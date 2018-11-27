أول‭ ‬تعليق‭ ‬لترامب‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭.. ‬تحذيرات‭ ‬تقلق‭ ‬حلفاءه

واشنطن- مرسي ابو طوق
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين من أنّ اتّفاق الطلاق الذي تمّ توقيعه بين المملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي قد يضرّ بالتجارة بين واشنطن ولندن. وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض «يبدو أنّه اتّفاق جيّد جدًا للاتّحاد الأوروبي» غير أنه أضاف «علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتّحدة بالقيام بالتجارة أم لا». وتابع الملياردير الجمهوري «إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمرًا جيّدًا». وأردف «لا أعتقد أنّهم يريدون ذلك على الإطلاق» لأنّ من شأن هذا أن «يشكّل نقطة سلبية كبيرة بالنسبة إلى اتفاق» بريكست. وطوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفحة تاريخية من علاقاتهما الأحد، عبر إبرام اتفاق انفصال يُفترض أن ينهي علاقات مضطربة استمرت أكثر من أربعين عاما. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد بعد القمة أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «هو الوحيد الممكن»، في تصريحات تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وقال ترامب «يبدو أنّه اتّفاق جيّد جدًا للاتّحاد الأوروبي»، مضيفا «علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتّحدة بالقيام بالتجارة أم لا». وقال الملياردير الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض «إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمرًا جيّدًا».
وأردف «لا أعتقد أنّهم يريدون ذلك على الإطلاق» لأنّ من شأن هذا أن «يشكّل نقطة سلبية كبيرة بالنسبة إلى اتفاق» بريكست.
وتابع «لا أعتقد ان رئيس الوزراء كانت تريد ذلك وآمل أن تقوم بشيء بهذا الشأن».
- رد داونينغ ستريت -
ورد داوننغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) على تصريحات ترامب في شكل فوري، إذ أكّد متحدث باسم الحكومة أن لندن تحتفظ لنفسها بحق إبرام اتفاقات تجارية خارج التكتل الأوروبي.
وقال المتحدث «سيكون ليدنا سياسة تجارية مستقلة بموجبها يمكن لبريطانيا توقيع اتفاقات تجارية مع الدول عبر العالم – بما في ذلك الولايات المتحدة».
وتابع «نحن نضع بالفعل أساس اتفاق طموح مع الولايات المتحدة».
وانخفض الجنيه الاسترليني بنحو نصف في المئة من قيمته أمام الدولار وكذلك أمام اليورو في أعقاب تصريحات ترامب.
والأحد، طوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفحة تاريخية من علاقاتهما الأحد، عبر إبرام اتفاق انفصال يُفترض أن ينهي علاقات مضطربة استمرت أكثر من أربعين عاما.
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد بعد القمة أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «هو الوحيد الممكن»، في تصريحات تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وتترأس ماي حكومة أقلية محافظة فيما يعارض كثيرون من نواب حزبها وأحزاب المعارضة الاتفاق بشدة.