أوكرانيا ترد على العرض العراقي:لا جدوى من الوساطة مع روسيا

بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬

ردت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬فورا‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬العراقي‭ ‬بالوساطة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬اذ‭ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬ديمتري‭ ‬كوليبا‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الإثنين‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬للتوسّط‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬لكنّ‭ ‬الوزير‭ ‬الضيف‭ ‬شكّك‭ ‬بفرص‭ ‬نجاح‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬حسين‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬كوليبا‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬مهمّة‭ ‬لمستقبل‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬وأيضًا‭ ‬للدور‭ ‬العراقي‭ ‬المستقبلي‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬لوزير‭ ‬خارجية‭ ‬أوكراني‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬عامًا،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬زيارة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬وتحاول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركائها‭ ‬الغربيين‭ ‬منذ‭ ‬أشهر،‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬وآسيا‭.‬

وأوضح‭ ‬حسين‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬مستعدّة‭ ‬‮«‬لمساعدة‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬أولاً‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وثانياً‭ ‬بدء‭ ‬المباحثات‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مجموعة‭ ‬الاتصال‭ ‬التابعة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬العراق‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭.‬‮ ‬‭ ‬لكنّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬استبعد‭ ‬نجاح‭ ‬أيّ‭ ‬مبادرة‭ ‬للوساطة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬وقال‭ ‬كوليبا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬القول‭ ‬إنك‭ ‬تؤيد‭ ‬السلام‭ ‬بينما‭ ‬تحاول‭ ‬غزو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬وارتكاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفظائع‭ ‬وتدمير‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬بلاده‭ ‬منذ‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أيّاً‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬المسؤولون‭ ‬الروس‭ (…) ‬فإنّ‭ ‬روسيا‭ ‬اليوم‭ ‬تريد‭ ‬الحرب‭. ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتاً‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬كوليبا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬شيئًا‭ ‬بسيطًا‭ ‬للغاية‭: ‬أوقفوا‭ ‬الحرب‭ ‬وانسحبوا‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وهذا‭ ‬سيخلق‭ ‬مساحة‭ ‬للدبلوماسية‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬استعادة‭ ‬وحدة‭ ‬أراضي‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬تمثّل‭ ‬‮«‬حجر‭ ‬الزاوية‮»‬‭ ‬لأيّ‭ ‬جهد‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬أننا‭ ‬ضد‭ ‬الحرب‭ ‬ونؤمن‭ ‬بالحوار‭ ‬والمفاوضات‭. ‬لكنّ‭ ‬الحوار‭ ‬و‭ ‬المفاوضات‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬طرفين‭. ‬حينما‭ ‬يصل‭ ‬الطرفان‭ ‬الى‭ ‬قناعة‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬البدء‭ ‬بالحوار،‭ ‬ستكون‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الطرفين‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬العرض‭ ‬العراقي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬ناقش‭ ‬مبادرة‭ ‬وساطة‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬متّهمًا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬بإطالة‭ ‬أمد‭ ‬النزاع‭.‬