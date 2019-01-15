أول‭ ‬مسؤول‭ ‬فرنسي‭ ‬يزور‭ ‬النجف‭: ‬أثني‭ ‬على‭ ‬فتوى‭ ‬المرجعية

العراق‭ ‬يطلب‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬استراليا‭ .. ‬اليونسكو‭: ‬اعمار‭ ‬الموصل‭ ‬عملية‭ ‬صعبة

بغداد‭ – ‬النجف‭ – ‬الزمان‭ ‬

بحث‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسترالي‭ ‬كرستوفر‭ ‬باين‭ ‬دعم‭ ‬قدرات‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬و‭ ‬سبل‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتها‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬ل‍عبد‭ ‬المهدي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬إن‭ ‬“رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬استقبل‭ ‬بمكتبه‭ ‬الرسمي‭ ‬اليوم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسترالي‭ ‬كرستوفر‭ ‬باين‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له”‭ . ‬واضاف‭ ‬المكتب،‭ ‬أن‭ ‬“اللقاء‭ ‬شهد‭ ‬استعراض‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬واستمرارها‭ ‬بجهود‭ ‬تخليص‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬بقايا‭ ‬الارهاب‭ ‬وعصابة‭ ‬داعش،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬ودعم‭ ‬قدرات‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتها‭ ‬للاسلحة‭ ‬والمعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬والتدريب”‭ . ‬فيما‭ ‬اثنى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬فتوى‭ ‬المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬ضوئها‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬و‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬“ممتنة‭ ‬لروح‭ ‬الاعتدال”‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مرجعيات‭ ‬النجف‭. ‬وقال‭ ‬لودريان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬بالمرجع‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬الحكيم‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬“فرنسا‭ ‬ممتنه‭ ‬جدا‭ ‬لروح‭ ‬الاعتدال‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مرجعيات‭ ‬النجف‭ ‬الاشرف،‭ ‬ونحن‭ ‬نثني‭ ‬على‭ ‬فتوى‭ ‬المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬حشد‭ ‬العراقيين‭ ‬للتصدي‭ ‬ضد‭ ‬إرهاب‭ ‬داعش”‭. ‬واضاف‭ ‬لودريان،‭ ‬“انا‭ ‬اول‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬فرنسي‭ ‬يزور‭ ‬النجف‭ ‬الاشرف”‭. ‬ووصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬لودريان‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬للعراق‭. ‬إعتبرت‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬أودري‭ ‬أزولاي‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬ستكون‭ ‬“صعبة“‭ ‬خصوصا‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬الألغام‭. ‬وقالت‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬مدريد‭ ‬“إنه‭ ‬مشروع‭ ‬طموح‭ ‬جدا‭ ‬(‭…‬)‭ ‬لكنه‭ ‬صعب“،‭ ‬مضيفة‭ ‬“نعلم‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬جدا“‭. ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬“لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬بداياته‭ ‬العملانية“،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬الحاجة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬لتقييم‭ ‬الأضرار‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬الألغام‭. ‬وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬ايلول/سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬مبادرة‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الموصل‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬“لقد‭ ‬جمعنا‭ ‬أكثر‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬والمبلغ‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اليونسكو“،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬“الارتياح“‭ ‬لهذه‭ ‬النتيجة‭.‬

ومن‭ ‬أصل‭ ‬مبلغ‭ ‬المئة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬هناك‭ ‬هبة‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬