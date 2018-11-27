أول‭ ‬تعليق‭ ‬لترامب‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭.. ‬تحذيرات‭ ‬تقلق‭ ‬حلفاءه

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬اتّفاق‭ ‬الطلاق‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬توقيعه‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬والاتّحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قد‭ ‬يضرّ‭ ‬بالتجارة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬لصحافيين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أنّه‭ ‬اتّفاق‭ ‬جيّد‭ ‬جدًا‭ ‬للاتّحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬بشكل‭ ‬جدّي‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيسمح‭ ‬للمملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬بالقيام‭ ‬بالتجارة‭ ‬أم‭ ‬لا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬نظرتم‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكونون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالتجارة‭ ‬معنا،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أمرًا‭ ‬جيّدًا‮»‬‭. ‬وأردف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّهم‭ ‬يريدون‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬لأنّ‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يشكّل‭ ‬نقطة‭ ‬سلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‮»‬‭ ‬بريكست‭. ‬وطوى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬صفحة‭ ‬تاريخية‭ ‬من‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الأحد،‭ ‬عبر‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬انفصال‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬علاقات‭ ‬مضطربة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭. ‬وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬القمة‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تتقاطع‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أعلنه‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أنّه‭ ‬اتّفاق‭ ‬جيّد‭ ‬جدًا‭ ‬للاتّحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬بشكل‭ ‬جدّي‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيسمح‭ ‬للمملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬بالقيام‭ ‬بالتجارة‭ ‬أم‭ ‬لا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬نظرتم‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكونون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالتجارة‭ ‬معنا،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أمرًا‭ ‬جيّدًا‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّهم‭ ‬يريدون‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬لأنّ‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يشكّل‭ ‬نقطة‭ ‬سلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‮»‬‭ ‬بريكست‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬كانت‭ ‬تريد‭ ‬ذلك‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بشيء‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‮»‬‭.‬

‭-‬‭ ‬رد‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬‭-‬

ورد‭ ‬داوننغ‭ ‬ستريت‭ ‬‭(‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭)‬‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬فوري،‭ ‬إذ‭ ‬أكّد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬لندن‭ ‬تحتفظ‭ ‬لنفسها‭ ‬بحق‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارية‭ ‬خارج‭ ‬التكتل‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬ليدنا‭ ‬سياسة‭ ‬تجارية‭ ‬مستقلة‭ ‬بموجبها‭ ‬يمكن‭ ‬لبريطانيا‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬عبر‭ ‬العالم‭ ‬‭–‬‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نضع‭ ‬بالفعل‭ ‬أساس‭ ‬اتفاق‭ ‬طموح‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وانخفض‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬بنحو‭ ‬نصف‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬وكذلك‭ ‬أمام‭ ‬اليورو‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭.‬

والأحد،‭ ‬طوى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬صفحة‭ ‬تاريخية‭ ‬من‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الأحد،‭ ‬عبر‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬انفصال‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬علاقات‭ ‬مضطربة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬القمة‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تتقاطع‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أعلنه‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭.‬

وتترأس‭ ‬ماي‭ ‬حكومة‭ ‬أقلية‭ ‬محافظة‭ ‬فيما‭ ‬يعارض‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬حزبها‭ ‬وأحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشدة‭.‬