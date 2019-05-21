أول‭ ‬حفل‭ ‬إفطار‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬

واشنطن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

شهد‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬أول‭ ‬إفطار‭ ‬رمضاني‭ ‬له،‭ ‬أقامه‭ ‬مسلمون‭ ‬منهم‭ ‬عضوتين‭ ‬في‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬هما‭ ‬إلهان‭ ‬عمر‭ ‬ورشيدة‭ ‬طليب‭. ‬وحضر‭ ‬الفعالية‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وموظفين‭ ‬في‭ ‬الكونغرس،‭ ‬ونظَم‭ ‬الحفل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إلهان‭ ‬وطليب،‭ ‬وأندريه‭ ‬كارسون‭ ‬وهم‭ ‬أعضاء‭ ‬مسلمون‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬«مناصري‭ ‬المسلمين»‭ ‬المعنية‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭. ‬وقالت‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬ميشغان‭ ‬رشيدة‭ ‬طليب،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقته‭ ‬قبيل‭ ‬بدأ‭ ‬الإفطار،‭ ‬أكدت‭ ‬فيه‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬فلسطينية،‭ ‬على‭ ‬«الأهمية‭ ‬التاريخية»‭ ‬للحدث‭.‬وقالت‭ ‬طليب:‭ ‬«هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يرفع‭ ‬مكانة‭ ‬جالية‭ ‬بأسرها‭ ‬شعرت‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بالتهميش‭. ‬استُهدفنا‭ ‬ظلماً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إشعال‭ ‬الخوف‭ ‬وتعزيز‭ ‬أجندة‭ ‬الكراهية»‭. ‬وأضافت:‭ ‬«الليلة‭ ‬نجدد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالعدالة،‭ ‬ونبذ‭ ‬الإقصاء،‭ ‬والشعور‭ ‬بالانتماء»‭.‬