أول إحصائية عن نسبة الكرد في العراق والبارزاني: الأخوة الكردية العربية أقوى من خلافات السياسيين

كوسرت:كركوك أثبتت في الاستفتاء كردستانيتها
بغداد -أربيل -الزمان
كشفت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، عن أن سكان إقليم كردستان العراق يشكلون نسبة 14% من سكان العراق.
وهي اول إجابة رسمية من نوعها تصدرها وزارة التخطيط الاتحادية، وردت في سياق الرد على استفسار لعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نرمين معروف، بشأن العدد المخمن لسكان إقليم كوردستان، إذ أشارت النائبة إلى غبن يتعرض له الإقليم منذ عدة سنوات باحتساب حصته بما مقداره 12.6% من المجموع الكلي. فيما شدد مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني على ان الاخوة العربية الكردية راسخة ولا تتأثر بخلافات السياسيين . وقال بارزاني في كلمته خلال مهرجان دهوك الثقافي الخامس “أود أن أؤكد على أواصر الأخوة والمحبة بيننا مهما اختلف السياسيون يجب أن تبقى العلاقة بين الشعوب علاقة متينة وعلاقة محبة وعلاقة اخوة”. وأضاف: “من مآثر ثورة أيلول بالرغم من كل ما حصل وكذلك ثورة أيار وبرغم كل الكوارث التي حلت بشعب كوردستان من الأنفال إلى القصف الكيمياوي إلى الإبادة الجماعية إلى التهجير القسري لكن احتفظ شعب كوردستان بحبه ومودته تجاه أشقائه العرب”.
أشار إلى أنه: “لم نحسب تلك الجرائم على الشعب العربي وإنما على الحكام الذين ظلموا العرب والكورد وجميع المكونات الأخرى في هذا البلد ويجب أن تبقى هذه العلاقة قوية بيننا وأن لا تتأثر بالخلافات السياسية”.
ونوه الرئيس مسعود بارزاني إلى مقطع من شعر الشاعر التونسي، أبو القاسم الشابي:
“إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياةَ
فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ
ولا بُدَّ للَّيْلِ أنْ ينجلي
ولا بُدَّ للقيدِ أن يَنْكَسِرْ
ومن يتهيب صُعودَ الجبالِ
يَعِشْ أبَدَ الدَّهرِ بَيْنَ الحُفَرْ
وقالت النائبة نرمين معروف، في بيان امس، انه استمرارا للمتابعات الخاصة بالحقوق والاستحقاقات الخاصة بإقليم كوردستان في إطار العراق الاتحادي، وجهنا استفساراً الى وزارة التخطيط الاتحادية بشأن العدد المخمن لسكان إقليم كردستان ونسبتهم إلى المجموع الكلي لسكان العراق والذي بموجبه يصبح سنويا الأساس الذي يحدد بموجبه حصة واستحقاقات الاقليم المالية في قانون الموازنة العراقية العامة.
وأضافت أن الوزارة اجابت بكتاب رسمي بان العدد المخمن لسكان الإقليم يبلغ (5884023) ويشكلون نسبة 14% من المجموع الكلي لسكان العراق. وأوضحت النائبة أن كتاب المالية اشار الى ان العدد المخمن لسكان محافظة اربيل يبلغ 2.055.448 نسمة ويشكلون 4.9%، فيما يبلغ العدد في محافظة السليمانية 2.396.206 نسمة ويشكلون 5.7% من السكان، أما محافظة دهوك فيبلغ عدد سكانها المخمن 1.432.369 ويشكلون 3.7% ، مبينا ان المجموع الكلي المخمن لسكان الإقليم يبلغ (5884023) ويشكلون نسبة 14% من المجموع الكلي لسكان العراق.
واكد البيان ان هذا يأتي في وقت يتم فيه احتساب نسبة سكان الإقليم ضمن الموازنة العراقية العامة خلال السنوات الاخيرة بما مقداره 12.6% من مجموع سكان العراق ويتم احتساب حصة الإقليم من الحقوق والاستحقاقات بموجب هذه النسبة.
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول الأحد، إنه لشرفٌ عظيم ومن أسعد الأيام في تاريخ حياتي مسؤولية الإشراف على الاستفتاء في كركوك، مشيراً إلى أن أهالي تلك المناطق أثبتوا كوردستانيتها. وتمر اليوم الذكرى السنوية الخامسة على إجراء إقليم كردستان استفتاء تقرير المصير ، حيث سيتم إحياء هذه الذكرى بإقامة عدة فعاليات ونشاطات في مدن وبلدات الإقليم المختلفة. وذكر كوسرت رسول في بيانٍ نشره بمناسبة ذكرى استفتاء كردستان قائلاً “اليوم ذكرى استفتاء شعب كردستان، الاستفتاء الذي شارك فيه كل الكرد دون تمييز، وصوتوا في عملية ديمقراطية لصالح استقلال كردستان”. وأكد القيادي الكردي “إنه لشرفٌ عظيم ومن أسعد الأيام في تاريخ حياتي تكليفي بمسؤولية الإشراف على الاستفتاء في كركوك والمناطق الكردستانية خارج الإقليم كواجبٍ قوميٍّ ووطني”. وأشار إلى أن “أهالي كركوك والمناطق الكردستانية خارج الإقليم وفي حدثٍ تاريخيٍّ ونادر صوّتوا لصالح الاستفتاء وأثبتوا كردستانية تلك المناطق”. وشدد على أن “الاستفتاء ليس ملكاً لأيِّ شخصٍ أو طرفٍ سياسي”، مؤكداً أن “شعب كردستان اختار إجراءه لأجل مستقبل شعبنا”. ولفت إلى “أننا نقول ونكرر دوماً أن شعبنا يؤيد التعايش السلمي”، مشيراً إلى “أننا نود ممارسة حقوقنا الدستورية والديمقراطية”. وأجرى إقليم كردستان استفتاء تقرير المصير وسط رفض محلي واقليمي وامريكي في يوم 25 أيلول سبتمبر عام 2017، و شمل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك . فيما ردت الحكومة العراقية بتحريك القوات المسلحة والحشد واستعادت مدينة كركوك، وفرّ محافظها السابق الذي تبنى الاستفتاء فيها.