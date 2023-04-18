أول آسيوية في عالم الأوسكار توصي النساء برفض القوالب

كوالالمبور‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعت‭ ‬الماليزية‭ ‬ميشيل‭ ‬يوه‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬كأول‭ ‬آسيوية‭ ‬تفوز‭ ‬بأوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترفيه،‭ ‬وحضّت‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬القبول‭ “‬بحصرهنّ‭ ‬في‭ ‬قالب‭ ‬معيّن‭”.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬تعقده‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬أوسكار،‭ ‬قالت‭ ‬يوه‭ “‬كنت‭ ‬محظوظة‭ ‬جداً‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬مخرجين‭ ‬بارزين‭ ‬ومتنوعين‭ ‬وذوي‭ ‬تفكير‭ ‬متقدّم،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬لي‭ ‬الكفاح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ما‭ ‬أؤمن‭ ‬به‭: ‬التمثيل‭ ‬والتنوّع‭ ‬وتمكين‭ ‬النساء‭”.‬

وأضافت‭ “‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّنا‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الضعيف‭ ‬لمجرّد‭ ‬أننا‭ ‬نساء‭ (…) ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نسمح‭ ‬لأحد‭ ‬بوضعنا‭ ‬في‭ ‬قالب‭ ‬محدد‭”.‬

وتابعت‭ ‬أن‭ ‬الأوسكار‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ “‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ “‬سمعت‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬أصداء‭ ‬الفرح‭ ‬والسعادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭” ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة‭.‬

ونالت‭ ‬ميشيل‭ ‬يوه‭ (‬60‭ ‬عاماً‭) ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ ‬غالبيته‭ ‬من‭ ‬الآسيويين‭ ‬وفاز‭ ‬بسبع‭ ‬جوائز‭ ‬أوسكار‭ ‬في‭ ‬المجموع‭.‬

وأثبت‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأعمال‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬التي‭ ‬انتُقدت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬افتقارها‭ ‬للتنوع‭.‬

ورفعت‭ ‬يوه‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬التمثال‭ ‬الصغير‭ ‬الذي‭ ‬فازت‭ ‬به‭ ‬وقبّلته‭ ‬أمام‭ ‬عدسات‭ ‬المصوّرين‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬النصيحة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬قالت‭ “‬لا‭ ‬تسعون‭ ‬للتشبّه‭ ‬بي‭ ‬بل‭ ‬كونوا‭ ‬أنفسكم‭ (…) ‬وستكونون‭ ‬بذلك‭ ‬الأفضل‭”.‬