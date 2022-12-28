أوليفيا لاينغ في الرحلة إلى ايكوسبرينغ

بغداد – الزمان

صدرت في بغداد ، حديثاً، الترجمة العربية لكتاب الناقدة الادبية الانكليزية اوليفيا سبرينغ بعنوان (الرحلة الى ايكوسبرينغ – عن الكتاب والشراب). تولى ترجمته عباس المفرجي، وهو كتابه الخامس عشر في اطار جهوده لنقل الثقافة العالمية الى القارئ العربي.

حقل التأليف

وتكمن أهمية الكتاب في الاختيار الدقيق لواحدة من أبرز المشتغلات في حقل التأليف، وجمال محتوى الكتاب الذي اهدته اوليفيا الى والدتها وينيس لاينغ، واستندت المؤلفة في الخوض بموضوعها إلى رؤى الطب النفسي ازاء ظاهرة ادمان بعض الكتاب الذين كتبت عنهم، حيث يستهلك كتاب عديدون ذوو اعمال عظيمة في الادب بالكحول أو الكحولية. وفي الكتاب تأخذ اوليفيا القارئ في رحلة عبر امريكا ، لسير الروابط بين الابداع والاسراف في معاقرة الخمر في اعمال وحيوات ستة كتاب استثنائيين هم أف. سكوت فتزجيرالد وارنست همنغواي وتنيسي ويليامز وجون بيريمان وجون شيفر ورايموند كارمز. وقد كتبت جريدة الغارديان البريطانية تقول ان (اوليفيا جمعت اجزاء خارطة طويوغرافية للكحولية، معرية اسطورة الكاتب الكحولي لتكشف عن الثمن الباهظ الذي يمكن ان يدفعه الابداع).

ويمتاز المفرجي بدقة الترجمة وحضور المفردة العربية الرشيقة، كما يعمد الى تعريف المصطلحات والمفاهيم والاماكن مضفياً جهداً معجمياً للكتاب، وهو أمر لاتشاركه فيه سوى قلة من المترجمين.