أوغان سيدعم إردوغان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

إسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬القومي‭ ‬المتشدد‭ ‬سنان‭ ‬أوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬سيدعم‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬الأحد‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬الأوساط‭ ‬تترقب‭ ‬موقفه‭. ‬وقال‭ ‬أوغان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاز‭ ‬5،2‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬وحل‭ ‬ثالثا،‭ ‬‮«‬أطلب‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬الذين‭ ‬صوتوا‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أن‭ ‬يصوتوا‭ ‬لإردوغان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‮»‬‭. ‬أوغان‭ ‬المنشق‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬القومية‭ ‬التركي،‭ ‬كان‭ ‬الطرفان‭ ‬يحاولان‭ ‬استمالته‭ ‬لتجيير‭ ‬أصوات‭ ‬ناخبيه‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬المقررة‭ ‬الأحد‭.‬

حصل‭ ‬إردوغان‭ ‬على‭ ‬49‭,‬5‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬ونال‭ ‬خصمه‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬44‭,‬9‭%‬‭ ‬أي‭ ‬بفارق‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬صوت‭. ‬وقال‭ ‬أوغان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مفاوضاتنا‭ ‬جرت‭ ‬حول‭ ‬المبادئ‭ ‬التالية‭: ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ووضع‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬لإعادة‭ ‬اللاجئين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬التركية‮»‬‭.‬

توضح‭ ‬نتيجته‭ ‬الارتفاع‭ ‬المفاجئ‭ ‬لأصوات‭ ‬المحافظين‭. ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭: ‬الى‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬ستذهب‭ ‬غالبية‭ ‬الاصوات‭ ‬ال‭ ‬2‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬أوغان،‭ ‬لأن‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬ناخبيه‭ ‬كان‭ ‬يعتزم‭ ‬عدم‭ ‬التصويت‭ ‬لإردوغان‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬عامًا‭.‬على‭ ‬تويتر‭ ‬سارع‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬الى‭ ‬التعليق‭ ‬منددا‭ ‬‮«‬بهؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يبيعون‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬الجميل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قادمون‭ ‬لإنقاذ‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬الإرهاب‭ ‬واللاجئين‮»‬‭ ‬داعياً‭ ‬‮«‬الثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬مواطن‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتوجهوا‭ ‬الى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ (‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو‭) ‬وكل‭ ‬شبابنا‮»‬‭ ‬الى‭ ‬التصويت‭.‬وكان‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬قد‭ ‬وعد‭ ‬بإعادة‭ ‬3‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬لاجىء‭ ‬سوري‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬الى‭ ‬ديارهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتخب‭.‬بعد‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬قال‭ ‬سنان‭ ‬أوغان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬منفتح‭ ‬على‭ ‬الحوار‮»‬‭.‬

والرئيس‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬التقاه‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬كان‭ ‬أوضح‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬بحاجة‭ ‬لدعمه‭ ‬للفوز‭ ‬بولاية‭ ‬ثالثة‭.‬

وقد‭ ‬نال‭ ‬القوميون‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأحزاب‭ ‬23‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭.‬

وأكّد‭ ‬أوغان‭ ‬أنّه‭ ‬لم‭ ‬يفاجأ‭ ‬بعدد‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬وينسبها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قوميين‭ ‬أتراك‭ ‬وشباب‭ ‬يعتبروننا‭ ‬أكثر‭ ‬ثقافة‭ ‬وسئموا‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬السياسية‭ ‬القديمة‮»‬‭ ‬بدءا‭ ‬برجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ (‬69‭ ‬عاما‭) ‬وكمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ (‬74‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬منذ‭ ‬2010‭.‬

وأكد‭ ‬أوغان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬‮«‬يعتبروننا‭ ‬أكثر‭ ‬حداثة،‭ ‬ويرون‭ ‬اننا‭ ‬نمثل‭ ‬السياسة‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬

نشأ‭ ‬أوغان‭ ‬لدى‭ ‬عائلة‭ ‬مزارعين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬اغدير‭ (‬شرق‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرس‭ ‬الحقوق‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬ويقدم‭ ‬نفسه‭ ‬كمدافع‭ ‬تقليدي‭ ‬عن‭ ‬تركيا‭.‬

يمثل‭ ‬قومية‭ ‬علمانية‭ ‬وهو‭ ‬ملتزم‭ ‬بمبادىء‭ ‬مؤسس‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك‭ ‬بعيدا‭ ‬من‭ ‬مبادىء‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الاسلامي‭ ‬المحافظ‭ ‬بزعامة‭ ‬إردوغان‭.‬

بعد‭ ‬التعبئة‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬ونسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬بلغت‭ ‬89‭%‬،‭ ‬قدرت‭ ‬مجموعة‭ ‬الاستشارات‭ ‬أوراسيا،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬القليلة‭ ‬جدا‭ ‬التي‭ ‬توقعت‭ ‬تقدم‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى،‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬بيرك‭ ‬إلسن‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬سابانجي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬القوميين‭ ‬غير‭ ‬موافقين‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬لتمثيل‭ ‬المعارضة‭ ‬ولم‭ ‬يدعموه‮»‬‭.‬