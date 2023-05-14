أوكرانيا‭ ‬تستعيد‭ ‬عشرة‭ ‬مواقع في‭ ‬باخموت‭ ‬ومقتل‭ ‬قائدين‭ ‬لروسيا

كييف‭- ‬موسكو‭ ‬الزمان‭ : ‬اكدت‭ ‬اوكرانيا‭ ‬الاحد‭ ‬أنها‭ ‬استعادت‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬مواقع‮»‬‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬باخموت‭ ‬بشرق‭ ‬البلاد‭ ‬والتي‭ ‬باتت‭ ‬مركز‭ ‬المعارك‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬عدة‭ ‬وشهدت‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬تقدما‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬الدفاعات‭ ‬الروسية‭. ‬

وكتبت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬غانا‭ ‬ماليار‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬سيطرت‭ ‬وحداتنا‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬مواقع‭ ‬للعدو‭ ‬شمال‭ ‬ضاحية‭ ‬باخموت‭ ‬وجنوبها‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬شرسة‮»‬‭ ‬تتواصل‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬المدمرة‭.‬واضافت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬أسر‭ ‬جنود‭ ‬أعداء‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬الأحد‭ ‬مقتل‭ ‬قائدين‭ ‬عسكريين‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬15‭ ‬شهرا‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬إيغور‭ ‬كوناشنكوف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬يومي‭ ‬أن‭ ‬الكولونيلين‭ ‬فياتشيسلاف‭ ‬ماكاروف‭ ‬ويفغيني‭ ‬بروفكو‭ ‬سقطا‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬واوضح‭ ‬أن‭ ‬ماكاروف،‭ ‬قائد‭ ‬اللواء‭ ‬الرابع‭ ‬للبنادق‭ ‬الآلية،‭ ‬تصدى‭ ‬مع‭ ‬عناصره‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬هجومين‭ ‬للعدو‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬إصابته‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬ومات‭ ‬أثناء‭ ‬إجلائه‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‮»‬‭.‬وقضى‭ ‬بروفكو،‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬والسياسي‮»‬،‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بشظايا‮»‬‭.‬‮ ‬ويُعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الاعلان‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬نادراً‭ ‬ويعكس‭ ‬احتدام‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقول‭ ‬موسكو‭ ‬إنها‭ ‬صدت‭ ‬هجومًا‭ ‬أوكرانيًا‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬بطول‭ ‬95‭ ‬كيلومترًا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬لا‭ ‬يزال‭ ‬القتال‭ ‬محتدما‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬ومحيطها،‭ ‬حيث‭ ‬تتركز‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬دونباس‭.‬‮ ‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬قام‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬بمحاولات‭ ‬مكثفة‭ ‬لاختراق‭ ‬دفاع‭ ‬قواتنا‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‮»‬‭ ‬باخموت‭.‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تم‭ ‬صد‭ ‬كل‭ (‬هذه‭) ‬الهجمات‮»‬‭.‬‮ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أصابت‮»‬‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬تيرنوبيل‭ (‬غرب‭) ‬وبيتروبافليفكا‭ (‬وسط‭ ‬شرق‭) ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬تخزن‭ ‬فيها‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬أسلحة‭ ‬غربية‭ ‬تم‭ ‬تسليمها‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭.‬واوضح‭ ‬كوناشنكوف‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬نفذ‭ ‬ضربة‭ ‬بأسلحة‭ ‬جوية‭ ‬وبحرية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬وعالية‭ ‬الدقة‭ ‬على‭ (‬مواقع‭) ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وعلى‭ ‬مستودعات‭ ‬ذخيرة‭ ‬وأسلحة‭ ‬ومعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬استلمتها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬غربية‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬جميع‭ ‬الاهداف‮»‬‭.‬