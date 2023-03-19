سام نيل يكشف إصابته بالسرطان

أوزدمير ترد على شائعات الخيانة

{ إسطنبول – وكالات – تصدّر اسم النجمة التركية الشهيرة “ديميت اوزدمير” وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أنباء خلافاتها مع زوجها ومغادرتها منزل الزوجية، وربط الموضوع بحادثة الخيانة الصادمة.وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقت سابق بسبب تصريحات أدلت بها الصحفية بيرسين حول وجود علاقة رومانسية تجمع ما بين نجمة تركية متزوجة ومخرج مسلسلها المتزوّج أيضاً وراء الكواليس.ولم تكشف الصحفية التركية عن أي تفاصيل أخرى حول هذه العلاقة كما انها لم تكشف عن الأسماء أبداً، وتزامناً مع هذه الفضيحة انتشرت أخبار وجود خلاف كبير بين ديميت أوزدمير وزوجها أوزهان كوتش جعلها تترك المنزل.وربط الجمهور تفاصيل قصة فضيحة خيانة النجمة المتزوجة مع خلاف أوزدمير وزوجها وانتشرت شائعات تفيد بأن ديميت هي النجمة المقصودة وأن هذا الشيء هو سبب خلافها مع زوجها.وخرجت أوزدمير عن صمتها بعد الشائعات التي لاحقتها وأصدرت بيانًا رسميًا ردّت فيه على هذه الشائعات بقولها: “هل من السهل لديكم أن تضعوا الناس في موضع اشتباه، هذا الشيء دليل على انعدام الضمير لديكم”.وتابعت: “إن هذا الفعل مخجل جداً فنحن نمرّ الآن بأوقات صعبة جداً وعلينا جميعاً أن لا ننسى ماحصل بسبب الزلزال الكبير”.وهددت ديميت بانها ستحاسب كل من تحدث عن قصة الخيانة قائلة: “أنا لن أسمح بهذه الاتهامات وسوف أحاسب كل من وضعها وسأحارب كل شخص ينشر أخبار غير صحيحة من خلال القانون”.

و كشف الممثل سام نيل، المعروف خصوصاً بدوره في أفلام “جوراسيك بارك” الشهيرة، في مذكراته التي ستصدر الأسبوع المقبل أنه يُعالَج من سرطان الدم في المرحلة الثالثة.وكتب في الفصل الأول من كتاب (ديد آي إيفر تيل يو ذيس) الذي كتبه الممثل خلال تلقيه العلاج الكيميائي، “الحقيقة هي: أنا مريض. ربما أحتضر. سأضطر إلى الاستعجال”.وخلال مقابلة مع صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، قال الممثل إن وضعه الصحي يتحسن، لكن سيتعين عليه مواصلة العلاج حتى نهاية حياته.وأضاف “لا يمكنني التظاهر بأني لم آخذ نصيبي من اللحظات القاتمة خلال العام الماضي”، وذلك بعد تشخيص إصابته بسرطان من نوع اللمفومة اللاهودجكيِنية عام 2022.وتابع الممثل البريطاني النيوزيلندي “لكن تلك الأوقات المظلمة تُبرز النور”، مبديا “السعادة لأني لا أزال على قيد الحياة”.واشتُهر سام نيل البالغ 75 عاماً، بدور عالم الأحفوريات آلان غرانت في ثلاثة من أعمال سلسلة “جوراسيك بارك”، أولها عام 1993 تحت إشراف المخرج ستيفن سبيلبرغ.ويستعد الممثل الذي بدأ مسيرته الطويلة أمام الكاميرا في السبعينيات، لتقديم دور جديد في فيلم تلفزيوني مقتبس عن رواية للأسترالية ليان موريارتي.