العثور على 50 رأساً لفتيات آيزيديات في الباغوز

أوساط سياسية تدين جريمة داعش البشعة وتدعو إلى تحرك دولي عاجل

بغداد – الزمان

أدان تحالف القرار العراقي جريمة داعش بقتل 50 أيزيدية من السبايا في آخر جيب له في مدينة الباغوز بسوريا. ودعا رئيس التحالف اسامة النجيفي في بيان امس الحكومة الى (اتخاذ الاجراءات الضرورية العاجلة التي تفكك الأزمة المؤلمة للايزيديين ومعالجة ملف المخطوفين والشهداء والعمل على تعزيز ثقة المكون الايزيدي بأن الصفحات السود القاسية التي تعرضوا لها مع بقية المكونات العراقية على أيدي داعش الإرهابي لا يمكن أن تتكرر).

بدوره، اكد رئيس تحالف الإصلاح والاعمار عمار الحكيم ان قطع رؤوس الايزيديات يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً. وقال الحكيم في بيان امس ان (العثور على خمسين رأسا مقطوعة لفتيات ايزيديات عراقيات تم اختطافهن من نينوى وقتلهن من قبل داعش في الباغوز يدل على بشاعة واجرام هذه الزمرة الدموية الحاقدة على الانسانية جمعاء)، واضاف (ونحن اذ نشجب ونستنكر هذه الجريمة الشنعاء التي يهتز لها الضمير الانساني نطالب المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية بالتحرك العاجل للانتصاف لجميع ضحايا الارهاب والعمل على تجفيف منابعه ومحاصرة وتجريم افكاره المنحرفة).

ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الحكومة الى تحقيق مع اسر داعش التي قدمت الى العراق في هذه القضية، بحسب بيان لعضو المفوضية فاتن الحلفي.

وكشفت محادثة لقيادي داعشي أنه (غير مسموح بخروج أىة فتاة ايزيدية من شرق سوريا بأوامر من زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي)، مشيرا إلى أن (قرار ذبح الايزيديات تم اتخاذه قبيل رأس السنة بأيام)، لافتا الى ان (العملية جاءت بعد قصف طيران التحالف الدولي ضد داعش وردا على قتل طائرات التحالف الدولي لقيادات بارزة في داعش)، لافتا الى ان (قيادات في داعش يرتدون أقنعة نفذوا عملية ذبح ونحر الفتيات الايزيديات خلال الأيام الماضية).

وحاول المسؤول الايزيدي الحصول على معلومات أكثر خلال محادثته مع احد الارهابيين بشأن عدد المقاتلين فى صفوف داعش فى الباغوز وجنسياتهم والذي رفض الافصاح عن عدد الدواعش المتمركزين شرق سوريا بذريعة عدم معرفته بعددهم، كاشفا عن وجود مقاتلين فى صفوف داعش يحملون الجنسية الكندية.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد اعلنت ان وحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة عثرت أثناء هجومها على آخر معقل لداعش شرق سوريا على50 رأسا لفتيات إيزيديات ملقاة في صناديق قمامة. وقالت الصحيفة انه (تم رصد هذا الاكتشاف المروع عندما دخلت القوات البريطانية مدينة باغوز المحاصرة على ضفاف نهر الفرات في شرق سوريا آخر معقل لداعش).