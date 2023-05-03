أوكرانيا والإقتصاد المسلّح – عبد الحسين شعبان

لم تكن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت عامها الثاني في شباط / فبراير 2023 محصورة في نطاق البلدين، بل امتدّت إلى مجمل بلدان أوروبا، وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام، وإن كان تأثيراتها بدرجات متفاوتة. ويمكن القول إن هذه الحرب هي أخطر وأعقد حرب شهدتها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى اليوم.

وعلى الرغم من سباق التسلّح الذي شهده المعسكران الشيوعي والرأسمالي في الحرب الباردة 1946 – 1989 إلّا أن توازن القوى كان محسوبًا على نحو دقيق على الرّغم من حدّة التوترات أحيانًا، لاسيّما بعد الحرب الكورية العام 1950- 1953 وأزمة البحر الكاريبي العام 1962 وإثر اجتياح الدبابات السوفيتية المجر العام 1956 وتشيكوسلوفاكيا العام 1968. كما شهد العالم نحو 70 حربًا محدودة أو بالوكالة، وكان أطولها حرب أمريكا في الفيتنام والتي انتهت بهزيمتها في العام 1975.

بانهيار جدار برلين في 9 نوفمبر / تشرين الثاني 1989 بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الدولية، وكانت قد مهّدت إليها سياسة “الوفاق”، حيث بدأ القضم التدريجي وسياسة التغلغل الناعم، وفقًا لنظرية بناء الجسور، التي تبلورت في عهد الرئيس جون كينيدي، والتي قال عنها الرئيس جونسون: إنها جسور ستعبرها البضائع والسلع والسوّاح ونمط الحياة الأمريكي لاختراق الكتلة الاشتراكية من داخلها.

وكان الوجه الآخر لسياسة التغلغل الناعم، هو برنامج حرب النجوم العام 1983 حيث خصّصت له واشنطن تريليوني دولار. ولم يكن بإمكان موسكو مجاراتها في ذلك، الأمر الذي أدّى إلى تراجعها أمام القوّة الأمريكية المزدوجة، إضافة إلى طبيعة النظام الشمولي والأزمة الاقتصادية الخانقة وشحّ الحريّات.

لم نسمع، منذ ما يزيد عن ثلاثة أرباع القرن، عن نيّة ألمانيا واليابان المهزومتين في الحرب الكونية الثانية في زيادة التسلّح وتقوية جيشهما، إلّا بعد الحرب الروسية – الأوكرانية. ولم تلجأ السويد وفنلندا اللتان بقيتا محايدتين بالانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي (الناتو)، إلّا حين توسّعت رقعة الحرب.

حتى اليوم لا أحد يستطيع تقديم إحصاءات دقيقة عن الخسائر التي تعرّضت لها كييف وموسكو، فضلًا عن خسائر أوروبا، خصوصًا وقد تزامنت هذه الحرب مع معاناة العالم من جائحة كورونا التي أدّت إلى ركود غير مسبوق.

وتعاني أوروبا اليوم من اضطّراب الملاحة البحرية والجويّة، إضافة إلى تدفّق ملايين اللّاجئين الأوكرانيين، وخصوصًا على أوروبا الشرقية، بعد موجة اللجوء السورية. واتّجهت العديد من البلدان إلى سياسة التقشّف والتشدّد في السياسة النقدية من جانب البنوك الفيدرالية والمركزية، ثم ّتفجّرت أزمة الدين العام، ولاسيّما الخارجي إثر ارتفاع سعر الفائدة بالنسبة للدولار، على الرغم من ملاحظات وتحفّظات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأقدمت الدول الغربية المؤيدة لأوكرانيا على فرض عقوبات على روسيا وحليفاتها مثل بيلاروسيا، خصوصًا بفرض نظام المدفوعات “سويفت – SWIFT الخاص بالتعامل الخارجي لمنع دول البريكس من التفلّت من التعامل بالدولار الأمريكي، الأمر الذي أثّر على تصدير النفط والحبوب الروسية. وقد اضطرّت موسكو اللجوء إلى أطراف ثالثة مثل تركيا والهند لبيع منتجاتها، في ظلّ غضّ نظر دولي للتخفيف من آثار الأزمة العالمية.

وعلى الرغم من محاولات تنويع مصادر الطاقة تعويضًا للغاز الطبيعي الروسي، الا أن أوروبا شهدت شتاءً قارسًا ومجهدًا، وارتفاعًا جنونيًا في الأسعار. وكان لتفجير خط غاز “نورد ستريم 2 في البحر الأسود، أكبر الأثر في ذلك، ولا تزال هذه القضية محط اتّهام للأطراف المختلفة، وتردّد مؤخرًا قيام غواصات أمريكية بالعملية، في حين ظلّ الاتهام الأول يقع على الأوكرانيين.

واعتُبرت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى موسكو مؤخرًا، بمثابة خطوة لتعزيز العلاقات بين البلدين، والأمر لا يتعلّق بأوكرانيا فحسب، بل أن قضية تايوان والمنافسة الاقتصادية مع واشنطن، كانت شغلًا شاغلًا للصين. وكانت الهند كقوّة مؤسسة للبريكس مع الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا هي الأخرى أقرب إلى موسكو منها إلى الدول الغربية المؤيدة لتسليح أوكرانيا وإنزال عقوبات بروسيا بعد الصين. حتى اليوم لا أحد يستطيع التكهّن بموعد انتهاء الحرب؟ وماذا ستكون النتائج؟ وما هي الأزمات الاقتصادية والتحديات التي ستشهدها أوروبا والعالم؟ فالقوات الروسية ما تزال تسيطر على 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا، وقبل ذلك كانت قد “استعادت” شبه جزيرة القرم في العام 2014 التي تقول عنها أنها تعود إليها وأن خروشوف الزعيم السوفيتي أهداها في العام 1956 إلى أوكرانيا، التي كانت حينذاك جزءًا لا يتجزأ من الاتحاد السوفيتي، خصوصًا بوجود أغلبية روسية فيها.

وبغض النظر عن مآلات الحرب والتسليح الغربي، فإن نقل أسلحة نووية على الحدود البيلاروسية، وتهديد الرئيس بوتين باستخدامها على نحو محدود وتكتيكي، يعتبر أحد أهم المخاطر التي تواجه احتمالات توسيع دائرة الحرب والتأثير على اقتصاديات بلدان أوروبا، خصوصًا التوجّه إلى الصناعة العسكرية.