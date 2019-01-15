أول‭ ‬مسؤول‭ ‬فرنسي‭ ‬يزور‭ ‬النجف‭: ‬أثني‭ ‬على‭ ‬فتوى‭ ‬المرجعية

العراق يطلب الدعم العسكري من استراليا .. اليونسكو: اعمار الموصل عملية صعبة
بغداد – النجف – الزمان
بحث عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة العراقية الثلاثاء، مع وزير الدفاع الاسترالي كرستوفر باين دعم قدرات القوات العراقية و سبل تلبية احتياجاتها.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان امس، إن “رئيس مجلس الوزراء استقبل بمكتبه الرسمي اليوم وزير الدفاع الاسترالي كرستوفر باين والوفد المرافق له” . واضاف المكتب، أن “اللقاء شهد استعراض النجاحات التي تحققها القوات العراقية في بسط الامن والاستقرار واستمرارها بجهود تخليص العراق من بقايا الارهاب وعصابة داعش، الى جانب بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع ودعم قدرات القوات العراقية وتلبية احتياجاتها للاسلحة والمعدات العسكرية والتدريب” . فيما اثنى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، على فتوى المرجعية الدينية الشيعية في النجف عام 2014، التي تشكل في ضوئها الحشد الشعبي و اشار الى ان بلاده “ممتنة لروح الاعتدال” التي تتمتع بها مرجعيات النجف. وقال لودريان في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالمرجع محمد سعيد الحكيم ، إن “فرنسا ممتنه جدا لروح الاعتدال التي تتمتع بها مرجعيات النجف الاشرف، ونحن نثني على فتوى المرجعية الدينية التي تمكنت من خلالها حشد العراقيين للتصدي ضد إرهاب داعش”. واضاف لودريان، “انا اول وزير خارجية فرنسي يزور النجف الاشرف”. ووصل وزير الخارجية الفرنسي لودريان الاثنين في زيارة رسمية للعراق. إعتبرت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي الثلاثاء، أن إعادة إعمار مدينة الموصل العراقية ستكون “صعبة“ خصوصا بسبب انتشار الألغام. وقالت خلال زيارة قامت بها الى مدريد “إنه مشروع طموح جدا (…) لكنه صعب“، مضيفة “نعلم أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا جدا“. وتابعت أن مشروع إعادة الإعمار “لا يزال في بداياته العملانية“، مشيرة الى الحاجة لاستخدام الطائرات المسيرة لتقييم الأضرار بسبب وجود الألغام. وكانت منظمة اليونسكو أطلقت في ايلول/سبتمبر الماضي مبادرة لجمع الأموال من اجل الموصل. وقالت في هذا الصدد “لقد جمعنا أكثر بقليل من 100 مليون دولار لهذه المبادرة، والمبلغ كبير على مستوى اليونسكو“، معربة عن “الارتياح“ لهذه النتيجة.
ومن أصل مبلغ المئة مليون دولار هناك هبة من نحو 50 مليون دولار من دولة الامارات العربية المتحدة.