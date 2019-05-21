أول‭ ‬حفل‭ ‬إفطار‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬

واشنطن - الزمان
شهد الكونغرس الأمريكي، أول إفطار رمضاني له، أقامه مسلمون منهم عضوتين في النواب الأمريكي هما إلهان عمر ورشيدة طليب. وحضر الفعالية مساء الاثنين، العديد من أعضاء مجلس النواب وموظفين في الكونغرس، ونظَم الحفل كل من إلهان وطليب، وأندريه كارسون وهم أعضاء مسلمون في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، بالاشتراك مع منظمة «مناصري المسلمين» المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية. وقالت النائب عن ولاية ميشغان رشيدة طليب، في خطاب ألقته قبيل بدأ الإفطار، أكدت فيه وهي من أصول فلسطينية، على «الأهمية التاريخية» للحدث.وقالت طليب: «هذا الحدث يرفع مكانة جالية بأسرها شعرت لفترة طويلة بالتهميش. استُهدفنا ظلماً من أجل إشعال الخوف وتعزيز أجندة الكراهية». وأضافت: «الليلة نجدد التزامنا بالعدالة، ونبذ الإقصاء، والشعور بالانتماء».