في المرمى

أوسمة وحسب – عبد الحكيم مصطفى

من حق الاتحاد العراقي لرفع الاثقال ان يتباهى بنجاحات منتخباته الوطنية في البطولات الرسمية الخارجية آسيوية كانت ام دولية.. ولكن من حقنا ان نعرف قيمة الفوز بمركز متقدم في بطولة غير مصنفة مثل بطولة العرب والتضامن الاسلامي التي اقيمت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، او اية بطولة اخرى من هذا الوزن الرياضي…. نتساءل هل ان المشاركة في بطولتي العرب والتضامن الاسلامي، هي في اطار استعداد المنتخب الوطني او الاولمبي او الشباب لبطولة آسيا او بطولة العالم أو دورة الالعاب الاولمبية القادمة.. اذا جاءت الاجابة ب (كلا) فان كل اوسمة بطولة العربوالتضامن الاسلامي، لا تساوي وساما اولمبيا نوعياً كالذي حققه ابن البصرة الخالد الاثر الرباع عبد الواحد عزيز قبل 58 عاما في دورة الالعاب الاولمبية التي جرت في العاصمة الايطالية روما.. انا لست ضد المشاركة في البطولات الخارجية الاقليمية او شبه الرسمية، ولكن مع توظيفها لصالح اعداد بعيد المدى، وعندما يُغيّب هذا الهدف فانه لا يصح ان يُهدر المال العام بالشكل الذي يجري الان، كما انه لا يمكن القبول بالضحك على الرأي العام الرياضي في إطار ذريعة (هذا هو واقعنا) ويجب ان نعترف به ونرضخ له.. كلا.. هذا ليس واقعنا الرياضي، وانما واقع فرضه علينا هذا الاتحاد (الرياضي) او ذاك، بقوة غياب المساءلة والمتابعة والمراقبة من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.. وبقوة السقف الواطىء من الطموحات التي.. وبقوة ضعف البرامج التدريبية..وبقوة صمت الرياضيين على القبول باي نوع من التدريب لضمان مشاركتهم في بطولات اقليمية لا تُغني ولا تُسمن.. الاموال الطائلة التي تصرفها الاتحادات الرياضية على المشاركة في بطولات غير مصنفة في كل موسم رياضي، ممكن استثمارها في بناء منشات رياضية متطورة، وفي تطوير كفاءة المدربين المحليين، وتحديث البرامج التدريبية.. و لا أعرف متى يشعر الاتحاد الرياضي بالذنب، و يرتفع عنده الاحساس بالمسؤولية الوطنية، وهو يعرف وعلى وجه اليقين، ان برنامج عمله الحالي، القائم على المشاركة في البطولات الاقليمية، لا ينتج منتخباً قوياً، ورياضيين مؤهلين لمشاركة فاعلة في بطولة العالم او دورة الالعاب الاولمبية، و لا اقول الفوز بمركز متقدم في هاتين المنافستين، لاننا على احاطة تامة بالمستوى الفني الحالي لعدد كبير من رياضيينا و منتخباتنا الوطنية.. وهنا لا يمكن اعفاء الاندية الرياضية من مسؤولية التراجع الخطير للمستوى الفني للرياضيين في معظم الالعاب ان لم اقل جميعها.. الاندية الرياضية مثل الاتحادات سقف طموحاتها واطىء جداً، وعمل عدد منها كان ولايزال على سبيل اسقاط الفرض وحسب.