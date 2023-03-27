أوكرانيون ينهون التدريب على دبابات بريطانية وروسيا تصر على نووي بيلاروس

لندن‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ – ‬باريس‭ -‬اف‭ ‬ب‭ ‬

‮ ‬أكدت‭ ‬روسيا‭ ‬الإثنين‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تغير‭ ‬خططها‭ ‬القاضية‭ ‬بنشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬‮«‬تكتيكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيلاروس،‭ ‬رغم‭ ‬الانتقادات‭ ‬الغربية‭ ‬الشديدة‭ ‬التي‭ ‬أثارتها‭.‬

وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافة‭ ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬إن‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬كهذه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬روسيا‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬التحضيرات‭ ‬ستبدأ‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لنشر‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬المجاورة‭ ‬الحليفة‭.‬

وأنهى‭ ‬جنود‭ ‬أوكرانيون‭ ‬تدريبهم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬14‭ ‬دبابة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬تشالنجر‭ ‬2‭ ‬قدّمتها‭ ‬لندن‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي،‭ ‬ما‭ ‬يمهّد‭ ‬الطريق‭ ‬لتسليم‭ ‬كييف‭ ‬هذه‭ ‬الآليات‭ ‬قريبًا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭ ‬الاثنين‭.‬

وبدأ‭ ‬التدريب‭ ‬بُعيد‭ ‬إعلان‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬عن‭ ‬إرسال‭ ‬هذه‭ ‬الدبابات‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬ترسل‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬دبابات‭ ‬تشالنجر‭ ‬2‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬قريبًا‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‮»‬‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وكانت‭ ‬لندن‭ ‬قد‭ ‬تحدثت‭ ‬سابقًا‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬كييف‭ ‬الدبابات‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬بين‭ ‬والاس‭ ‬إن‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬الذين‭ ‬خضعوا‭ ‬للتدريب‭ ‬ولم‭ ‬يُحدَّد‭ ‬عددهم،‭ ‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬مجهّزين‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬الخطر‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يواجهونه‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانبهم‭ ‬والقيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لدعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬طالما‭ ‬اقتضت‭ ‬الحاجة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬الذين‭ ‬خضعوا‭ ‬للتدريب،‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبلي‭ ‬ومستقبل‭ ‬بلدي‭ ‬ومستقبل‭ ‬عائلتي‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مطلع‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬أنها‭ ‬ستدرّب‭ ‬طيّاري‭ ‬مقاتلات‭ ‬أوكرانيين،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬أمام‭ ‬إرسال‭ ‬طائرات‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬تتمتع‭ ‬بمعايير‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬

وتعتبر‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لها‭ ‬الحقّ‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬لكن‭ ‬البعض‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تصعيد‭ ‬النزاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السماح‭ ‬لأوكرنيا‭ ‬بضرب‭ ‬روسيا‭. ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أرسلت‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬أربع‭ ‬مقاتلات‭ ‬ميغ‭-‬29‭ ‬وعدت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بها،‭ ‬فيما‭ ‬وعدت‭ ‬بولندا‭ ‬كييف‭ ‬بالقيام‭ ‬بخطوة‭ ‬مماثلة‭.‬

‮ ‬بقرارها‭ ‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬بيلاروس،‭ ‬حليفتها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬تعتمد‭ ‬روسيا‭ ‬نموذجاً‭ ‬يستخدمه‭ ‬الأميركيون‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكنّها‭ ‬تحيط‭ ‬بالشكّ‭ ‬حقيقة‭ ‬نواياها‭. ‬وكما‭ ‬فعل‭ ‬مرّات‭ ‬عدّة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬قواته‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬يلوّح‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بالتهديد‭ ‬النووي‭ ‬لكي‭ ‬يثبت‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬تصميمه‭ ‬ويضغط‭ ‬على‭ ‬الحلفاء‭ ‬الغربيين‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وكما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرّة،‭ ‬يقلّل‭ ‬المسؤولون‭ ‬والخبراء‭ ‬الغربيون‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬دبلوماسيته‭ ‬النووية‭ ‬هذه‭.‬

‭- ‬مثل‭ ‬واشنطن‭-‬

وأعلن‭ ‬بوتين‭ ‬السبت‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬ستنشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬‮«‬تكتيكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيلاروس،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وبولندا‭ ‬وليتوانيا‭.‬

ورفض‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تنديد‭ ‬الغرب‭ ‬بهذا‭ ‬القرار،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نشرت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وهذه‭ ‬حجّة‭ ‬واقعية،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬واشنطن‭ ‬تنشر‭ ‬قنابلها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬وهناك‭ ‬دول‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬لديها‭ ‬صواريخ‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رؤوس‭ ‬تقليدية‭ ‬أو‭ ‬نووية‭. ‬وكتب‭ ‬جيفري‭ ‬لويس‭ ‬الخبير‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬تتقدم‭ ‬نحو‭ ‬اعتماد‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬بيلاروس‭ ‬يشبه‭ ‬اتفاقات‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭. ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬واليوم،‭ ‬تملك‭ ‬ألمانيا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وهولندا‭ ‬وتركيا‭ ‬رؤوساً‭ ‬أميركية‭. ‬وكما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬دائما‭ ‬مع‭ ‬اعلانات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع،‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬تفاصيل‭ ‬كثيرة‭ ‬والاسئلة‭ ‬لا‭ ‬تحصى‭.‬

وأعلن‭ ‬بوتين‭ ‬أنّ‭ ‬عشر‭ ‬طائرات‭ ‬بيلاروسية‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬لاستخدام‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أيضاً‭ ‬أنّه‭ ‬نقل‭ ‬صواريخ‭ ‬إسكندر‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية‭. ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬‮«‬مستودع‭ ‬خاص‮»‬‭ ‬لتخزين‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬تمّوز‭/‬يوليو‭.‬

وقال‭ ‬مارك‭ ‬فينو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬مبادرات‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ (‬IDN‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬اثر‭ ‬لهذا‭ ‬البناء‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬الوثوق‭ ‬بكل‭ ‬الاقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬للتجسس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لمسح‭ ‬الأراضي‭ ‬البيلاروسية‮»‬‭ ‬والفصل‭ ‬بين‭ ‬الاعلانات‭ ‬والحقائق‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬اعتبر‭ ‬الخبير‭ ‬الروسي‭ ‬المستقل‭ ‬بافيل‭ ‬بودفيغ‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭- ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬مستحيل‭- ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬فعلية‭ ‬إلى‭ ‬بيلاروس

وكما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الأحيان،‭ ‬يلوّح‭ ‬بوتين‭ ‬بالتهديد‭ ‬النووي‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬تغيير‭ ‬العقيدة‭. ‬وواقع‭ ‬أنّه‭ ‬يستخدمه‭ ‬بشكل‭ ‬متكرّر،‭ ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬تصريحات‭ ‬عامة‭ ‬تذكّر‭ ‬بمحرّمات‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭.‬

وفي‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وقّعت‭ ‬روسيا‭ ‬إعلاناً‭ ‬مع‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأربعة‭ ‬الآخرين‭ ‬الدائمين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬لإصدار‭ ‬بيان‭ ‬يذكر‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬كسب‭ ‬حرب‭ ‬نووية‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الوضع‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬العالمي‭ ‬تغيّر‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬بوتين‭ ‬ذكّر‭ ‬بموقف‭ ‬مشابه‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬مع‭ ‬حليفه‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭. ‬وقالا‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الطرفين‭ ‬يعلنان‭ ‬مجددا‭ ‬أنّه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬رابحون‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭ ‬وان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تبدأ‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مارك‭ ‬فينو‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬إن‭ ‬الرجلين‭ ‬ذكّرا‭ ‬أيضا‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬وضع‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أجنبية‮»‬‭. ‬ويؤكد‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬السابق‭ ‬أنّ‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬ينتهك‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬لروسيا

وكما‭ ‬يحصل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬تصريح‭ ‬لبوتين‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬تردّ‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بحذر‭.‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬مؤشر‭ ‬الى‭ ‬انه‭ (‬بوتين‭) ‬نفذ‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬او‭ ‬الى‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬اسلحة‭ ‬نووية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فينو‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬هذا‭ ‬إعلان‭. ‬إن‭ ‬خطر‭ ‬التطبيق‭ ‬ليس‭ ‬فوريا‮»‬،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬فرضية‭ ‬لنقل‭ ‬رأس‭ ‬حربي‭ ‬نووي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الخطأ‭ ‬أو‭ ‬القرصنة‭ ‬أو‭ ‬الحوادث‭.‬

لكنّ‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬الروسي‭ ‬المتكرر‭ ‬‮«‬يزيد‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الردع‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬جيفري‭ ‬لويس‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬أننا‭ ‬نرى‭ ‬السويد‭ ‬وفنلندا‭ ‬تبحثان‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬عبر‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‮»‬‭.‬

والإثنين‭ ‬ذكرت‭ ‬الحملة‭ ‬الدولية‭ ‬لإلغاء‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ (‬ICAN‭) ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬بأنّ‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬‮«‬التكتيكي‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬كيلوطن‭ ‬مقارنة‭ ‬فقط‭ ‬بـ16‭ ‬فقط‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬‮«‬دمّرت‭ ‬هيروشيما‭ ‬وقتلت‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬شخص‮»‬‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬1945‭.‬