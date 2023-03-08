أوستن‭ ‬يلتقي‭ ‬السيسي حول‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬

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القاهرة‭- ‬الزمان

‮ ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الاربعاء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬غداة‭ ‬زيارته‭ ‬المفاجئة‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬‭ ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬فقد‭ ‬شمل‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬السيسي‭ ‬وأوستن‭ ‬‮«‬حرص‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دفع‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬شق‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬كما‭ ‬تباحث‭ ‬المسؤولان،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬لتحقيق‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ووقف‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأحادية‭ ‬والتصعيد‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكد‭ ‬السيسي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬البيان،‭ ‬على‭ ‬‮«‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمرجعيات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬يعد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬لصالح‭ ‬جميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ومصر‭ ‬حليف‭ ‬إستراتيجي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومن‭ ‬كبار‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية،‭ ‬رغم‭ ‬المخاوف‭ ‬التي‭ ‬تبديها‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬‮ ‬‭ ‬ويُلزم‭ ‬القانون‭ ‬الأميركي‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬كلّ‭ ‬عام‭ ‬بتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مصر‭ ‬تحرز‭ ‬تقدّماً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬ويربط‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المعونة‭ ‬العسكرية‭ ‬السنوية‭ ‬بمدى‭ ‬التقدّم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬‮ ‬

وأتت‭ ‬زيارة‭ ‬أوستن‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬ومحاولة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬وساطة‭ ‬القاهرة‭ ‬لتهدئة‭ ‬الأوضاع‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬ ‮ ‬

وفي‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬بغداد،‭ ‬قبيل‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬للغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬بصدّام‭ ‬حسين،‭ ‬أعرب‭ ‬أوستن‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬وتوسيع‮»‬‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعراق‭.‬‮ ‬