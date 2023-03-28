أوكرانيا‭ ‬ترسل‭ ‬الى‭ ‬الجبهة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الامريكية‭ ‬والدبابات‭ ‬الغربية‭ ‬

روسيا تعلن اختبارات ناجحة لسلاح مضاد للسفن في بحر اليابان
كييف -(أ ف ب) – موسكو -الزمان
أكّدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنّها أسقطت صاروخاً أميركياً بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد على تسليم هذا النوع من الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشنّ هجوم مضادّ تحضّر له منذ أشهر. ولم تقدّم أوكرانيا حتى الآن أيّ معلومات عن نشر هذه الأسلحة. ويأتي الإعلان الروسي غداة تسلّم أوكرانيا أولى الدبابات الثقيلة من بريطانيا وألمانيا، وهو ما تطالب به كييف منذ فترة طويلة لمواجهة الغزو الروسي. وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً والتي كانت الولايات المتّحدة وعدت بتسليمها لكييف بداية شباط/فبراير إنّ «الدفاع المضادّ للطائرات… أسقط 18 صاروخ هايمارس وصاروخاً موجّها من طراز GLSDB». وصواريخ Ground Launched Small Diameter Bomb التي تعني «القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض»، هي ذخائر صغيرة القطر وعالية الدقة تصنّعها شركتا «بوينغ» الأميركية و»ساب» السويدية. ويمكن لهذه الصواريخ التحليق لمسافة تصل إلى 150 كيلومتراً وبالتالي تهديد مواقع روسية، خصوصاً مستودعات الذخيرة. تسلمت أوكرانيا أولى الدبابات الثقيلة من بريطانيا وألمانيا وهو ما تطالب به كييف منذ فترة طويلة لمواجهة الغزو الروسي. وتأتي هذه الدبابات القتالية من طراز تشالنجر وليوبارد التي وُعدت بها كييف منذ مطلع السنة في الوقت المناسب تزامنا مع هجوم الربيع الذي تخطط القوات الأوكرانية لشنه. تزامنا، أكدت روسيا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس حليفتها الكبيرة المجاورة لأوكرانيا رغم الاحتجاجات الغربية. وفي رسالة نشرت عبر فيسبوك، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن دبابات «تشالنجر البريطانية وسترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية انضمت إلى الوحدات الأوكرانية». ونشر كذلك صورة لهذه الآليات من دون أن يحدد التاريخ الذي تسلمت فيه كييف هذه الدبابات. وأكدت ناطقة باسم الوزارة الأوكرانية إيرينا زولوتار لوكالة فرانس برس أن دبابات تشالنجر «أصبحت في أوكرانيا» من دون ان تحدد عددها. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس من جهته، أن برلين سلمت دبابات قتالية من طراز ليوبارد «متطورة جدا» لكييف في حين أوضحت وزارة الدفاع لاحقا أن عددها 18. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان «وصلت دباباتنا كما هو موعود وفي الوقت المحدد . أكّدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنها أسقطت صاروخا أميركيا بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد على تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تستعد له.
وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومترا ووعدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف بداية شباط/فبراير «أسقط الدفاع المضاد للطائرات… 18 صاروخ هايمارس وصاروخا موجها من طراز GLSDB».
وصواريخ Ground Launched Small Diameter التي تعني «القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض»، هي أجهزة ذات قطر صغير وعالية الدقة تصنعها شركتا «بوينغ» الأميركية و»ساب» السويدية. يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 150 كيلومترا وبالتالي تهديد مواقع روسية، خصوصا مستودعات الذخيرة.
وأصرّت أوكرانيا على أنها تحتاج إلى هذه الأسلحة لتدمير خطوط الإمداد الروسية وبالتالي تعويض النقص في قوتها البشرية وفي الذخيرة استعدادا لهجومها المضاد المقبل لصد القوات الروسية التي تحتل أجزاء كبيرة من جنوب أوكرانيا وشرقها.
وكان الغربيون مترددين في تسليم أوكرانيا منظومات صواريخ بعيدة المدى خوفا من استخدامها لضرب الأراضي الروسية والتسبب في تصعيد الحرب.
لكن كييف تعهّدت مرات عدة أنها لن تستخدمها إلا لمهاجمة أهداف في الأراضي المحتلة.
وفي 3 شباط/فبراير، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسلم صواريخ GLSDB لأوكرانيا من دون تحديد موعد.
واختبرت البحرية الروسية صواريخ مضادة للسفن على هدف وهمي في بحر اليابان، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.
تأتي تدريبات الأسطول الروسي في المحيط الهادئ هذه بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لأوكرانيا.
واوضحت الوزارة على تلغرام «في مياه بحر اليابان، أطلقت سفن أسطول المحيط الهادي صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو».
واشارت إلى أن سفينتين شاركتا في هذه التدريبات.
وأضافت الوزارة أن «الهدف، الواقع على مسافة 100 كيلومتر تقريباً أصيب مباشرة بنجاح بصاروخي كروز من طراز موسكيت»، مشيرة إلى أن قواتها الجوية البحرية اشرفت على «أمن التدريبات القتالية».
من جانبه، استنكر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي «تزايد أنشطة الجيش الروسي في الشرق الأقصى، ومن ضمنها المناطق القريبة من اليابان».