أول‭ ‬دراجة‭ ‬بخارية‭ ‬بالطابعة‭ ‬الثلاثية

برلين‭ – ‬الزمان

كشفت‭ ‬شركة‭ ‬BigRep‭ ‬الدراجة‭ ‬النارية‭ ‬NERA‭ ‬الجديدة،‭ ‬أول‭ ‬دراجة‭ ‬كهربائية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مطبوعة‭ ‬بتقنية‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬3D‭ ‬بالكامل‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬أجزاء‭ ‬الدراجة‭ ‬النارية‭ ‬الكهربائية‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬15‭ ‬جزءاً‭ ‬تمت‭ ‬طباعتها‭ ‬بتقنية‭ ‬3D،‭ ‬كالهيكل‭ ‬والإطارات‭ ‬والمقعد‭ ‬وشوكة‭ ‬العجلة،‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬المكونات‭ ‬الكهربائية‭.‬

وتمتاز‭ ‬الدراجة‭ ‬النارية‭ ‬الكهربائية‭ ‬بخفة‭ ‬الوزن،‭ ‬ولا‭ ‬يزيد‭ ‬وزنها‭ ‬عن‭ ‬60‭ ‬كيلوغراماً،‭ ‬وتأتي‭ ‬مزودة‭ ‬بإطارات‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الهواء‭.‬

وليس‭ ‬من‭ ‬المخطط‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬الدراجة‭ ‬NERA‭ ‬خطوط‭ ‬الانتاج‭ ‬القياسي،‭ ‬وستظل‭ ‬قطعة‭ ‬متفردة‭ ‬تجسد‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتطورة‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬الطباعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬(3D‭ ‬Printing)