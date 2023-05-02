أولمبية الديوانية تكرّم متميّزيها

الديوانية ـ حسن ظاهر الخزاعي

وسط أجواء رياضية شفافة بحتة قامت اللجنة الوطنية العراقية في الديوانية بتثمين متميِّزي المحافظة رياضيا.وقال فيصل غازي رئيس اللجنة في الديوانية ان التثمين جاء وراء ما قدّمه هؤلاء المتميزون من جهود حثيثة واستثنائية ساهمت في دفع عجلة الحركة الرياضية على المستوى العربي والدولي وشمل التثمين كلا من طالب جابر الموسوي مدير الاقاليم وشؤون المحافظات في وزارة الشباب والرياضة و عبد الكريم القصاب الحكم الدولي في الاتحاد العراقي للدراجات الهوائية و اعضاء فريق المنتخب العراقي الوطني الثلاثي المؤلف من الابطال شهاب احمد جابر و باقر طاهر ادريس .

ومن جانبه أوضح جميل نور الامين المالي للجنة ان التثمين كذلك شمل عوائل المراحيم من الرياضيين ومنهم عائلة المرحوم الدولي فالح عبد حاجم و عبد الزهرة فرج و طارق مال الله ورائد شاكر المصور و حميد نعمة الحمداني و اعلان عبد الحسين .

تنافس كروي

وصاحب التكريم إقامة مأدبة إفطار جماعي بحضور الاقسام والاتحادات والاندية الرياضية في المحافظة .وعلى صعيد متصل شهدت ملاعب كرة القدم المصغرة تنافسأ كروياً رائعاً تبارت على ملاعب المركز والاقضية والنواحي وكانت ابرزها منافسات بطولة نيبور الثانية لخماسي الكرة والتي اسفرت نتائجها عن فوز فريق اتحاد نقابات العمل على فريق اذاعة نيبــــور بفارق الركــلات الترجيحية (3 ـ 2) هدف بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بتعادل بهدفين لكل منهما كما شهدت بطولة الديوانية الكبرى تنافساً كبيراً على ملعب النادي حيث توجى فريق الجمهوري بكاس البطولة إثر فوزه على فريق المتقاعدين بثلاث اهداف مقابل هدف واحد وبطولات أخرى جرت على ملاعب الجامعة الاسلامية ونادي الرافدين ومــلعب حي 14 رمضان كما اقام الاتحاد العراقي المركري لكرة السلة وبالتعاون مع اتحاده الفرعي و دائرة الموهبة الرياضية بطولة المرحوم منتظر عناوي الدولية بكرة السلة ( 3* 3) بمشاركة فعّالة لفرق المحافظة (مركز وأقضية ونواحي) وفرق المحافظات المجاورة النجف وبابل وللفئات العمرية الرواد والشباب و الناشئين ومشاركة لفريق صيني يمثل العاملين في المحافظة كما شهدت مشاركة اخرى للفرق النسائية ، وتضمنت الانشطة الرمضانية في المحافظة تنافساً كبيراً بلعبة المحيبس كان من ابرزها بطولة منتدى علي الكردي و منتدى صوب الشامية بإشراف احمد الكرخي وصفاء ابو عرب ورعد نوري .