أوكرانيا‭ ‬ترسل‭ ‬الى‭ ‬الجبهة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الامريكية‭ ‬والدبابات‭ ‬الغربية‭ ‬

روسيا‭ ‬تعلن‭ ‬اختبارات‭ ‬ناجحة‭ ‬لسلاح‭ ‬مضاد‭ ‬للسفن‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬اليابان

كييف‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّها‭ ‬أسقطت‭ ‬صاروخاً‭ ‬أميركياً‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬GLSDB،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬ضرورية‭ ‬لشنّ‭ ‬هجوم‭ ‬مضادّ‭ ‬تحضّر‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬ولم‭ ‬تقدّم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أيّ‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭. ‬ويأتي‭ ‬الإعلان‭ ‬الروسي‭ ‬غداة‭ ‬تسلّم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أولى‭ ‬الدبابات‭ ‬الثقيلة‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تطالب‭ ‬به‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬مداها‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬كيلومتراً‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬وعدت‭ ‬بتسليمها‭ ‬لكييف‭ ‬بداية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬المضادّ‭ ‬للطائرات‭… ‬أسقط‭ ‬18‭ ‬صاروخ‭ ‬هايمارس‭ ‬وصاروخاً‭ ‬موجّها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬GLSDB‮»‬‭. ‬وصواريخ‭ ‬Ground Launched Small‭ ‬Diameter‭ ‬Bomb‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬القنبلة‭ ‬ذات‭ ‬القطر‭ ‬الصغير‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬من‭ ‬الأرض‮»‬،‭ ‬هي‭ ‬ذخائر‭ ‬صغيرة‭ ‬القطر‭ ‬وعالية‭ ‬الدقة‭ ‬تصنّعها‭ ‬شركتا‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬و»ساب‮»‬‭ ‬السويدية‭.‬‮ ‬‭ ‬ويمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬التحليق‭ ‬لمسافة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬كيلومتراً‭ ‬وبالتالي‭ ‬تهديد‭ ‬مواقع‭ ‬روسية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مستودعات‭ ‬الذخيرة‭. ‬تسلمت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أولى‭ ‬الدبابات‭ ‬الثقيلة‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تطالب‭ ‬به‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدبابات‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬تشالنجر‭ ‬وليوبارد‭ ‬التي‭ ‬وُعدت‭ ‬بها‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬هجوم‭ ‬الربيع‭ ‬الذي‭ ‬تخطط‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لشنه‭. ‬تزامنا،‭ ‬أكدت‭ ‬روسيا‭ ‬نيتها‭ ‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭ ‬في‭ ‬بيلاروس‭ ‬حليفتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬المجاورة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬رغم‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الغربية‭. ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬نشرت‭ ‬عبر‭ ‬فيسبوك،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسي‭ ‬ريزنيكوف‭ ‬أن‭ ‬دبابات‭ ‬‮«‬تشالنجر‭ ‬البريطانية‭ ‬وسترايكر‭ ‬وكوغار‭ ‬الأميركية‭ ‬وماردر‭ ‬الألمانية‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬الوحدات‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭. ‬ونشر‭ ‬كذلك‭ ‬صورة‭ ‬لهذه‭ ‬الآليات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬تسلمت‭ ‬فيه‭ ‬كييف‭ ‬هذه‭ ‬الدبابات‭. ‬وأكدت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إيرينا‭ ‬زولوتار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬دبابات‭ ‬تشالنجر‭ ‬‮«‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬عددها‭. ‬وأعلن‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أن‭ ‬برلين‭ ‬سلمت‭ ‬دبابات‭ ‬قتالية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ليوبارد‭ ‬‮«‬متطورة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬لكييف في‭ ‬حين‭ ‬أوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬لاحقا‭ ‬أن‭ ‬عددها‭ ‬18‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الألماني‭ ‬بوريس‭ ‬بيستوريوس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬دباباتنا‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موعود‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ . ‬أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬أسقطت‭ ‬صاروخا‭ ‬أميركيا‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬GLSDB،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬ضرورية‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬تستعد‭ ‬له‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬مداها‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬ووعدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتسليمها‭ ‬لكييف‭ ‬بداية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬‮«‬أسقط‭ ‬الدفاع‭ ‬المضاد‭ ‬للطائرات‭… ‬18‭ ‬صاروخ‭ ‬هايمارس‭ ‬وصاروخا‭ ‬موجها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬GLSDB‮»‬‭.‬

وصواريخ‭ ‬Ground Launched‭ ‬Small‭ ‬Diameter‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬القنبلة‭ ‬ذات‭ ‬القطر‭ ‬الصغير‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬من‭ ‬الأرض‮»‬،‭ ‬هي‭ ‬أجهزة‭ ‬ذات‭ ‬قطر‭ ‬صغير‭ ‬وعالية‭ ‬الدقة‭ ‬تصنعها‭ ‬شركتا‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬و»ساب‮»‬‭ ‬السويدية‭. ‬يمكنها‭ ‬التحليق‭ ‬لمسافة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬وبالتالي‭ ‬تهديد‭ ‬مواقع‭ ‬روسية،‭ ‬خصوصا‭ ‬مستودعات‭ ‬الذخيرة‭.‬

وأصرّت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬لتدمير‭ ‬خطوط‭ ‬الإمداد‭ ‬الروسية‭ ‬وبالتالي‭ ‬تعويض‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬قوتها‭ ‬البشرية‭ ‬وفي‭ ‬الذخيرة‭ ‬استعدادا‭ ‬لهجومها‭ ‬المضاد‭ ‬المقبل‭ ‬لصد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وشرقها‭.‬

وكان‭ ‬الغربيون‭ ‬مترددين‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منظومات‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬لضرب‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬الحرب‭.‬

لكن‭ ‬كييف‭ ‬تعهّدت‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تستخدمها‭ ‬إلا‭ ‬لمهاجمة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭.‬

وفي‭ ‬3‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬ستسلم‭ ‬صواريخ‭ ‬GLSDB‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭.‬

واختبرت‭ ‬البحرية‭ ‬الروسية‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للسفن‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬وهمي‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬اليابان،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭.‬

تأتي‭ ‬تدريبات‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬هذه‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬

واوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬في‭ ‬مياه‭ ‬بحر‭ ‬اليابان،‭ ‬أطلقت‭ ‬سفن‭ ‬أسطول‭ ‬المحيط‭ ‬الهادي‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬موسكيت‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬وهمي‭ ‬بحري‭ ‬للعدو‮»‬‭.‬

واشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سفينتين‭ ‬شاركتا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التدريبات‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدف،‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬100‭ ‬كيلومتر‭ ‬تقريباً‭ ‬أصيب‭ ‬مباشرة‭ ‬بنجاح‭ ‬بصاروخي‭ ‬كروز‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬موسكيت‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬الجوية‭ ‬البحرية‭ ‬اشرفت‭ ‬على‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬التدريبات‭ ‬القتالية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬استنكر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الياباني‭ ‬يوشيماسا‭ ‬هاياشي‭ ‬‮«‬تزايد‭ ‬أنشطة‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأقصى،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬المناطق‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬اليابان‮»‬‭.‬