نرمين‭ ‬معروف،‭ ‬بشأن‭ ‬العدد‭ ‬المخمن‭ ‬لسكان‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان،‭ ‬إذ‭ ‬أشارت‭ ‬النائبة‭ ‬إلى‭ ‬غبن‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الإقليم‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬باحتساب‭ ‬حصته‭ ‬بما‭ ‬مقداره‭ ‬12‭.‬6‭%‬‭ ‬من‭ ‬المجموع‭ ‬الكلي‭. ‬فيما‭ ‬شدد‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الاخوة‭ ‬العربية‭ ‬الكردية‭ ‬راسخة‭ ‬ولا‭ ‬تتأثر‭ ‬بخلافات‭ ‬السياسيين‭ . ‬وقال‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬دهوك‭ ‬الثقافي‭ ‬الخامس‭ ‬“أود‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬على‭ ‬أواصر‭ ‬الأخوة‭ ‬والمحبة‭ ‬بيننا‭ ‬مهما‭ ‬اختلف‭ ‬السياسيون‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬علاقة‭ ‬متينة‭ ‬وعلاقة‭ ‬محبة‭ ‬وعلاقة‭ ‬اخوة”‭.‬‭ ‬وأضاف‭: ‬“من‭ ‬مآثر‭ ‬ثورة‭ ‬أيلول‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬وكذلك‭ ‬ثورة‭ ‬أيار‭ ‬وبرغم‭ ‬كل‭ ‬الكوارث‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بشعب‭ ‬كوردستان‭ ‬من‭ ‬الأنفال‭ ‬إلى‭ ‬القصف‭ ‬الكيمياوي‭ ‬إلى‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬إلى‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬لكن‭ ‬احتفظ‭ ‬شعب‭ ‬كوردستان‭ ‬بحبه‭ ‬ومودته‭ ‬تجاه‭ ‬أشقائه‭ ‬العرب”‭.‬

أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭: ‬“لم‭ ‬نحسب‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬العربي‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬الحكام‭ ‬الذين‭ ‬ظلموا‭ ‬العرب‭ ‬والكورد‭ ‬وجميع‭ ‬المكونات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬قوية‭ ‬بيننا‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬بالخلافات‭ ‬السياسية”‭.‬

ونوه‭ ‬الرئيس‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬إلى‭ ‬مقطع‭ ‬من‭ ‬شعر‭ ‬الشاعر‭ ‬التونسي،‭ ‬أبو‭ ‬القاسم‭ ‬الشابي‭:‬

“إِذا‭ ‬الشَّعْبُ‭ ‬يوماً‭ ‬أرادَ‭ ‬الحياةَ

فلا‭ ‬بُدَّ‭ ‬أنْ‭ ‬يَسْتَجيبَ‭ ‬القدرْ

ولا‭ ‬بُدَّ‭ ‬للَّيْلِ‭ ‬أنْ‭ ‬ينجلي

ولا‭ ‬بُدَّ‭ ‬للقيدِ‭ ‬أن‭ ‬يَنْكَسِرْ

ومن‭ ‬يتهيب‭ ‬صُعودَ‭ ‬الجبالِ

يَعِشْ‭ ‬أبَدَ‭ ‬الدَّهرِ‭ ‬بَيْنَ‭ ‬الحُفَرْ‭ ‬

وقالت‭ ‬النائبة‭ ‬نرمين‭ ‬معروف،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬انه‭ ‬استمرارا‭ ‬للمتابعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحقوق‭ ‬والاستحقاقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العراق‭ ‬الاتحادي،‭ ‬وجهنا‭ ‬استفساراً‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاتحادية‭ ‬بشأن‭ ‬العدد‭ ‬المخمن‭ ‬لسكان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ونسبتهم‭ ‬إلى‭ ‬المجموع‭ ‬الكلي‭ ‬لسكان‭ ‬العراق‭ ‬والذي‭ ‬بموجبه‭ ‬يصبح‭ ‬سنويا‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬بموجبه‭ ‬حصة‭ ‬واستحقاقات‭ ‬الاقليم‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية‭ ‬العامة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬اجابت‭ ‬بكتاب‭ ‬رسمي‭ ‬بان‭ ‬العدد‭ ‬المخمن‭ ‬لسكان‭ ‬الإقليم‭ ‬يبلغ‭ (‬5884023‭) ‬ويشكلون‭ ‬نسبة‭ ‬14‭%‬‭ ‬من‭ ‬المجموع‭ ‬الكلي‭ ‬لسكان‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬‭ ‬وأوضحت‭ ‬النائبة‭ ‬أن‭ ‬كتاب‭ ‬المالية‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العدد‭ ‬المخمن‭ ‬لسكان‭ ‬محافظة‭ ‬اربيل‭ ‬يبلغ‭ ‬2‭.‬055‭.‬448‭ ‬نسمة‭ ‬ويشكلون‭ ‬4‭.‬9‭%‬،‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السليمانية‭ ‬2‭.‬396‭.‬206‭ ‬نسمة‭ ‬ويشكلون‭ ‬5‭.‬7‭%‬‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬أما‭ ‬محافظة‭ ‬دهوك‭ ‬فيبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬المخمن‭ ‬1‭.‬432‭.‬369‭ ‬ويشكلون‭ ‬3‭.‬7‭%‬‭ ‬،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬المجموع‭ ‬الكلي‭ ‬المخمن‭ ‬لسكان‭ ‬الإقليم‭ ‬يبلغ‭ (‬5884023‭) ‬ويشكلون‭ ‬نسبة‭ ‬14‭%‬‭ ‬من‭ ‬المجموع‭ ‬الكلي‭ ‬لسكان‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

واكد‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬احتساب‭ ‬نسبة‭ ‬سكان‭ ‬الإقليم‭ ‬ضمن‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬بما‭ ‬مقداره‭ ‬12‭.‬6‭%‬‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬سكان‭ ‬العراق‭ ‬ويتم‭ ‬احتساب‭ ‬حصة‭ ‬الإقليم‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬والاستحقاقات‭ ‬بموجب‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭.‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬السياسي‭ ‬الأعلى‭ ‬ومصلحة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬كوسرت‭ ‬رسول‭ ‬الأحد،‭ ‬إنه‭ ‬لشرفٌ‭ ‬عظيم‭ ‬ومن‭ ‬أسعد‭ ‬الأيام‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬حياتي‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬كركوك،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬أثبتوا‭ ‬كوردستانيتها‭. ‬وتمر‭ ‬اليوم‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬استفتاء‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إحياء‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭ ‬بإقامة‭ ‬عدة‭ ‬فعاليات‭ ‬ونشاطات‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬الإقليم‭ ‬المختلفة‭. ‬وذكر‭ ‬كوسرت‭ ‬رسول‭ ‬في‭ ‬بيانٍ‭ ‬نشره‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استفتاء‭ ‬كردستان‭ ‬قائلاً‭ ‬“اليوم‭ ‬ذكرى‭ ‬استفتاء‭ ‬شعب‭ ‬كردستان،‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬الكرد‭ ‬دون‭ ‬تمييز،‭ ‬وصوتوا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬ديمقراطية‭ ‬لصالح‭ ‬استقلال‭ ‬كردستان”‭.‬‭ ‬وأكد‭ ‬القيادي‭ ‬الكردي‭ ‬“إنه‭ ‬لشرفٌ‭ ‬عظيم‭ ‬ومن‭ ‬أسعد‭ ‬الأيام‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬حياتي‭ ‬تكليفي‭ ‬بمسؤولية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬والمناطق‭ ‬الكردستانية‭ ‬خارج‭ ‬الإقليم‭ ‬كواجبٍ‭ ‬قوميٍّ‭ ‬ووطني”‭.‬‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“أهالي‭ ‬كركوك‭ ‬والمناطق‭ ‬الكردستانية‭ ‬خارج‭ ‬الإقليم‭ ‬وفي‭ ‬حدثٍ‭ ‬تاريخيٍّ‭ ‬ونادر‭ ‬صوّتوا‭ ‬لصالح‭ ‬الاستفتاء‭ ‬وأثبتوا‭ ‬كردستانية‭ ‬تلك‭ ‬المناطق”‭.‬‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬“الاستفتاء‭ ‬ليس‭ ‬ملكاً‭ ‬لأيِّ‭ ‬شخصٍ‭ ‬أو‭ ‬طرفٍ‭ ‬سياسي”،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬“شعب‭ ‬كردستان‭ ‬اختار‭ ‬إجراءه‭ ‬لأجل‭ ‬مستقبل‭ ‬شعبنا”‭.‬‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬“أننا‭ ‬نقول‭ ‬ونكرر‭ ‬دوماً‭ ‬أن‭ ‬شعبنا‭ ‬يؤيد‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي”،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬“أننا‭ ‬نود‭ ‬ممارسة‭ ‬حقوقنا‭ ‬الدستورية‭ ‬والديمقراطية”‭.‬‭ ‬وأجرى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬استفتاء‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬وسط‭ ‬رفض‭ ‬محلي‭ ‬واقليمي‭ ‬وامريكي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬أيلول‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬و‭ ‬شمل‭ ‬محافظات‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬ودهوك‭ . ‬فيما‭ ‬ردت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بتحريك‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والحشد‭ ‬واستعادت‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك،‭ ‬وفرّ‭ ‬محافظها‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬تبنى‭ ‬الاستفتاء‭ ‬فيها‭. ‬